«Я камасутрил ее каждый день»: секрет брака Никиты Джигурды с Анисиной и его тайная связь с Волочковой

В романтические отношения эксцентричного артиста и известной спортсменки мало кто верил, однако они счастливо живут в браке и воспитывают двоих детей. Никита отметил, что их союз с Мариной строится не только на эмоциональной связи, но и на физическом влечении. О подробностях личной жизни эпатажного певца и его личном секрете семейного счастья расскажет «Радио 1».