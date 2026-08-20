Юлия Высоцкая опубликовала архивное фото с Кончаловским в его 89-й день рождения
Актриса Юлия Высоцкая показала в своём блоге архивный снимок с мужем, режиссёром Андреем Кончаловским, в день его рождения.
Андрею Сергеевичу исполнилось 89 лет. Кончаловский старше Юлии на 36 лет. Пара познакомилась на фестивале «Кинотавр», а в 1998 году они официально стали супругами.
«Моя опора, мой самый близкий друг, мой учитель, моя любовь! Здравствуй», — обратилась к нему с поздравлением Высоцкая.Актриса рассказывала, что на первом свидании волновалась из-за внешнего вида: она не смогла подобрать туфли в тон единственному нарядному платью. Режиссёр заметил это, но оценил образ Высоцкой и назвал его стильным.
В материале «Радио 1» рассказываем всё о жизни Андрея Кончаловского. Кроме того, выяснили, какую трагедию он пережил и что известно о его приемной дочке.