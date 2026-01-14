Футболист Павел Погребняк прилетел из Дубая с девушкой, роман с которой ранее отрицал

14 января 2026, 12:33

Павел Погребняк прилетел в Москву с 18-летней спутницей

Павел Погребняк (Фото: Instagram* / @poga8)

41-летний Павел Погребняк вернулся из Дубая не один — компанию ему составила 18-летняя София, с которой спортсмена связывали слухи ещё в прошлом году. Об этом сообщает Super.