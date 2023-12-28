Агутин опроверг новость об отказе выступать на одной сцене с SHAMAN

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На официальном сайте Леонида Агутина разместили опровержение слухов о том, что певец якобы отказался выступать вместе с SHAMAN на «Песне года».
«На самом деле, съемки концерта «Песня года» проходили в течение нескольких дней. Леонид Агутин и певец Ярослав Дронов (SHAMAN) принимали участие в съемках в разные дни. В совместной песне «Песня остаëтся с человеком» с Филиппом Киркоровым, Полиной Гагариной, певицей Валерией, SHAMAN и другими артистами Леонид Агутин участие не принимал», —сказано в опровержении.Сообщается, что Агутин и не должен был выступать вместе с Валерией, Киркоровым, SHAMAN и другими артистами.
Также опровергнута цитата, которую приписывают Агутину:
«Петь с ним [с SHAMAN] — это словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой», —в сообщении сказано, что певец этих слов никогда не произносил.Сообщалось, что певец и композитор Леонид Агутин перенес срочную операцию после того, как врачи обнаружили «блуждающий тромб». По словам музыканта, операция прошла успешно. Он также отметил, что ему пообещали недолгое пребывание в больнице.
Напомним, 8 декабря стало известно, что Леонида Агутина экстренно госпитализировали в Москве. 55-летний Агутин пожаловался на сильные боли в ноге. При осмотре медики выяснили, что у мужчины тромбоз глубоких вен. Теперь ему предстоит длительное лечение и восстановление.
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