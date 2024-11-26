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«Старая холостячка»: Психоаналитик раскрыла, почему Боня не может найти партнера

Психоаналитик Смолярчук: Виктория Боня не может найти партнера, потому что ищет папика
Виктория Боня (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Виктория Боня (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Телеведущая и блогер Виктория Боня поделилась своими обновленными взглядами на отношения с мужчинами, сказав, что её идеальный партнёр должен быть не только обеспеченным, но и интеллектуально и духовно развитым человеком.
«Он тоже должен развиваться, он должен содержать в себе меня», — отметила она.

Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» сообщила, что, вероятно, Виктория Боня не знает, что такое модель семьи.



«Ей уже за 40 лет, и она в народе словит "старой холостячкой". То есть она женщина, которая не имеет опыта отношений и тем более опыта семейной жизни. Поэтому, когда она делится или дает рекомендации женщинам, что женщина должна быть у мужчины внутри, может быть, она имеет в виду как раз-таки лечащего врача, который будет изучать ее и понимать», — предположила эксперт.

По ее словам, самодостаточные люди стремятся даже в паре оставаться индивидуальными, отдельными и независимыми.

«Эта история про опору на себя в первую очередь. Пара может быть полноценной и жизнеспособной только при условии, если оба участника этой пары являются зрелыми, когда они умеют выживать друг без друга. Здесь вспоминается цитата Фаины Раневской: "Я не ищу себе вторую половинку, я сама цельная натура, я вам не жопа и не таблетка"», — объяснила эксперт.

Своей фразой «мужчина должен содержать в себе меня», как объяснила психоаналитик, Боня выражает позицию дочки.

«С точки зрения Юнга, эта фраза значит, что мужчина должен прям с ней срастись, родить, создать, как Пигмалион Галатею. Это очень потребительская позиция дочки. Но ей все-таки не 14 лет. Даже если она встретит этого мужчину-папика, то должна знать правила и модель семьи. Там, где мужчина в паре — папик, рано или поздно произойдет расставание», — сообщила психоаналитик.

Ирина Смолярчук подчеркнула, что не надо жить внутри мужчины, надо жить свою прекрасную жизнь — полноценную и чудесную.

«Пусть эта любовь живет в ней. Вот когда любовь живет внутри человека, тогда она находит достойный объект извне», — сказала эксперт.

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#психолог
Администратор Буйнова опровергла заявления о паллиативном статусе певца
26 ноября 2024, 15:56

Александр Буйнов (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Администратор певца Александра Буйнова Елена Козырь опровергла появившуюся в сети информацию о паллиативном статусе артиста. По ее словам, он чувствует себя великолепно, концерты расписаны на ближайшие дни.
Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что певцу диагностировали последнюю стадию рака предстательной железы и присвоили паллиативный статус. Издание заявляло, что о возможном излечении и ремиссии речи якобы не идет.
«Я не знаю, откуда взяли эту информацию. Конечно, это неправда. Великолепно себя чувствует. Вчера был концерт, сегодня, завтра и послезавтра. У нас все расписано каждый день», — заявила Козырь в беседе с NEWS.ru.
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«Потянуло на молодых»: Прохор Шаляпин удивил поклонников новым романом, на кого «полез» артист после смерти жены-миллионерши
26 ноября 2024, 14:10

Прохор Шаляпин (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Прохор Шаляпин всегда находится в центре внимания. Некоторые знают его как обольстителя женщин постарше, другие — как тайного любовника балерины Анастасии Волочковой, кто-то воспринимает его как певца, а молодежь — как лицо мемов и гедониста, стремящегося сделать жизнь максимально ленивой и беззаботной. О том, как артисту удается быть на пике популярности и что известно о его личной жизни сейчас расскажет «Радио 1».

Скандал Прохора Шаляпина с Виктором Дробышем


Прохор Шаляпин (настоящее имя — Андрей Захаренков) всегда мечтал о славе. Свою карьеру он начал с участия в популярном проекте «Фабрика звезд – 6», где дошел до финала и занял четвертое место. Артист не раз утверждал, что все участники проекта — звезды, а он — легенда. После участия в «Фабрике» певец получил контракт с продюсером Виктором Дробышем, с которым не раз еще поконфликтует за свою жизнь.

«Да там все пошло не так. Как там могло что-то пойти так? Это же катастрофа. <…> Хотя ведь изначально я взялся его учить. <…> Это все вообще не про музыку, а лишь бы быть известным любой ценой», — говорил Дробыш в интервью изданию «Аргументы и факты».

Знаменитый композитор сразу понял, что для Прохора не является целью трудиться и развивать свой талант, ему главное, чтобы о нем говорили.

«Как персонаж он, конечно, создал себе ауру, чтобы быть интересным хотя бы каким-то левым телепрограммам. Но надо признаться, что я и ввел его как персонажа, а не как певца. Поэтому беру всю вину на себя. Я стране откопал такое чудище. Да неплохой он парень… Пусть веселится», — говорил Дробыш.

Самого Прохора эти высказывания обижали. Знаменитость считает, что Виктор Дробыш сам его «упустил».

«При встрече улыбается, обнимает, а за глаза — такой-сякой. Ну сказал бы русским простым языком: за Прохора не занесли бабки! Вот я и не стал им заниматься!» — рассказал Шаляпин в интервью на YouTube-канале.

Любитель женщин постарше


Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина (Фото: соцсети)

В 2013 году вся страна заговорила о Прохоре Шаляпине, когда он начал отношения с более зрелой предпринимательницей Ларисой Копенкиной. Разница в возрасте между ними составила целых 27 лет. Курортный роман быстро перерос в свадьбу. Однако семьи молодоженов были категорически против их союза. Мать Шаляпина, узнав о том, что его избранница старше ее, даже попала в больницу с инфарктом.

«Я хотела сразу же накинуться на эту женщину, потому что она… старше меня. У меня не было слов, мне стало плохо», — рассказала Елена Колесникова в эфире программы на федеральном канале.

Переживания матери певца оказались не напрасными: всего через год после свадьбы Шаляпин скандально развелся с богатой супругой.

Через некоторое время певец завел роман с молодой актрисой Анной Калашниковой, которая вскоре объявила о беременности. Когда мальчик родился, выяснилось, что Прохор не является его отцом. Позже Калашникова призналась, что их роман с Шаляпиным во многом был пиар-ходом, который принес им немало выгод.

После расставания с Копенкиной у Шаляпина было много женщин с состоятельными кошельками, одной из последних из которых стала канадская миллионерша Татьяна Дэвис.

В 2020 году влюбленные открыто признались друг другу в своих чувствах и вскоре после этого сыграли свадьбу. Поклонники Прохора Шаляпина начали сомневаться в искренности его чувств, учитывая его прежние выборы успешных партнерш.

К сожалению, молодоженам не суждено было долго наслаждаться совместной жизнью. Татьяна заболела COVID-19 и, всего через месяц после свадьбы, скончалась.

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)


Что связывает Шаляпина с Волочковой


В последнее время имя Шаляпина часто упоминается в связи с известной балериной Анастасией Волочковой. Знаменитости часто проводят время вместе, и поклонники отмечают, что они прекрасно дополняют друг друга. Известно, что молодой артист заменил Никиту Джигурду в постановках балерины.

«После бабушек полез на Волочкову», «Потянуло на молодых», «Перевелись богатые старушки?» — язвят подписчики артиста.

Кроме того, Волочкова даже провела ночь с Прохором, опубликовав в своем блоге видео, где они отдыхают на качелях на сеновале.

«Здесь всё так, как мы любим! В русском стиле! Будем спать на русской печи!» — подписала она ролик, добавив, что их ждет «незабываемая ночь».
Позже пара отправилась в романтическое путешествие в банный комплекс.

«Я очень люблю банное искусство, и поэтому пригласила Прохора. Это было действительно приятное романтическое приключение. Мы провели там 15 часов с ночевкой», — рассказала Анастасия в интервью MK.RU.
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Неожиданное появление Орбакайте: дочь Пугачевой собралась выступить на «Голубом огоньке», реакция россиян
26 ноября 2024, 13:19

Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Пресс-служба телеканала «Россия 1»)

До Нового года остается чуть более месяца и в студии «Мосфильм» уже начались сьемки «Новогоднего голубого огонька». Что касается «ветеранов сцены», активно поддерживающих политику страны, они точно появятся на телеэкранах в новогоднюю ночь. О сюрпризах для зрителей от Константина Эрнста читайте в материале «Радио 1».

Сюрприз, которому не рады


После заявления в Telegram-канале главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, стало известно о появлении Кристины Орбакайте на Первом канале в новогоднюю ночь. Участие певицы в «Голубом огоньке» должно было быть, по мнению Эрнста, праздничным сюрпризом для зрителей.

«Только что стало известно, что дочь Пугачевой, Кристина Орбакайте, примет участие в новогоднем концерте. Ранее СМИ сообщали, что Орбакайте не будет участвовать в праздниках. Вероятно, это была дезинформация. Думаю, это был запланированный вброс. Видимо, хотят создать эффект неожиданности от появления Орбакайте в новогоднюю ночь на телевидении», — написал Бородин.
На данный момент официальных подтверждений или опровержений по поводу возвращения Орбакайте не поступало, но пользователи интернета уже активно выражают недовольство тем, что певица может вернуться в Россию и испортить россиянам праздник.

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Жить в Америке, а зарабатывать в России


Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Кристина Орбакайте уже долгое время живет в США, а на родину приезжает только зарабатывать деньги. Орбакайте долгое время не высказывалась по поводу СВО, что давало ей возможность выступать в России. Однако, публикой не могла быть не замечена двойная жизнь артистки. Летом тур певицы по России был сорван общественниками — после нескольких концертов остальные выступления были отменены. После чего, Орбакайте сделала заявление о том, что больше не будет выступать на родине.

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Стоит отметить, что концерты певицы в Америке не взывают ажиотажа. Сейчас в США преизбыток российских исполнителей, поющих для русскоязычного населения. Поэтому почему бы Орбакайте в очередной раз не заработать на безбедную жизнь в Америке, став частью новогоднего концерта для россиян.

Концертный директор певицы говорит, что сюрприза не будет


Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Концертный директор Кристины Орбакайте, Александр Качан, в интервью «Абзацу» опроверг слухи о ее возможном возвращении. Он отметил, что не имеет информации о планах певицы приехать в Москву для работы. По его словам, в ближайшее время Орбакайте не планирует выступать в России.

«Она ничего не говорила мне о новогоднем выступлении на телевидении. И никто не говорил. Что касается ее ближайших выступлений в России, то в обозримом будущем таких планов не было», — пояснил корреспондентам Александр.

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Леонид Якубович со скандалом покинул съемки популярного шоу: кто оскорбил ведущего и что произошло за кулисами
Леонид Якубович со скандалом покинул съемки шоу «Что было дальше»
26 ноября 2024, 11:44

Леонид Якубович (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бессменный ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович покинул съемки популярного шоу из-за конфликта с ведущими. Уходя с площадки, Леонид Аркадьевич воскликнул: «Вы же не дали мне рассказать, и теперь тайна останется тайной». О чем не успел сообщить телеведущий и кто вынудил его прервать съемки расскажет «Радио 1».

Леонид Якубович принял участие в шоу «ЧБД»


На минувших выходных прошли съемки нового выпуска популярного шоу «ЧБД», на которое пригласили знаменитого телеведущего «Поле чудес» Леонида Якубовича. В результате конфликта с комиками, которые постоянно его перебивали и позволяли себе скабрезные шутки, телеведущий принял решение покинуть съемочную площадку.

Когда он стремительно уходил из студии, его пытались догнать операторы и комик Алексей Щербаков.

«Вы же не дали мне рассказать, и теперь тайна останется тайной», — заявил Якубович, покидая студию.

В итоге в «ЧБД» подтвердили, что съемки нового выпуска завершились настоящим скандалом.
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О чем шоу «ЧБД»


Ранее в программе принимали участие такие звезды, как Филипп Киркоров, Анастасия Волочкова, Юрий Лоза, Анастасия Ивлеева и многие другие. Гостям предлагается рассказать свою историю, но остановиться на ключевом моменте и задать ведущим вопрос: «Что было дальше?». Комики, в свою очередь, должны либо попытаться угадать истинный финал, либо предложить забавный вариант.

При этом юмористы не просто слушают рассказчика, а активно перебивают его своими вопросами и комментариями, иногда используя ненормативную лексику. Реакция приглашенных на такое поведение бывает разной.

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«Настоящий психопат»: Шпак впал в истерику из-за удара «Орешником» по Украине и развелся с женой, она рассказала правду
26 ноября 2024, 10:49

Александр Шпак с бывшей супругой Ириной (Фото: соцсети)

Скандально известный блогер Александр Шпак, который часто критикует Россию, оказался разочарован в своих любимцах — Европе и США. В своих социальных сетях он закатил настоящую истерику из-за того, что Запад никак не отреагировал на удар России по Украине с использованием баллистической ракеты «Орешник». Подробности — в материале «Радио 1».

Россия впервые применила ракету «Орешник» на СВО


Президент России Владимир Путин сообщил, что российские вооруженные силы нанесли удар по промышленному объекту на Украине с помощью одной из новейших ракетных систем средней дальности — «Орешник». Этот удар стал ответом на использование американских дальнобойных ракет ATACMS и британских крылатых ракет Storm Shadow против российской территории.

«Третья мировая война уже началась. <...> Все засунули себе палец в <...> и продолжают дальше молчать. <...> А европейцы, что молчат? Ведь там могла быть ядерная начинка, и сейчас были бы радиоактивные осадки. Что нужно еще, чтобы признать Россию страной террористом?» — возмутился блогер.

Шпак считает, что реакция США на происходящее в Украине слишком слаба, а Европа вообще не проявляет никаких действий.

«Необходимо признать полную неэффективность существующей системы международных отношений. Либо ее нужно реформировать, либо распустить эти организации», — заявляет он.

Донаты от Украины


В настоящее время бодибилдер находится в Турции. Напомним, в этом году он был объявлен в розыск в России по уголовной статье, а ранее оштрафован на 250 тысяч рублей за публикации, которые были признаны «дискредитирующими» российскую армию. Шпак открыто демонстрирует свою ненависть к России. Он критикует власть и насмехается над ранеными солдатами.

Известно, что после отъезда из страны у Шпака появились серьезные финансовые проблемы. По информации источников из окружения блогера, весь его заработок на сегодняшний день состоит из донатов, перечисляемых украинцами.
«Третье видео будет про «дайте гроши, вам что, жалко что ли», «На эту обезьяну посмотрите, что он себе позволяет?», «Самый настоящий психопат, прям с расстройством», — пишут о Шпаке пользователи Сети.

Александр Шпак с бывшей супругой Ириной (Фото: соцсети)

Жена Шпака раскрыла истинные причины развода


В 2021 году эпатажная пара Александр Шпак и Ирина Мещанская (Мася Шпак) подала на развод. Позже Мася побывала на шоу «Алёна, блин!», где поделилась деталями своего расставания с возлюбленным. Блогерша рассказала о серьёзном предательстве, пережитом в прошлом: её первый муж изменил ей с подругой и сестрой. Саша стал тем мужчиной, которому она смогла доверять, но даже это не помогло сохранить отношения.

По словам Маси, у Саши появилась «звёздная болезнь», и он начал вести себя высокомерно. Он не принимал её такой, какая она есть, пытаясь изменить её. Она отметила, что со стороны мужа ощущала значительное эмоциональное давление и тиранство, что негативно сказалось на её здоровье. В итоге она поняла, что пора принимать меры для собственного спасения.

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Встречалась с олигархом Керимовым, а родила от «таксиста»: семейные тайны Олеси Судзиловской
25 ноября 2024, 17:48

Олеся Судзиловская (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Олеся Судзиловская одна из самых привлекательных отечественных актрис. Эта обаятельная женщина завоевала сердца зрителей не только своей привлекательностью, но и благодаря безусловному таланту. Как сложилась жизнь актрисы читайте в материале «Радио 1».

Из художественной гимнастки в актрисы


Девочка Леся родилась 20 мая 1974 года в городе Зеленограде. Ее мама — химик, а отец — инженер. С четырех лет юная Леся профессионально занималась художественной гимнастикой. Спорту актриса посвятила 12 лет. Судзиловская считает, что именно благодаря гимнастике у нее сложилось отношение ко многим вещам. В профессиональном спорте царит дух стремления к достижениям наивысших результатов, и ты обязан быть лучшим среди всех. По работам актрисы видно, что этого принципа она придерживается до сих пор.

Но знаменитой гимнасткой она не стала, судьба распорядилась иначе. Однажды в школу, где училась Леся, пришли люди, которые искали подростков для участия в фильме «Посредник». Судзиловскую заметили сразу и предложили ей пройти пробы. Так, по воле случая, она получила свою первую главную роль в кино. После этого у Олеси появилась мечта связать свою жизнь с актерским мастерством. В начале 90-х девушка переехала в Москву и сразу поступила в МХАТ.

Романы с известными мужчинами


Даниил Спиваковский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Первый раз влюбилась Олеся Судзиловская в 18 лет. О своем избраннике она ничего не рассказывает. Известно то, что эти отношения не смогли выдержать испытания повседневной жизнью и постоянными конфликтами, что в конечном итоге привело к расставанию.

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Позднее, в жизни актрисы появится Даниил Спиваковский. Роман с талантливым актером был очень ярким и многообещающим. Возлюбленные буквально понимали друг друга с полуслова. Все разрушила работа. Плотный график актрисы не давал возможности часто видеться, да к тому же со стороны партнера появилась зависть. В то время Даниил Спиваковский фактически не был востребован как актер. Олеся Судзиловская очень тяжело переживала расставание с Даниилом. Для стабилизации эмоционального состояния актрисе даже пришлось работать с психологом.

Был в жизни актрисы и роман, полностью окутанный тайной, с одним из самых богатых людей России — Сулейманом Керимовым. Но и эти отношения продлились не долго.

Нашла счастье с «таксистом»


Олеся Судзиловская с супругом Сергеем Дзебанем (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Однажды коллега по цеху Гоша Куценко попросил своего друга забрать Олесю из аэропорта в Красноярске. Мужчина решил пошутить и, взяв старую «Волгу», прикинулся таксистом. Во время поездки Судзиловская была буквально очарована мужчиной и даже предложила ему поработать в Москве. Актриса была сильно удивлена последующему перевоплощению таксиста. Привлекательным водителем такси оказался успешный бизнесмен Сергей Дзебаня.

Отношения у пары развивались очень стремительно. Они быстро съехались, а в 2009 году поженились. Сейчас у Олеси и Сергея двое детей: Артем и Майкл. Актриса не скрывает, что счастлива в браке. Муж дает возможность ей уделять время профессии и не задумываться о материальном благополучии.

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Создатель группы «Крестовый туз» Владимир Козырев внезапно скончался: биография, причины смерти
25 ноября 2024, 17:08

Владимир Козырев (Фото: соцсети)

Скончался создатель и лидер одного из популярнейших музыкальных коллективов в жанре русского шансона — группы «Крестовый туз». На момент смерти Владимиру Козыреву было 66 лет. О трагедии сообщила Ляля Размахова. Её слова передал журнал The Voice.

Причины смерти


Причиной смерти Владимира Козырева стала сердечная недостаточность.

«19.11.24 не стало самобытного артиста в жанре шансон Владимира Козырева, группа «Крестовый туз». Соболезную родным и близким», — сообщила в социальных сетях участница шоу «Конфетка» Ляля Размахова.


Владимир Козырев: биография, карьера


Владимир Козырев родился 21 августа 1958 года. В пятилетнем возрасте он поступил в музыкальную школу. Он учился играть на скрипке, а в 13 лет уже выступал в ресторане «Интурист» в составе группы — артист был на бас-гитаристом. В тот же период начал писать песни.

В юности Владимир Козырев выступал в одних программах с Ириной Аллегровой, Мариной Журавлевой, Жанной Агузаровой и иными звездами, у него было внушительное количество гастролей по стране.

Ради заработка средств на запись песен, с 1987 по 1995 год музыкант трудился концертным администратором, аранжировщиком, а ещё инструктором по рукопашному бою в охранной структуре.

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Летом 1997 года Владимир Козырев приступил к работе над проектом — его он назвал «Крестовый туз» — по первой карте в колоде, которую он купил на Ярославском вокзале столицы. Артист продал машину, чтобы ему хватило средств на запись и выпуск первого альбома «Крестового туза». Потом музыкант почти год жил впроголодь.

«Школьные друзья» — первая песня «Крестового туза», а вторая — благодаря ей Владимир Козырев и обрёл популярность — «Волки». Она представлена в альбоме «Жизнь фартовая». Песня «Новый русский Кот» стала одной из наиболее популярных шуточных песен музыканта.

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#музыкант
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#артист
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«Хорошо, что не дед»: Яна Кошкина впервые показала лицо мужа — что шокировало фанатов и почему она скрывала избранника
25 ноября 2024, 13:09

Яна Кошкина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса и телеведущая Яна Кошкина уже почти два года состоит в отношениях с бизнесменом Анатолием Черкасовым, но только сейчас решилась представить его своим поклонникам. Почему эффектная брюнетка скрывала своего избранника и что шокировало поклонников артистки расскажет «Радио 1».

Кошкина вышла замуж за бизнесмена


В октябре 2023 года пара сыграла свадьбу, однако Яна Кошкина не стала раскрывать личность жениха. Известно, что торжество прошло в загсе «Барвиха Luxury Village». СМИ писали, что избранник актрисы в прошлом вел тусовочный образ жизни и был женат. Также молодой супруг якобы любит и коллекционирует дорогие автомобили.

Муж Яны Кошкиной: кто он и чем известен


Избранника Кошкиной зовут Анатолий Черкасов, ему 26 лет (в то время как актрисе 34 года). По данным СПАРК-Интерфакс, Черкасов — совладелец караоке-клуба «Невские мелодии» в Жуковке, где часто отдыхают знаменитости. 50% принадлежат мужу Яны, другие 50% — Гарику Харламову.

Кроме того, у Черкасова много других крупных проектов, включая операции с землей и недвижимостью, разработку песчаных карьеров и инвестиции.

Первое фото с супругом


Яна Кошкина с супругом Анатолием Черкасовым (Фото: соцсети)

За прошедший год в социальных сетях Яны появилось всего одно фото с супругом, на котором его лицо было скрыто. Свое решение знаменитость никак не объясняла. Однако 24 ноября Кошкина все же опубликовала снимок с мужем.

«У нас тут сегодня небольшой семейный праздник — 1 год и 8 месяцев с того дня, как мы начали встречаться. Отмечаем каждый месяц, потому как жизнь со мной — день за год. Спасибо мужу за терпение и безграничную любовь», — написала актриса.

Злопыхатели тут же принялись обсуждать внешность супруга Кошкиной. Одни шутят, что актриса отдыхает на Мальдивах с «сыном», другие – что молодой парень заключил выгодны брак с известной телеведущей по расчету. Однако нашлись и те, кто выбором Кошкиной остался доволен: «Хорошо, что не дед», — высказался поклонник актрисы.

В настоящее время влюбленные наслаждаются романтическим отдыхом на Мальдивах.

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Прошлые романы Кошкиной


Сегодня Яна Кошкина считается образцовой супругой, однако несколько лет назад её имя связывали с множеством известных мужчин. В прессе активно обсуждали её предполагаемые отношения с Гариком Мартиросяном, страсть с Павлом Деревянко (который признавался, что ему нравилось играть с ней в откровенных сценах) и даже связь с Гариком Харламовым, который опровергал эти слухи: «Я с Кошкиной? Никогда». Яна лишь однажды прокомментировала слухи: «Мне постоянно приписывают романы с разными людьми. Я на это не обращаю внимания».

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Актрисе «Гостьи из будущего» и сериала «Склифософский» 98 лет: голодное детство и смерть мужа, почему Людмила Аринина не дает интервью
25 ноября 2024, 03:13

Людмила Аринина (Фото: скриншот программы «Наедине со всеми»)

Людмила Аринина — советская и российская актриса театра и кино, которая стала известной благодаря своим ролям в фильмах «Последние дни Помпеи» и «Умные вещи». На сегодняшний день в её фильмографии насчитывается более 90 ролей. О жизни и творчестве знаменитой актрисы вспоминаем в материале «Радио 1».

Голодное детство


Людмила Аринина появилась на свет 8 ноября 1926 года в селе Синодское, расположенном в 130 километрах от Саратова. Девочка родилась в трудные времена, когда после Революции и Гражданской войны Поволжье страдало от ужасного голода, который унес жизни миллионов людей. Из-за голода семье актрисы пришлось перебраться в Ташкент. Работающим там гражданам выдавали по 600 граммов хлеба, а иждивенцы получали 400 граммов.

Издание «Биограф» пишет, что когда началась Отечественная война Людмиле было 15 лет. Отца забрали на фронт, а в город хлынули беженцы со всей страны. Мать актрисы сильно болела и юной Арининой приходилось подрабатывать в столовой. Кроме учебы в школе и работы Людмила успевала ухаживать за раненными в местном военном госпитале.

Карьера актрисы театра


Людмила Аринина (Фото: скриншот юмористический киножурнал «Ералаш»)

В той самой столовой, где Люда иногда развлекала гостей, на девочку обратила внимание актриса Дора Вольперт, которая работала в местном ТЮЗе. Она предложила талантливой школьнице заняться актерским мастерством. По ее рекомендации в 1944 году Аринина отправилась в столицу, чтобы продолжить свое образование в театральном вузе. Девушка без труда поступила в ГИТИС и в 1948 году получила диплом об окончании учебного заведения.

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После завершения учебы в 1948 году она была направлена в Могилев, а затем выступала в различных театрах по всей стране, от Челябинска до Бреста. В течение пяти лет она работала в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, а затем были роли в Московском областном театре имени А. Н. Островского.
С 1999 по 2006 год Людмила Аринина была актрисой «Мастерской Петра Фоменко», где участвовала в спектаклях «Три сестры», «Варвары», «Одна абсолютно счастливая деревня» и других.

Актриса кино


Людмила Аринина (Фото: РИА Новости)

Кинодебют актрисы состоялся в 1968 году, когда ей уже исполнилось более сорока лет. Она сыграла роль паспортистки в мелодраме «Четыре страницы одной молодежной жизни». В следующем году вышел фильм «Степень риска», затем в 1970 году — «Мама вышла замуж» и «Начало». В 1971 году актриса также снялась в фильмах «О любви» и «Белорусский вокзал».

Свою первую главную роль в кино Людмила получила в 1972 году, когда Иосиф Шапиро пригласил ее сыграть Помпею Мамайскую в своей комедии «Последние дни Помпеи».

Личная жизнь Арининой


Людмила Михайловна трижды выходила замуж. Ее первый брак продлился 10 лет, после чего актриса решила развестись с супругом. Затем она вступила в союз с Николаем Мокиным, которого очень любила. У этой пары не было детей, но они прожили вместе 30 лет, пока он не ушел из жизни.

Когда Арининой исполнилось 60 лет, ее соседка познакомила ее с овдовевшим родственником Николаем Семеновым. Сначала этот отставной подполковник не произвел на нее особого впечатления, но со временем Людмила смогла оценить его высокие моральные качества. С годами их брак становился лишь крепче.
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Как сейчас живет актриса


В этом месяце Людмиле Арининой исполнилось 98 лет. Последние 8 лет актриса не снимается в кино. Два с половиной года назад ушел из жизни ее третий супруг и актриса осталась совсем одна.

Как сообщает издание «Культурология РФ», в настоящее время Людмила Михайловна избегает публичных мероприятий и отказывается от интервью. До смерти своего мужа ей было сложно общаться, а после его ухода она практически утратила возможность говорить.

Ирина Пегова (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Соседкой Людмилы Арининой является актриса Ирина Пегова, которая отправляет свою домработницу к Людмиле Михайловне, чтобы та помогла с уборкой, покупками и приготовлением пищи. Ирина также время от времени навещает свою коллегу, но старается быть максимально тактичной, чтобы не вызвать у Людмилы Михайловны чувство неловкости из-за её состояния.

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