Юрий Лоза раскритиковал юбилейный концерт Клавы Коки и назвал ее скучной

06 октября 2025, 16:24

Клава Кока (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

В столице состоялся сольный концерт певицы Клавы Коки, посвящённый 10-летию её творческой деятельности. Шоу сопровождалось яркими номерами, эффектными преображениями и поддержкой коллег по сцене, которые пришли поздравить артистку с этим событием.





Однако далеко не все остались в восторге от празднования. Главный критик творчества артистки, певец Юрий Лоза, в интервью Общественной Службе Новостей посмеялся над Клавой и назвал ее скучной.





«Отмечать свой успех и юбилеи на сцене может какая-нибудь рок-группа The Rolling Stones или, скажем, Лев Валерьянович Лещенко, который и в самом деле обладает голосом, у него целый арсенал песен. Причем песен качественных, которые откликаются в сердцах людей, и не одного поколения», — сказал Юрий.

«А чем нам запомнится Клава Кока? Ничем! Пестрая, но скучная, без вокала и нормальных хитов. Я не знаю, что должно происходить в жизни человека, чтобы он захотел целенаправленно включить Клаву Коку», — сказал Лоза.