Лариса Долина и Человек-паук: соцсети взорвала новая волна мемов

Том Холланд «вырос» из поддельного паспорта Ларисы Долиной
Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

После первого откровенного интервью Ларисы Долиной в Сети начала циркулировать новая волна мемов. Об этом сообщает Super.



Поводом стал поддельный паспорт мошенника, которого певица показала как доказательство своего скандала с продажей квартиры.

Пользователи соцсетей заметили, что мужчина на фото, по словам Долиной, очень похож на актёра Тома Холланда — известного по роли Человека-паука. Естественно, интернет-мемоделы не смогли пройти мимо и быстро создали множество шуточных коллажей, в которых мошенник «вписывается» во вселенную Marvel.

Певица, как оказалось, случайно «соединила» мир супергероев с собственными житейскими драмами. Теперь пользователи шуточно задаются вопросом: в опасности ли Мэри Джейн?

Софья Метелева

