Лариса Долина и Человек-паук: соцсети взорвала новая волна мемов
После первого откровенного интервью Ларисы Долиной в Сети начала циркулировать новая волна мемов. Об этом сообщает Super.
Поводом стал поддельный паспорт мошенника, которого певица показала как доказательство своего скандала с продажей квартиры.
Пользователи соцсетей заметили, что мужчина на фото, по словам Долиной, очень похож на актёра Тома Холланда — известного по роли Человека-паука. Естественно, интернет-мемоделы не смогли пройти мимо и быстро создали множество шуточных коллажей, в которых мошенник «вписывается» во вселенную Marvel.
Певица, как оказалось, случайно «соединила» мир супергероев с собственными житейскими драмами. Теперь пользователи шуточно задаются вопросом: в опасности ли Мэри Джейн?
