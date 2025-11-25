Достижения.рф

Гагарина ответила, встречалась бы она с мужчиной с небольшим заработком

Певица Гагарина считает, что умный мужчина умеет зарабатывать
Полина Гагарина (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Певица Полина Гагарина поделилась в своем Instagram*, какие качества ценит в мужчинах.



На вопрос одного из подписчиков о том, согласилась бы она встречаться с мужчиной, который зарабатывает мало, артистка отметила, что для нее важнее всего ум, чувство юмора и жизненные ценности. По ее мнению, если человек обладает этими качествами, он способен зарабатывать.

«Это неизбежный побочный бонус ума», — добавила Гагарина.

Звезда стала матерью в 20 лет, родив сына Андрея от актера Петра Кислова. Их брак продлился три года, после чего они развелись в 2010 году.

Андрей Кислов мечтает создать собственный музыкальный лейбл и уже имеет свою студию, где работает над аранжировками. Он также иногда выступает с матерью на концертах, аккомпанируя ей на рояле.

В 2014 году Полина вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова. У них родилась дочь Мия в 2017-м, но в 2020 году пара рассталась. Певица объясняла, что не обсуждала развод ради дочери, стремясь быть для нее хорошим примером.
Никита Кротов

