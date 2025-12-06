Достижения.рф

Фёдор Добронравов снова в кадре: актёр вернулся после серьёзной операции на позвоночнике

Фёдор Добронравов вновь на съёмочной площадке — спустя год после сложной операции на позвоночнике актёр вернулся к работе. Об этом сообщает Super.



Он уже задействован в нескольких новых проектах. Среди них — «Семь верст до рассвета», продолжение «Чебурашки», «Как Йосю на колбасу сдавали», «Северное сияние», «Сказка сказывается» и «Три струны».

Весной 2024 года артист был вынужден поставить карьеру на паузу: из-за сильных болей в шее и спине он обратился к специалистам. Врачи предупредили, что без оперативного вмешательства прогрессирующий остеохондроз мог привести к серьёзным последствиям. Медики удалили патологические образования, и операция завершилась успешно.

Пока в прессе активно обсуждали состояние Добронравова, его семья уверяла поклонников, что актёр идёт на поправку. Фёдор действительно сосредоточился на восстановлении, больше времени проводил с родными и постепенно возвращал силы.

