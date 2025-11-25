Слухи о проблемах в браке не мешают Курниковой и Иглесиасу быть счастливыми

25 ноября 2025, 13:39

DM: Курникова и Иглесиас счастливы, несмотря на слухи о проблемах в браке

Анна Курникова (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Инсайдер опроверг слухи о возможных проблемах в семье Энрике Иглесиаса и беременной Анны Курниковой.





По словам источника, с которым пообщалась Daily Mail, на самом деле всё обстоит иначе — близкие пары утверждают, что их отношения стали даже крепче.





«Они очень сильно ждут ребёнка и безумно счастливы. Анна и Энрике проводят все свободное время вместе с детьми и чувствуют себя максимально спокойно и гармонично», — рассказал собеседник.

«Они очень бережно относятся к семейному пространству, поддерживают друг друга и наслаждаются этим спокойным этапом», — добавил инсайдер.