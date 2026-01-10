Певица Анна Седокова показала, как томно ест пельмени в 4 утра в дубайском клубе
Певица Анна Седокова провела ночь в клубе Дубая. Артистка выбрала для вечера чёрный комбинезон с декольте и танцевала до утра. Об этом стало известно из личного блога звезды.
После зажигательных танцев Седокова решила перекусить. Она заказала большую порцию пельменей в четыре часа утра и опубликовала соответствующую историю в соцсетях.
«Пельмени в четыре утра. И даже не спрашивайте, где я их ем. Знайте, что я ем самые вкусные пельмени с грустным лицом! Кажется, что мне уже пора спать!», — сообщила Анна.При этом Седокова говорила о наборе лишнего веса. Выбор пельменей для ночного перекуса удивил часть её подписчиков. Позже певица вернулась в отель с букетами роз. Она решила не удалять истории, опубликованные ночью.
