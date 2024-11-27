«Я камасутрил ее каждый день»: секрет брака Никиты Джигурды с Анисиной и его тайная связь с Волочковой

Никита Джигурда и Марина Анисина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В романтические отношения эксцентричного артиста и известной спортсменки мало кто верил, однако они счастливо живут в браке и воспитывают двоих детей. Никита отметил, что их союз с Мариной строится не только на эмоциональной связи, но и на физическом влечении. О подробностях личной жизни эпатажного певца и его личном секрете семейного счастья расскажет «Радио 1».
Джигурда рассказал об интиме с женой
Актер сериала «Жена олигарха» рассказал, что прошел обучение и освоил технику китайских императоров, позволяющую продлевать удовольствие в интимной жизни. Это также стало основой их крепких и гармоничных отношений с фигуристкой.
«Я не скрываю, что Анисину синтезом взял — песни, стихи… Но если бы я ее не камасутрил каждый день… Я довожу женщину до оргазма — ей кайф, я целуюсь, она говорит: «Дальше». А я: «Отложим до вечера». Вечером я по-новому», — приводит слова артиста «VOICE».
Он также отметил, что семейные отношения не могут строиться исключительно на физической близости — для прочного союза необходима и духовная связь.
«Это крайне важный аспект для взаимоотношений. Если же основа лишь сексуальная, то это недолговечно. Вы можете понять друг друга в постели, но если не достигли сердечной или ментальной гармонии, то ваш брак обречен!» — заявил артист.
Никита Джигурда и Марина Анисина (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Знакомство и причины развода с Анисимовой
Марина Анисина — обладательница титулов чемпионки мира и олимпийской чемпионки по танцам на льду в паре с французом Гвендалем Пейзером. Она встретила Джигурду в 2007 году на съемках шоу «Танцы на льду. Бархатный сезон» на канале «Россия-1». Партнеры по проекту начали встречаться, а в 2008 году сыграли свадьбу. У них двое детей: 15-летний сын Мик-Анжель Крист и 14-летняя дочь Эва-Влада.
Скандальные выходки и высказывания актера из фильма «Любить по-русски» привели к тому, что в 2016 году Анисина, после долгих разбирательств, оформила развод и уехала с детьми во Францию. Адвокат фигуристки утверждал, что причиной развода стало не всегда адекватное поведение Джигурды. Однако вскоре пара восстановила свои отношения, и 22 февраля 2021 года они поженились во второй раз.
Отношения с Волочковой
Балерину Анастасию Волочкову часто замечали в компании актера Никиты Джигурды. Однажды в день рождения певца она объяснила, что на самом деле происходит между ней и женатым актером. Балерина рассказала, что знакома с Джигурдой уже 20 лет, они живут рядом и их связывает некий «творческий экстаз».
Однако теплые отношения испортил инцидент, когда в Сети появилось видео, на котором Никита Джигурда и Анастасия Волочкова танцуют дома у балерины. В какой-то момент артист встает перед Анастасией на колени, стягивает с нее спортивные брюки и целует ее в область лобка. Тогда Волочкова всерьез разозлилась на друга, обвинив его в том, что он причастен к сливу скандального видео в сеть. В настоящее время отношения между артистами наладились.
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