Юлия Высоцкая опубликовала архивное фото с Кончаловским в его 89-й день рождения

20 августа 2026, 13:27

Юлия Высоцкая (Фото: Instagram* @juliavysotskayaofficial)

Актриса Юлия Высоцкая показала в своём блоге архивный снимок с мужем, режиссёром Андреем Кончаловским, в день его рождения.





Андрею Сергеевичу исполнилось 89 лет. Кончаловский старше Юлии на 36 лет. Пара познакомилась на фестивале «Кинотавр», а в 1998 году они официально стали супругами.

«Моя опора, мой самый близкий друг, мой учитель, моя любовь! Здравствуй», — обратилась к нему с поздравлением Высоцкая.