Футболиста Артёма Дзюбу разыскивают судебные приставы
Футболиста Артёма Дзюбу разыскивают судебные приставы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в отношении спортсмена было возбуждено исполнительное производство. В апреле он неправильно припарковал свой Mercedes-Benz, а затем несколько месяцев игнорировал штраф в размере 4500 рублей. Теперь из-за этой небольшой суммы он получил серьёзные проблемы с ФССП.
В общей сложности у Дзюбы насчитывается 12 неоплаченных штрафов на 20 тысяч рублей. А за то время, что он управляет своим премиальным автомобилем – с 2019 года – он нарушил правила дорожного движения 396 раз. В частности, он превышал допустимую скорость, не пристёгивался ремнём безопасности и разговаривал по телефону во время движения. Всего за эти почти шесть лет его оштрафовали на общую сумму в 400 тысяч рублей.
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