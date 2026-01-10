Жена Басты рассказала, как в семье пережили переходный возраст старшей дочери

10 января 2026, 13:13

Елена Вакуленко-Пинская поделилась опытом взросления дочери Марии

Баста с женой и детьми (Фото: Instagram* / @bastaakanoggano)

Супруга Басты Елена Вакуленко-Пинская откровенно ответила подписчикам на вопрос о том, как их семья пережила переходный возраст старшей дочери Марии.