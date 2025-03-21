«Я сильно волновалась, что убило вообще всё»: 18-летняя дочь Александра Абдулова недовольна съёмками в кино

Александр Абдулов (фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)
Евгения Абдулова пошла по стопам знаменитого отца. Девушка высказалась о съёмках в кино.
Александр Абдулов воспитал дочь Ирины Алфёровой от предыдущих отношений. Именно его актриса Ксения Алфёрова считает своим отцом. Но у Абдулова есть и собственный биологический ребёнок. В 2006 году он женился на давней возлюбленной Юлии Мешиной, которая родила ему дочь Евгению. Девочке было всего два года, когда в 2008 году её отец в возрасте 54 лет ушёл из жизни. Сегодня, 21 марта, Евгении исполнилось 18 лет.
Евгения решила связать жизнь с кинематографом, пойдя по стопам отца. В прошлом году она поступила во ВГИК на режиссёрский факультет.
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Евгения решила связать жизнь с кинематографом, пойдя по стопам отца. В прошлом году она поступила во ВГИК на режиссёрский факультет.
«Я очень люблю снимать, не могу без этого жить. Это не навязанное увлечение, кто бы что ни думал. Я начала снимать первые мультики сама, как только появился телефон с камерой, примерно в 10-11 лет. Потом снимала косплеи, примерно пять лет, ходила на фестивали, ставила выступления, а сейчас снимаю актёров», – рассказала наследница величайшего советского актёра.Девушка уже попробовала себя в кино, однако к своему опыту она относится скептично и с излишней самокритичностью. Она подчеркнула, что хочет и дальше сниматься, но осталась очень недовольна своей последней работой.
«У меня давно не было практики, и я сильно волновалась, а потом и вовсе плоховато себя переозвучила, что убило вообще всё. Но при этом хочу отметить то, что режиссер очень сильно меня поддерживал, помогал и наставлял, это были уже мои личные зажимы. Я знаю, что могу лучше и работаю над этим», – отметила Евгения Абдулова.Девушка очень любит творчество своего отца и часто пересматривает фильмы с его участием. Однако она призналась, что звёздная фамилия слегка тяготит её, поскольку воспринимается не как привилегия, а как высокая планка.
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Анастасия Чинкова