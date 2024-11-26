«Старая холостячка»: Психоаналитик раскрыла, почему Боня не может найти партнера

Виктория Боня (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
«Он тоже должен развиваться, он должен содержать в себе меня», — отметила она.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» сообщила, что, вероятно, Виктория Боня не знает, что такое модель семьи.
«Ей уже за 40 лет, и она в народе словит "старой холостячкой". То есть она женщина, которая не имеет опыта отношений и тем более опыта семейной жизни. Поэтому, когда она делится или дает рекомендации женщинам, что женщина должна быть у мужчины внутри, может быть, она имеет в виду как раз-таки лечащего врача, который будет изучать ее и понимать», — предположила эксперт.
По ее словам, самодостаточные люди стремятся даже в паре оставаться индивидуальными, отдельными и независимыми.
«Эта история про опору на себя в первую очередь. Пара может быть полноценной и жизнеспособной только при условии, если оба участника этой пары являются зрелыми, когда они умеют выживать друг без друга. Здесь вспоминается цитата Фаины Раневской: "Я не ищу себе вторую половинку, я сама цельная натура, я вам не жопа и не таблетка"», — объяснила эксперт.
Своей фразой «мужчина должен содержать в себе меня», как объяснила психоаналитик, Боня выражает позицию дочки.
«С точки зрения Юнга, эта фраза значит, что мужчина должен прям с ней срастись, родить, создать, как Пигмалион Галатею. Это очень потребительская позиция дочки. Но ей все-таки не 14 лет. Даже если она встретит этого мужчину-папика, то должна знать правила и модель семьи. Там, где мужчина в паре — папик, рано или поздно произойдет расставание», — сообщила психоаналитик.
Ирина Смолярчук подчеркнула, что не надо жить внутри мужчины, надо жить свою прекрасную жизнь — полноценную и чудесную.
«Пусть эта любовь живет в ней. Вот когда любовь живет внутри человека, тогда она находит достойный объект извне», — сказала эксперт.
Читайте также:
Психоаналитик раскрыла причину разлада в семье Успенской и Башарова
«Душит обеих»: Психоаналитик объяснила тяжелые отношения Успенской с дочерью
«Спастись от насилия»: Психоаналитик объяснила поведение сбежавшей от Башарова дочки