Фёдор Добронравов снова в кадре: актёр вернулся после серьёзной операции на позвоночнике

06 декабря 2025, 17:06

Фёдор Добронравов спустя год после операции вышел на съёмочную площадку

Фёдор Добронравов (Фото: Instagram* / @dobronravov.fedor)

Фёдор Добронравов вновь на съёмочной площадке — спустя год после сложной операции на позвоночнике актёр вернулся к работе. Об этом сообщает Super.