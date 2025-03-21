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Футболист Сафонов женился на своей девушке Марине Кондратюк

Матвей Сафонов и Марина Кондратюк (Фото: Instagram*, @motya_39)

Матвей Сафонов и Марина Кондратюк (Фото: Instagram*, @motya_39)

Вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен», сборной России Матвей Сафонов и стендап-комик Марина Кондратюк зарегистрировали брак.
Как пишет телеграм-канал Sport Baza, пара расписалась несколько недель назад в консульстве России в Париже. Свадьбу отметили в узком кругу. Также известно, что, скорее всего, масштабное торжество пройдёт в Краснодаре, после того как Матвей сможет прилететь в Россию.

Сафонов и Кондратюк познакомились, когда футболист играл за клуб «Краснодар», а Марина работала стюардессой и часто летала с командой. В итоге у пары начались отношения, и Сафонов расстался со своей бывшей женой Анастасией.

После развода у Матвея и Анастасии разгорелся конфликт по поводу алиментов — спортсмен задолжал 65 млн рублей, из-за чего сейчас не может вернуться в Россию.

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«Девчат, давайте по чесноку»: Natan доказал, что у него не было интима с Лерчек и Бьянкой
Natan доказал, что у него не было интима на шоу «Звёзды в джунглях»
21 марта 2025, 12:17

Natan (фото: Instagram* @natan_official)

Рэпер Natan вызвал Алану Мамаеву и Айзу-Лилуну Ай на честный разговор после обвинений в изменах на реалити-шоу.
На днях стало известно о воссоединении музыканта с женой после его интрижек с блогером Лерчек и певицей Бьянкой на шоу «Звёзды в джунглях». Модель Алана Мамаева заявила, что возвращение Анастасии Швецовой к мужу совершенно её не удивило, однако она не верит в то, что Natan одумался и будет исправляться.

«Было очевидно, что она вернётся к нему. Судя по тому, как она оправдывала его загул расставанием, было понятно, что уходить она не собирается. Такие не меняются, теперь он будет более осторожным, это максимум», – высказалась Мамаева в беседе с Woman.ru.
Раскритиковала певца и блогер Айза-Лилуна Ай. В новом выпуске шоу «Токсики» она вспомнила, как участвовала в «Звездах в джунглях». По её словам, на проекте участники очень много выпивают, поэтому всем «сносит крышу». Девушка утверждает, что в прошлом сезоне Natan переспал со всеми.

Певец заметил заявления девушек и сегодня ответил им. Он снова заверил, что никакого интима с участницами проекта у него не было.

«Там, говорят, Алана снова температурит и Айза. Самое главное – все так чётко знают, с кем я переспал на проекте... Девчат, сори, но давайте по чесноку: если б переспал, то видос с интимом давно бы слили, учитывая, как меня гасили на проекте. Ну хорош вам. Успокойтесь уже, пожалуйста», – заявил исполнитель в своём Telegram-канале.
Также Natan отметил, что проект прошёл, поэтому пора переключиться на другие темы.

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«Действительно романтические отношения»: Natan впервые публично обратился к Лерчек после интрижек в шоу

*запрещён в РФ
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#измена
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Бедроса Киркорова погребут рядом с Юдашкиным и Моисеевым
21 марта 2025, 11:55

Бедрос Киркоров (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Сегодня, 21 марта, состоятся похороны эстрадного певца Бедроса Киркорова, отца российского поп-короля Филиппа Киркорова. В распоряжении телеграм-канала SHOT есть кадры и видео, демонстрирующие последние приготовления к погребению артиста.
Место захоронения Киркорова-старшего выбрали на Троекуровском кладбище, рядом с другими деятелями культуры: Борисом Моисеевым, Ириной Мирошниченко, Валентином Юдашкиным, Вячеславом Добрыниным и Сергеем Доренко.



Бедрос Киркоров скончался 18 марта, причина смерти — остановка сердца на фоне острой сердечной недостаточности. Артисту было 92 года.

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«Я сильно волновалась, что убило вообще всё»: 18-летняя дочь Александра Абдулова недовольна съёмками в кино
Дочь Александра Абдулова осталась недовольна съёмками в кино
21 марта 2025, 11:39

Александр Абдулов (фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)

Евгения Абдулова пошла по стопам знаменитого отца. Девушка высказалась о съёмках в кино.
Александр Абдулов воспитал дочь Ирины Алфёровой от предыдущих отношений. Именно его актриса Ксения Алфёрова считает своим отцом. Но у Абдулова есть и собственный биологический ребёнок. В 2006 году он женился на давней возлюбленной Юлии Мешиной, которая родила ему дочь Евгению. Девочке было всего два года, когда в 2008 году её отец в возрасте 54 лет ушёл из жизни. Сегодня, 21 марта, Евгении исполнилось 18 лет.

Евгения решила связать жизнь с кинематографом, пойдя по стопам отца. В прошлом году она поступила во ВГИК на режиссёрский факультет.

«Я очень люблю снимать, не могу без этого жить. Это не навязанное увлечение, кто бы что ни думал. Я начала снимать первые мультики сама, как только появился телефон с камерой, примерно в 10-11 лет. Потом снимала косплеи, примерно пять лет, ходила на фестивали, ставила выступления, а сейчас снимаю актёров», – рассказала наследница величайшего советского актёра.
Девушка уже попробовала себя в кино, однако к своему опыту она относится скептично и с излишней самокритичностью. Она подчеркнула, что хочет и дальше сниматься, но осталась очень недовольна своей последней работой.
«У меня давно не было практики, и я сильно волновалась, а потом и вовсе плоховато себя переозвучила, что убило вообще всё. Но при этом хочу отметить то, что режиссер очень сильно меня поддерживал, помогал и наставлял, это были уже мои личные зажимы. Я знаю, что могу лучше и работаю над этим», – отметила Евгения Абдулова.
Девушка очень любит творчество своего отца и часто пересматривает фильмы с его участием. Однако она призналась, что звёздная фамилия слегка тяготит её, поскольку воспринимается не как привилегия, а как высокая планка.

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Суд отклонил жалобу Прилучного о снижении алиментов Муцениеце на содержание детей
21 марта 2025, 11:36

Павел Прилучный и Агата Муцениеце (фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Судебные разбирательства Павла Прилучного с бывшей супругой Агатой Муцениеце за алименты всё ещё идут. Сначала артистке удалось выиграть суд, однако актёр решил обжаловать решение.
Прилучный собирался снизить сумму алиментов на двоих детей от Муцениеце, однако пока ему не удалось это сделать – столичный суд отклонил соответствующую жалобу. Вероятно, Павел попробует вновь запросить о снижении выплат, поэтому история с разбирательствами явно не закончилась.

«Агата требовала, чтобы Павел отдавал 30% своих доходов на содержание сына и дочери до 2031 года. После достижения старшим ребенком 18 лет сумма выплат должна была снизиться до 25% до совершеннолетия второго ребёнка. На какой именно сумме остановился суд, не уточняется, но решение не устроило Прилучного», – отметил неназванный источник, слова которого приводит StarHit.
Кроме того, бывшие супруги по-прежнему борются за место проживания сына Тимофея. Согласно решению суда, мальчик должен был остаться с мамой, однако уже более полугода он, по собственному желанию, проживает с отцом и его новой супругой, актрисой Зепюр Брутян.

Муцениеце не скрывает, что переживает за будущее сына. Однако она не собирается устраивать разборки, чтобы не ранить психику ребёнка. Актриса надеется, что сможет видеться с Тимофеем в любое время, но пока смирилась с происходящим.

«Агата – мама, и единственное, что её беспокоит, это здоровье сына. Все её действия максимально деликатны, аккуратны, чтоб уберечь психику ребенка, чтобы ему было спокойнее. Я, как адвокат Агаты, руководствуюсь её поручениями и соблюдаю адвокатскую тайну. Комментариев по этому делу не давала и не собираюсь этого делать», – подчеркнула представитель актрисы в суде Наталья Мелешкина.
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#суд
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#мама
#ребёнок
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Общественники добились отмены концерта Паши Техника в Барнауле
Активисты «Русской общины» добились отмены выступления Паши Техника в Барнауле
21 марта 2025, 11:15

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)

Представители общественного движения «Русская община» добились отмены концерта рэпера Павла Ивлева, более известно как Паша Техник, в Барнауле. Об этом сообщает портал Amic.
Отмечается, что выступление исполнителя должно было состояться 5 апреля в клубе «Фараон».

По словам координатора организации в Алтайском крае Романа Васильева, причиной отмены концерта могли стать деструктивные тексты Техника и его неоднократное появление в общественных местах в нетрезвом виде.

Напомним, что в ноябре прошлого года Фрунзенский районный суд Владимира признал рэпера виновным в пропаганде употребления наркотических средств. В решении суда было указано, что песни рэпера, находящиеся в открытом доступе, содержат строчки о приёме запрещённых веществ. В результате Пашу Техника оштрафовали на 20 тысяч рублей.

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