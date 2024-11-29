«Я верный и негулящий»: ведущий «Доброго утра» Бабаев поделился интимными деталями о жизни с молодой ученицей после смерти жены

Ведущий программы «Доброе утро» Сергей Бабаев нашёл счастье в личной жизни в августе 2023 года. Его избранницей стала Юлия, с которой он познакомился в Школе Первого канала, где девушка изучала журналистику. Юлия моложе Сергея на 14 лет. Несмотря на разницу в возрасте, супруги счастливы, хотя некоторые критикуют их отношения, ведь первая жена ведущего умерла всего три года назад. Подробнее о новом браке Бабаева расскажет «Радио 1».