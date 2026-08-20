«Они заработали кровью и потом»: Прохор Шаляпин признался в зависти к Киркорову

20 августа 2026, 14:32

Прохор Шаляпин заявил, что завидует трудолюбию Филиппа Киркорова

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Певец и шоумен Прохор Шаляпин признался, что завидует трудолюбию коллеги Филиппа Киркорова. Своими мыслями он поделился в беседе с kp.ru.





Шаляпин отметил, что его собственный путь в искусстве оказался сложным и непредсказуемым. Из-за этого долгое время он не мог позволить себе купить жильё.



Однако сейчас артист всё же приобрёл квартиру для мамы в Мытищах и собственный загородный дом в Новой Москве площадью 1100 квадратных метров.

«Артистический путь очень зыбкий, многие гораздо более выдающиеся музыканты остались не у дел. Конечно, есть такие артисты, как Стас Михайлов, Дима Билан, Филипп Киркоров, которые заработали кровью и потом на свои дома. Я смотрю на это всегда с восхищением», — сообщил Прохор.