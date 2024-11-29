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«Я верный и негулящий»: ведущий «Доброго утра» Бабаев поделился интимными деталями о жизни с молодой ученицей после смерти жены

Сергей Бабаев: у нас с женой нет бытовых ссор, мы счастливы
Телеведущий Сергей Бабаев (фото: РИА Новости / Виталий Белоусов)

Телеведущий Сергей Бабаев (фото: РИА Новости / Виталий Белоусов)

Ведущий программы «Доброе утро» Сергей Бабаев нашёл счастье в личной жизни в августе 2023 года. Его избранницей стала Юлия, с которой он познакомился в Школе Первого канала, где девушка изучала журналистику. Юлия моложе Сергея на 14 лет. Несмотря на разницу в возрасте, супруги счастливы, хотя некоторые критикуют их отношения, ведь первая жена ведущего умерла всего три года назад. Подробнее о новом браке Бабаева расскажет «Радио 1».

Сергей Бабаев о хейте


Сергей заявил, что его не беспокоит поток негатива в интернете. Он считает, что довольные жизнью люди вряд ли будут резко критиковать других. Также Бабаев был готов к критике после свадьбы.



«Да, хамов хватает. Но я им спуску не даю. Но сначала, если человек грубит, пытаюсь перевести это в шутку», — рассказал Сергей для «Леди Mail.Ru».
По словам Сергея, негативные комментарии от хейтеров его никак не задевают.
«Я понимал, что, пойдя на некую откровенность, рискую наткнуться не только на людей доброжелательных, но и на озлобленных. Но меня это не трогает, ведь я понимаю, что гадости пишут товарищи несчастные, и их можно только пожалеть. Хейтеры могут назвать меня любым словом, — меня это не задевает. Я человек самодостаточный и цену себе знаю», — сказал ведущий.
Юлия также спокойно относится к негативным комментариям в свой адрес. Она понимает, что все публичные личности сталкиваются с критикой, поэтому не расстраивается.

Телеведущий Сергей Бабаев с супругой Юлией (фото: социальные сети Сергея Бабаева)

Отношения Сергея Бабаева с молодой женой


Телеведущий поделился, что они с Юлией практически не ругаются. Мужчина старается поддерживать мирную атмосферу в доме и помогать супруге в бытовых вопросах.
«Я не боюсь всех этих страшных для многих мужчин бытовых дел типа мытья посуды и вытирания пыли. Ссоры ведь из-за чего возникают? Жена мужа попросила мусор вынести, а он не вынес. Ну и пошли бодаться. У нас в семье подобного не случается», — рассказал Бабаев.
Ведущий признался, что он — человек неконфликтный и спокойный. Однако признаётся, что если бы не характер Юлии, такой идиллии в семье не получилось бы.
«Ни моего опыта, ни моей неконфликтности не хватило бы, если бы у Юли был не такой характер. А характер у нее — золотой. И мы с ней этими своими характерами очень совпали. И живем счастливо», — сказал он.
Кроме того, Бабаев рассказал, что несмотря на то, что он получает много внимания от женщин, его жена относится к этому с пониманием и не ревнует.
«Она меня хорошо знает и понимает, что я человек верный и негулящий», — отметил Бабаев.

Телеведущий Сергей Бабаев с супругой Юлией (фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский)

Отношения Юлии с детьми Сергея Бабаева


Ведущий признаётся, что его новая жена в довольно хороших отношениях с его детьми. Хотя поначалу они не одобряли выбор отца, но Юлия проявила мудрость, и теперь между ними хорошие отношения.

«Отношения у них хорошие, ровные. Естественно, что, когда в семью приходит женщина, где дети уже взрослые (мой сын младше Юли всего на девять лет), вторая мать им не нужна. Поэтому нам было важно выстроить дружеские отношения, а не отношения мачеха-падчерица и мачеха-пасынок. И это нам в значительной мере удалось», — рассказал Бабаев.

Первая жена Сергея Бабаева


Первая жена Сергея Ирина Бабаева умерла в 2021 году из-за коронавирусной инфекции. Они были женаты с 1997 года. У Сергея двое детей: сын Никита (24 года) и дочь Лиза (18 лет).

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