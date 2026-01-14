Футболист Павел Погребняк прилетел из Дубая с девушкой, роман с которой ранее отрицал
41-летний Павел Погребняк вернулся из Дубая не один — компанию ему составила 18-летняя София, с которой спортсмена связывали слухи ещё в прошлом году. Об этом сообщает Super.
Тогда и сам Павел, и его экс-супруга категорически отрицали какие-либо романтические отношения, реагируя на домыслы с явным скепсисом.
Однако свежие кадры, сделанные корреспондентами, заставили многих усомниться в прежних заявлениях. После совместного перелёта и довольно близкого общения отрицать очевидное стало заметно сложнее.
При этом история пока выглядит далеко не как сказка: бывший футболист, перелёт экономклассом и возвращение не на Новый год, а лишь на старый. Тем не менее пользователи Сети гадают — что же на самом деле связывает эту пару: искренние чувства или очередной спортивный сценарий?
