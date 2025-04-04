Стало известно о многомиллионных долгах жениха Виктории Дайнеко

Беркели Овезов и Виктория Дайнеко (Фото: Instagram*/victoriadaineko)
У жениха певицы Виктории Дайнеко Беркели Овезова многомиллионные долги, пишет Super. Уточняется, что с бизнесмена хотят взыскать 6,5 миллиона рублей.
Овезову 38 лет, по данным «СПАРК-Интерфакс», он был совладельцем фирмы «Время футбола» по аренде спортивных полей. Дело приносило успех и прибыль. В 2019 году компания заработала 11,7 миллиона рублей, тогда же Овезов вышел из состава учредителей по неизвестным причинам.
После этого у предпринимателя, по информации источника, большие финансовые проблемы, мужчина регулярно сталкивается с судебными тяжбами. Они частично связаны с семьей экс-супруги Овезова. Несколько лет назад он расстался с Анной Кинцлер, которая, предположительно, родила бизнесмену двоих дочерей. А якобы бывшая теща Овезова обвинила его в неосновательном обогащении. По материалам дела, та одолжила коммерсанту деньги на личные расходы и бизнес, однако иск не был удовлетворен из-за отсутствия расписки.
Известно, что Овезов должен налоговой 74 тысячи рублей, а суммарно с него хотят взыскать многомиллионный долг.
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*Запрещен в РФ
После этого у предпринимателя, по информации источника, большие финансовые проблемы, мужчина регулярно сталкивается с судебными тяжбами. Они частично связаны с семьей экс-супруги Овезова. Несколько лет назад он расстался с Анной Кинцлер, которая, предположительно, родила бизнесмену двоих дочерей. А якобы бывшая теща Овезова обвинила его в неосновательном обогащении. По материалам дела, та одолжила коммерсанту деньги на личные расходы и бизнес, однако иск не был удовлетворен из-за отсутствия расписки.
Известно, что Овезов должен налоговой 74 тысячи рублей, а суммарно с него хотят взыскать многомиллионный долг.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов