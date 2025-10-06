Юрий Лоза раскритиковал юбилейный концерт Клавы Коки и назвал ее скучной
В столице состоялся сольный концерт певицы Клавы Коки, посвящённый 10-летию её творческой деятельности. Шоу сопровождалось яркими номерами, эффектными преображениями и поддержкой коллег по сцене, которые пришли поздравить артистку с этим событием.
Однако далеко не все остались в восторге от празднования. Главный критик творчества артистки, певец Юрий Лоза, в интервью Общественной Службе Новостей посмеялся над Клавой и назвал ее скучной.
«Отмечать свой успех и юбилеи на сцене может какая-нибудь рок-группа The Rolling Stones или, скажем, Лев Валерьянович Лещенко, который и в самом деле обладает голосом, у него целый арсенал песен. Причем песен качественных, которые откликаются в сердцах людей, и не одного поколения», — сказал Юрий.
По словам Лозы, Клава не исполнила ни одного нормального хита за свою карьеру. К тому же он недоумевает, кто именно захочет слушать песни Коки.
«А чем нам запомнится Клава Кока? Ничем! Пестрая, но скучная, без вокала и нормальных хитов. Я не знаю, что должно происходить в жизни человека, чтобы он захотел целенаправленно включить Клаву Коку», — сказал Лоза.