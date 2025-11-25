Достижения.рф

Слухи о проблемах в браке не мешают Курниковой и Иглесиасу быть счастливыми

Анна Курникова (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Инсайдер опроверг слухи о возможных проблемах в семье Энрике Иглесиаса и беременной Анны Курниковой.



По словам источника, с которым пообщалась Daily Mail, на самом деле всё обстоит иначе — близкие пары утверждают, что их отношения стали даже крепче.

«Они очень сильно ждут ребёнка и безумно счастливы. Анна и Энрике проводят все свободное время вместе с детьми и чувствуют себя максимально спокойно и гармонично», — рассказал собеседник.

По информации источника, пара старается реже появляться на публике. Анна снизила свою рабочую активность и больше времени уделяет подготовке дома к появлению малыша, в то время как Энрике берет на себя часть организационных забот, связанных с детьми.

«Они очень бережно относятся к семейному пространству, поддерживают друг друга и наслаждаются этим спокойным этапом», — добавил инсайдер.

У пары трое детей: семилетние близнецы Люси и Николас, а также пятилетняя дочь Мэри. Хотя Курникова и Иглесиас никогда публично не подтверждали свой брак, известно, что они вместе уже более двадцати лет. Их роман начался после знакомства на съемках клипа артиста в 2001 году.
