Участники группы BTS возвращаются на сцену после перерыва из-за службы в армии
Участники южнокорейской группы BTS возвращаются на сцену после четырёхлетнего перерыва, связанного со службой в армии. Музыканты официально анонсировали мировой тур и выпуск нового альбома.
Как сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня», выступления стартуют 9 апреля в Южной Корее и будет включать 79 концертов. В рамках гастролей BTS выступят в Японии, странах Северной Америки, Мексике, Испании, Великобритании, Колумбии, Бразилии, Малайзии и ряде других государств. Завершится тур 14 марта 2027 года концертом на Филиппинах, а в 2027 году группа также планирует выступления в Австралии и Гонконге.
Перед началом тура коллектив выпустит новый альбом, релиз которого намечен на 20 марта. В пресс-релизе отмечается, что пластинка основана на личном самоанализе каждого участника и отражает их индивидуальные взгляды, объединённые в общем музыкальном направлении. Возвращение BTS уже называют историческим событием и сравнивают с воссоединением группы Oasis — сообщения о камбэке вызвали перегрузку фанатских сайтов и соцсетей ещё до официального объявления.
