Выучил иврит, латышский и украинскую мову: на что еще готов Галкин* ради признания Западом и Украиной

Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)
Не имеет значения, перед кем унижаться
В конце декабря Алла Пугачёва потеряла всех своих клиентов перед самым Новым годом.Максиму Галкину* срочно пришлось искать новые способы заработка, и как только подвернулась возможность — тут же отправился в Куршавель. Юмористу, который сильно нуждается в деньгах, не остаётся ничего другого, как снова обращаться к зрителям в Европе, настроенным против России.
В ходе одного из своих выступлений Галкин* заявил о том, что решил всерьез заняться изучением украинского языка.
«Хочу обновить, углубить свои знания. Поэтому изучаю украинский язык с учительницей с Украины, с носительницей языка», — поделился с публикой Куршевеля артист.
Артист поделился, что, будучи специалистом в области лингвистики, он уделял внимание романским языкам, и теперь углубляет свои знания. Более того, супруг Аллы Пугачёвой часть выступления провел на украинском языке.
Показал себя «дешевкой»
Максим Галкин* и Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Михаил Шахназаров, известный российский журналист, обратил внимание аудитории на то, что Максим Галкин* уже не впервые осваивает языки тех, кто сейчас ему платит.
«Про таких есть хорошее слово — «дешевка». И оно определяет тебя. Ты латышский уже учил, иврит… Как он поздравлял с Ханукой всех. Эх, можно пожелать только успехов. Главное — не возвращаться сюда», — заявил Михаил Шахназаров.
В 2022 году Максим Галкин* и Алла Пугачёва вместе с детьми покинули Россию и отправились в Израиль. После переезда в Израиль артист приступил к изучению иврита, а во время музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале он заговорил на латышском языке. По словам комика, владение иностранными языками позволяет ему лучше понимать и находить общий язык с самыми разными зрителями.
В беседе с журналистами «Абзаца» бывший продюсер Пьера Нарцисса сделал публичное заявление, которое объяснило тягу юмориста к украинской мове.
«Он учит язык, чтобы подлизаться к украинским олигархам, меценатам и инвесторам. По его мнению, их благосклонность поможет ему организовывать гастроли, получать жирные заказы на корпоративы. Галкин* думает, что Россия давала ему копейки, а за границей он заработает больше. Он ждет, что его на Украине сделают звездой номер один. Этаким примадоном на манер Аллы Пугачевой», — цитирует слова Сергея Дворцова 5-tv.ru.
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