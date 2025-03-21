Футболист Сафонов женился на своей девушке Марине Кондратюк

Матвей Сафонов и Марина Кондратюк (Фото: Instagram*, @motya_39)
Вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен», сборной России Матвей Сафонов и стендап-комик Марина Кондратюк зарегистрировали брак.
Как пишет телеграм-канал Sport Baza, пара расписалась несколько недель назад в консульстве России в Париже. Свадьбу отметили в узком кругу. Также известно, что, скорее всего, масштабное торжество пройдёт в Краснодаре, после того как Матвей сможет прилететь в Россию.
Сафонов и Кондратюк познакомились, когда футболист играл за клуб «Краснодар», а Марина работала стюардессой и часто летала с командой. В итоге у пары начались отношения, и Сафонов расстался со своей бывшей женой Анастасией.
После развода у Матвея и Анастасии разгорелся конфликт по поводу алиментов — спортсмен задолжал 65 млн рублей, из-за чего сейчас не может вернуться в Россию.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Сафонов и Кондратюк познакомились, когда футболист играл за клуб «Краснодар», а Марина работала стюардессой и часто летала с командой. В итоге у пары начались отношения, и Сафонов расстался со своей бывшей женой Анастасией.
После развода у Матвея и Анастасии разгорелся конфликт по поводу алиментов — спортсмен задолжал 65 млн рублей, из-за чего сейчас не может вернуться в Россию.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина