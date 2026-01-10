Жена Басты рассказала, как в семье пережили переходный возраст старшей дочери
Супруга Басты Елена Вакуленко-Пинская откровенно ответила подписчикам на вопрос о том, как их семья пережила переходный возраст старшей дочери Марии.
В соцсетях поклонников интересовало, были ли у родителей сложности в этот непростой период — и ответ оказался на удивление спокойным и взвешенным.
По словам Елены, серьёзных кризисов в семье не возникло, хотя сам этап взросления, разумеется, присутствовал. Она подчеркнула, что переходный возраст — это время, когда ребёнок начинает лучше слышать себя, осознаёт собственные желания, учится отстаивать личные границы и приобретает важный жизненный опыт.
Она добавила, что родителям в такие периоды бывает непросто: возникает соблазн всё контролировать, оградить от ошибок и сделать ребёнка максимально «удобным».
Тем не менее в их семье сознательно выбрали другой путь — доверие, принятие и поддержку, позволяя дочери проходить этап взросления в собственном темпе.
