«Я верный и негулящий»: ведущий «Доброго утра» Бабаев поделился интимными деталями о жизни с молодой ученицей после смерти жены

Телеведущий Сергей Бабаев (фото: РИА Новости / Виталий Белоусов)
Ведущий программы «Доброе утро» Сергей Бабаев нашёл счастье в личной жизни в августе 2023 года. Его избранницей стала Юлия, с которой он познакомился в Школе Первого канала, где девушка изучала журналистику. Юлия моложе Сергея на 14 лет. Несмотря на разницу в возрасте, супруги счастливы, хотя некоторые критикуют их отношения, ведь первая жена ведущего умерла всего три года назад. Подробнее о новом браке Бабаева расскажет «Радио 1».
Сергей Бабаев о хейте
Сергей заявил, что его не беспокоит поток негатива в интернете. Он считает, что довольные жизнью люди вряд ли будут резко критиковать других. Также Бабаев был готов к критике после свадьбы.
«Да, хамов хватает. Но я им спуску не даю. Но сначала, если человек грубит, пытаюсь перевести это в шутку», — рассказал Сергей для «Леди Mail.Ru».По словам Сергея, негативные комментарии от хейтеров его никак не задевают.
«Я понимал, что, пойдя на некую откровенность, рискую наткнуться не только на людей доброжелательных, но и на озлобленных. Но меня это не трогает, ведь я понимаю, что гадости пишут товарищи несчастные, и их можно только пожалеть. Хейтеры могут назвать меня любым словом, — меня это не задевает. Я человек самодостаточный и цену себе знаю», — сказал ведущий.Юлия также спокойно относится к негативным комментариям в свой адрес. Она понимает, что все публичные личности сталкиваются с критикой, поэтому не расстраивается.
Телеведущий Сергей Бабаев с супругой Юлией (фото: социальные сети Сергея Бабаева)
Отношения Сергея Бабаева с молодой женой
Телеведущий поделился, что они с Юлией практически не ругаются. Мужчина старается поддерживать мирную атмосферу в доме и помогать супруге в бытовых вопросах.
«Я не боюсь всех этих страшных для многих мужчин бытовых дел типа мытья посуды и вытирания пыли. Ссоры ведь из-за чего возникают? Жена мужа попросила мусор вынести, а он не вынес. Ну и пошли бодаться. У нас в семье подобного не случается», — рассказал Бабаев.Ведущий признался, что он — человек неконфликтный и спокойный. Однако признаётся, что если бы не характер Юлии, такой идиллии в семье не получилось бы.
«Ни моего опыта, ни моей неконфликтности не хватило бы, если бы у Юли был не такой характер. А характер у нее — золотой. И мы с ней этими своими характерами очень совпали. И живем счастливо», — сказал он.Кроме того, Бабаев рассказал, что несмотря на то, что он получает много внимания от женщин, его жена относится к этому с пониманием и не ревнует.
«Она меня хорошо знает и понимает, что я человек верный и негулящий», — отметил Бабаев.
Телеведущий Сергей Бабаев с супругой Юлией (фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский)
Отношения Юлии с детьми Сергея Бабаева
Ведущий признаётся, что его новая жена в довольно хороших отношениях с его детьми. Хотя поначалу они не одобряли выбор отца, но Юлия проявила мудрость, и теперь между ними хорошие отношения.
«Отношения у них хорошие, ровные. Естественно, что, когда в семью приходит женщина, где дети уже взрослые (мой сын младше Юли всего на девять лет), вторая мать им не нужна. Поэтому нам было важно выстроить дружеские отношения, а не отношения мачеха-падчерица и мачеха-пасынок. И это нам в значительной мере удалось», — рассказал Бабаев.
Первая жена Сергея Бабаева
Первая жена Сергея Ирина Бабаева умерла в 2021 году из-за коронавирусной инфекции. Они были женаты с 1997 года. У Сергея двое детей: сын Никита (24 года) и дочь Лиза (18 лет).
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