Гагарина ответила, встречалась бы она с мужчиной с небольшим заработком

25 ноября 2025, 14:16

Певица Гагарина считает, что умный мужчина умеет зарабатывать

Полина Гагарина (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Певица Полина Гагарина поделилась в своем Instagram*, какие качества ценит в мужчинах.





На вопрос одного из подписчиков о том, согласилась бы она встречаться с мужчиной, который зарабатывает мало, артистка отметила, что для нее важнее всего ум, чувство юмора и жизненные ценности. По ее мнению, если человек обладает этими качествами, он способен зарабатывать.





«Это неизбежный побочный бонус ума», — добавила Гагарина.