Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Выучил иврит, латышский и украинскую мову: на что еще готов Галкин* ради признания Западом и Украиной

Выучил иврит, латышский и украинскую мову: на что еще готов Галкин* ради признания Западом и Украиной

Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Максим Галкин* большую часть новогодних каникул развлекал украинских олигархов в Куршевеле. Стремясь удовлетворить публику заработать побольше денег, комик объявил о своём намерении всерьёз заняться освоением украинского языка.
Об очередном позоре молодого мужа примадонны советской эстрады читайте в материале «Радио 1».

Не имеет значения, перед кем унижаться




В конце декабря Алла Пугачёва потеряла всех своих клиентов перед самым Новым годом.Максиму Галкину* срочно пришлось искать новые способы заработка, и как только подвернулась возможность — тут же отправился в Куршавель. Юмористу, который сильно нуждается в деньгах, не остаётся ничего другого, как снова обращаться к зрителям в Европе, настроенным против России.

В ходе одного из своих выступлений Галкин* заявил о том, что решил всерьез заняться изучением украинского языка.

«Хочу обновить, углубить свои знания. Поэтому изучаю украинский язык с учительницей с Украины, с носительницей языка», — поделился с публикой Куршевеля артист.

Артист поделился, что, будучи специалистом в области лингвистики, он уделял внимание романским языкам, и теперь углубляет свои знания. Более того, супруг Аллы Пугачёвой часть выступления провел на украинском языке.

Mash: Земфира* отказалась от политических высказываний
Mash: Земфира* отказалась от политических высказываний

Показал себя «дешевкой»


Максим Галкин* и Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Михаил Шахназаров, известный российский журналист, обратил внимание аудитории на то, что Максим Галкин* уже не впервые осваивает языки тех, кто сейчас ему платит.

«Про таких есть хорошее слово — «дешевка». И оно определяет тебя. Ты латышский уже учил, иврит… Как он поздравлял с Ханукой всех. Эх, можно пожелать только успехов. Главное — не возвращаться сюда», — заявил Михаил Шахназаров.

В 2022 году Максим Галкин* и Алла Пугачёва вместе с детьми покинули Россию и отправились в Израиль. После переезда в Израиль артист приступил к изучению иврита, а во время музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале он заговорил на латышском языке. По словам комика, владение иностранными языками позволяет ему лучше понимать и находить общий язык с самыми разными зрителями.

В беседе с журналистами «Абзаца» бывший продюсер Пьера Нарцисса сделал публичное заявление, которое объяснило тягу юмориста к украинской мове.

«Он учит язык, чтобы подлизаться к украинским олигархам, меценатам и инвесторам. По его мнению, их благосклонность поможет ему организовывать гастроли, получать жирные заказы на корпоративы. Галкин* думает, что Россия давала ему копейки, а за границей он заработает больше. Он ждет, что его на Украине сделают звездой номер один. Этаким примадоном на манер Аллы Пугачевой», — цитирует слова Сергея Дворцова 5-tv.ru.

Читайте также:

Искусство «усидеть на двух стульях»: предательство Бараца из «Квартета И», как артист живет после начала СВО

Сломал нос Орбакайте и женился на 18-летней, будучи в браке: как выглядит жена чеченского зятя Пугачевой Байсарова

«Год, который разрушил меня»: наркотики, психозы и депрессия довели Моргенштерна* до края. Последняя надежда — на рехаб?


* - внесен в реестр иностранных агентов в России
#россия
#искусство
#израиль
#журналист
#алла пугачёва
#язык
#заявление
#артист
#продюсер
#статьи
Искусство «усидеть на двух стульях»: предательство Бараца из «Квартета И», как артист живет после начала СВО
11 января 2025, 15:59

Леонид Барац (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Леонид Барац, актёр и участник «Квартета И», в последние годы стал редко появляться на телевидении. Причиной всему является его неоднозначное отношение к СВО и проблемы в личной жизни. 53- летний актер долгое время пытался угодить и тем, и другим, а в итоге только испортил себе репутацию.
О стремлении Леонида Бараца «усидеть на двух стульях» в личной жизни и в работе читайте в материале «Радио 1».

Вся жизнь в полумерах


Леонид Барац родился в июле 1971 года в семье журналиста Григория Бараца и воспитательницы детского сада Зои Барац. Леонид вырос в Одессе, а по национальности является евреем. До восьмого класса он был уверен, что его имя — Лёша, как его называли близкие и друзья. Но однажды он с удивлением узнал, что в официальных документах его имя — Леонид, и так его назвали в честь дедушки.

«Я теперь так и представляюсь: «Мое имя Леонид, а зовут Лешей», — рассказал актер в одном из интервью 7days.ru.

Ростислав Хаит, Алексей Агранович, Камиль Ларин и Леонид Барац (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

После завершения обучения в школе Леонид Барац перебрался в столицу и поступил на эстрадный факультет ГИТИСа. По окончании учёбы он объединился с известными артистами Ростиславом Хаитом, Александром Демидовым и сценаристом Сергеем Петрейковым, чтобы создать комедийный театр «Квартет И». Леонид, хотя и имеет актёрское образование, считает себя скорее сценаристом.

«...Считаю себя больше даже драматургом. Если спросить, кто я, отвечу так: человек, рождающий тексты, фразы, смыслы, формулировки...», — делится Леонид с журналистами.


Баланс жена — любовница



Александр Демидов с супругой Маргаритой и Леонид Барац с супругой Анной Касаткиной (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)


С первой супругой Барац познакомился, когда учился в ГИТИСе. Избранницей актера стала актриса Анна Касаткина. В 1994 году в звездной семье родилась дочь Елизавета, в 2003 — дочь Ева. Первый брак казался счастливым 24 года. Но только казался. Леонид долгое время изменял своей супруге, будучи убеждённым в том, что она ни о чем не узнает.

Слухи распространялись с невероятной быстротой, и становилось ясно, что актёр открыто лжёт своей жене, не желая признавать свою вину. В 2005 году их браку пришел конец.

Анна Моисеева, молодой специалист в области психологии, стала новой супругой актёра и сценариста. Леонид познакомился с ней, когда был женат. Анна тоже состояла в браке и воспитывала сына Олега. Расстаться с Касаткиной и начать отношения с Моисеевой оказалось непросто.

«Я бы не сказал, что чувства были взаимными сразу. Был долгий платонический телефонный роман, потому что мы жили в разных городах. Потом она начала поворачиваться ко мне лицом», — цитирует слова Леонида 24smi.org.

Анна Моисеева (Фото: социальные сети)

Разница в возрасте Леонида и Анны — 11 лет. В 2018 году пара официально зарегистрировала свои отношения, а 2020 году стало известно, что у них родился сын Марк. Вскоре после появления ребенка пара рассталась. Анна не смогла заставить себя переехать в Россию и осталась в Одессе вместе с ребёнком, в то время как Леонид живёт в Москве.

Россия — Украина


Леонид Барац (Фото: РИА Новости/ Алексей Даничев)

У актёра на Украине много близких людей. Известие о начале боевых действий на Украине повергло его в состояние крайнего уныния. Артист попытался предотвратить трагический финал, обратившись к людям с оружием. В своём видео, опубликованном в социальной сети, Барац обратился к военнослужащим с призывом не открывать огонь по гражданским лицам.

«Есть одно желание: попросить русских, российских солдат не стрелять в гражданское население. Там живут люди. Там живут мои дети. Живут мои родители. Не стреляйте! Разделяю вашу боль. Господи, спаси, сохрани мирное население, очень страшно... В шоке и ужасе от происходящего», — сказал Леонид.
Однако впоследствии он удалил видео. Но публикация была замечена, писатель и политик Захар Прилепин раскритиковал «Квартет И» за отношение к СВО.

«На экраны воюющей страны выходит «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия». Звездный состав: Леонид Барац, которому «стыдно и страшно», Максим Виторган, у которого «позор». Но это еще хоть честные в своей позиции артисты. А участвует, собственно, весь «Квартет И», в свое время демонстративно и с гордостью отказавшийся от поездок в Крым и Донбасс, а сейчас стыдливо хранящий молчание, видно, не желая тревожить чувства укронацистов и ожидая, чья возьмет», — отметил Прилепин.

Необходимо отметить, что украинские средства массовой информации, в свою очередь, выдвинули обвинения в адрес уроженцев Одессы Леонида Бараца и Ростислава Хаита. Их обвинили в том, что они не только не выразили решительного осуждения специальной военной операции, но и продолжают получать доход в России. Неясность в политических позициях ударила по репутации команды «Квартет И» как в России, так и на Украине.


Читайте также:

«У Эрнста была роскошная квартира и много денег»: почему Вера Сотникова променяла миллионера на проблемного музыканта

«Таскалась за Глушко»: как любовница Тарзана «утерла нос» Наташе Королевой после скандала с изменой и где она сейчас

«Деньги от Седоковой не поступили»: что сестра Яниса Тиммы рассказала об участии певицы в похоронах бывшего мужа
#дети
#актёр
#квартира
#театр
#жизнь
#видео
#родители
#писатель
#украина
#брак
#социальные сети
#страны
#человек
#крым
#мужчины
#актриса
#интервью
#артист
#люди
#донбасс
#новости
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Похудела настолько, что остались только глаза»: как выглядела перед смертью актриса Евгения Добровольская
11 января 2025, 15:44

Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Коллеги из МХТ имени Чехова в конце декабря 2024 года приехали навестить Евгению Добровольскую. Актриса до последнего боролась с болезнью.
О том, как выглядела Евгения Добровольская в последний месяц жизни — в материале «Радио 1».

Как прошел последний день рождения актрисы


В беседе с KP.RU коллеги артистки из МХТ имени Чехова рассказали, что Добровольская очень похудела. 26 декабря, в день ее рождения, они вместе пели любимые песни актрисы и веселились.

«Женя была счастлива. Она исхудала настолько, что на лице — только огромные голубые глаза, которые улыбались», — вспоминают они.

Актеры отметили, что Добровольская боролась за жизнь и была окружена любовью близких, детей и коллег. Ее часто навещали взрослые сыновья — Николай, Ян и Степан. За мамой также ухаживала и 15-летняя дочь Анастасия.

Кто помогал оплачивать дорогостоящее лечение Добровольской


Народная артистка РФ Евгения Добровольская скончалась 10 января в возрасте 60 лет. В последние годы она боролась с тяжелой формой онкологии. К сожалению, болезнь дала метастазы в разные органы.

Добровольской помогал финансово родной театр — руководство МХТ имени Чехова оплачивало дорогостоящее лечение. Еще летом она играла в спектакле «Космос», и никто из зрителей не догадывался, что актриса борется со страшной болезнью. Однако в начале зимы ее состояние резко ухудшилось.

Читайте также:

Дочь умершей от рака Евгении Добровольской тяжело больна: страшный удар для семьи актрисы

Спорное родство со Спартаком Мишулиным и увольнение с «Первого канала»: как сейчас живет Тимур Еремеев

Четверо детей, проблемы с алкоголем и смертельный диагноз: удары судьбы и причина смерти Евгении Добровольской
#радио 1
#космос
#театр
#болезнь
#лечение
#жизнь
#день рождения
#семьи
#глаза
#актриса
#диагноз
#увольнение
#актеры
#удар
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спорное родство со Спартаком Мишулиным и увольнение с «Первого канала»: как сейчас живет Тимур Еремеев
11 января 2025, 15:27

Тимур Еремеев (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Скандал между Тимуром Еремеевым и семьей Спартака Мишулина значительно повысил популярность телеведущего. Вопрос родства между Еремеевым и Мишулиным так и остался без ответа.
О том, является ли Тимур Еремеев сыном Спартака Мишулина, почему телеведущего уволили с «Первого канала» и в как он живет сегодня — в материале «Радио 1».

Непризнанный сын Спартака Мишулина


До 2017 года Тимур Еремеев был известен зрителям по роли портье Егора из сериалов «Отель» и «Кухня». Популярность мужчины серьезно возросла, когда Тимур в одной из программ «Караван историй» поведал обществу главный секрет своей жизни. Еремеев утверждал, что является сыном советского и российского актёра театра и кино Спартака Мишулина.

Спартак Мишулин (Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин)

Всему населению известно, как упорно Еремеев доказывал своё кровное родство с известным советским актёром, и как не менее упорно вдова Спартака Мишулина и его дочь Карина сопротивлялись намерением Тимура официально объявить себя его внебрачным сыном. Чтобы добиться правды, Карина и Тимур сделали ДНК-тест, результаты которого признали родство Еремеева с именитой фамилией.

Однако единокровная сестра и вдова актёра не сдались. Дальше последовал суд, решивший, что полученных результатов анализа недостаточно, чтобы считать Тимура родственником Мишулиных официально.

Всеобщая известность после проигранного суда


Несмотря на проигрыш дела, Еремеев в этой ситуации получил всеобщую известность. Тимур продолжил посещать скандальные ток-шоу, уверяя всех, что не претендует на наследство или какие-то преимущества родства с известным человеком. Сопротивление вдовы и дочери ушедшего актёра только подливали масла в огонь.

Ждет тяжелая инвалидность или суицид: чем Андрей Губин болеет на самом деле и почему он скрывается
Ждет тяжелая инвалидность или суицид: чем Андрей Губин болеет на самом деле и почему он скрывается

Так или иначе, но за несколько месяцев герою ситкомов удалось получить множество предложений от продюсеров федеральных каналов. В результате Тимур получил стал вести шоу на «Первом канале».

Уход с «Первого канала» и новые перспективы


После того как ток-шоу на федеральном было закрыто, многие почему-то решили, что Еремеев впал в немилость. Но это оказалось не так. Тимур успешно продолжил работать, только уже на другом канале. Его пригласили на НТВ в программу к Лере Кудрявцевой «Звёзды сошлись». Здесь тоже не обошлось без маленького скандала. Зрители намекали, что профессионализма новенькому явно не хватает.

Но и сам Тимур долго на этом проекте не пробыл. После телеведущий перешел на другое шоу НТВ — «За гранью». И здесь не всё пошло гладко.

Сергей Соседов, обиженный увольнением с любимого проекта, едко высказался о Еремееве, назвал его «говорящей головой», которая ничего не смыслит в телевидении.

Скандалы, театр и жизнь Еремеева сегодня


Получается, что куда бы Тимур ни обращался, везде его появление вызывало новый всплеск слухов и конфликтов. Кроме работы на телевидении Еремеев продолжает служить в театре. При этом в фильмографии шоумена за прошедшие несколько лет ничего значимого не появилось.

Тимур Еремеев (Фото: соцсети)

А вот в семейной жизни мужчина вполне счастлив и благополучен. Он женат и воспитывает дочь.

Читайте также:

Дочь умершей от рака Евгении Добровольской тяжело больна: страшный удар для семьи актрисы

«У Эрнста была роскошная квартира и много денег»: почему Вера Сотникова променяла миллионера на проблемного музыканта

Три брака, но две жены? Развод Эмина Агаларова с президентской дочерью, споры с отцом и возвращение к бывшей
#тест
#суд
#радио 1
#кино
#зрители
#квартира
#театр
#жизнь
#развод
#семьи
#отель
#звёзды
#шоу
#мужчина
#уход
#удар
#сын
#ток
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дочь умершей от рака Евгении Добровольской тяжело больна: страшный удар для семьи актрисы
11 января 2025, 14:20

Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Известие о смерти Евгении Добровольской стало настоящим шоком для ее поклонников. Актриса скончалась через две недели после своего 60-летия. О страшной болезни третьей жены Михаила Ефремова знали лишь ее близкие.
Добровольская умерла в окружении четверых детей от разных мужчин. Сыновья Степан, Николай и Ян уже взрослые, а вот 15-летняя дочь Анастасия нуждается в заботе, ведь девушка тяжело больна. Подробности расскажет редакция «Радио 1».

Бурные романы в жизни Евгении Добровольской


Евгения Добровольская пользовалась бешеной популярностью и не знала отбоя от мужчин. В личной жизни актрисы постоянно кипели страсти.

Несмотря на это, судьба не была к благосклонна к Народной артистке РФ. Евгения три раза выходила замуж, однако каждый союз оборачивался для нее разочарованием. Но несчастливая личная жизнь стала не единственной бедой Добровольской.

Страшный удар для актрисы


От третьего мужа-кинооператора Дмитрия Мананникова, который младше ее на 13 лет, актриса родила дочь в 2009 году. Евгении было 44 года, когда она забеременела. Актриса считала это настоящим чудом.

В 7 лет дочери Евгении Анастасии диагностировали болезнь Пертеса. Она приводит к некрозу головки тазобедренной кости и может закончиться коксартрозом и инвалидностью. Девочка испытывала боли в тазобедренных костях и паху, не могла нормально ходить.

Актриса делала все возможное, чтобы помочь дочери. Она надеялась, что Настя сможет жить полноценной жизнью. С уходом Добровольской встал вопрос о том, кто возьмет опеку над Анастасией. В настоящее время неизвестно, с кем останется девочка.

«Все трое моих старших детей выросли без пап. Только у Насти иная история. Но что поделать? Разводы, безусловно, являются травмой для детей. В идеальной картинке —мама, папа, брак один и на всю жизнь, общие дети. Я всегда мечтала о большой семье...» — рассказывала актриса.

Читайте также:

Четверо детей, проблемы с алкоголем и смертельный диагноз: удары судьбы и причина смерти Евгении Добровольской

Увел жену из семьи: тайны композитора Игоря Крутого, неизлечимая болезнь и любимые женщины

Похоронил сына, пережил тяжелый развод и не справился со страшной болезнью: трагическая судьба Алексея Бегака
#дети
#история
#болезнь
#жизнь
#развод
#семьи
#брак
#актриса
#диагноз
#девочка
#мама
#девушка
#удар
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«У Эрнста была роскошная квартира и много денег»: почему Вера Сотникова променяла миллионера на проблемного музыканта
11 января 2025, 14:18

Вера Сотникова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Вера Сотникова всегда вызывала интерес окружающих. Она поражала людей своей смелостью, завоевав внимание Владимира Кузьмина, которого актриса увела даже от самой Аллы Пугачевой. Её актёрский талант вдохновлял, а красота служила предметом восхищения. Однако были и те, кто не переносил Сотникову, распуская слухи о том, что роль в «Мастере и Маргарите» досталась ей обманным путём.
Какие испытания были в жизни Веры Сотниковой, почему ей пришлось бросить ребенка и о чем актриса жалеет до сих пор — в материале «Радио 1».

Случай, который изменил жизнь Веры Сотниковой


Вера Сотникова родилась 19 июля 1960 года в Сталинграде. С детства она восхищалась актером Владиславом Дворжецким. Стоило ему появиться на телеэкране, как она бежала к телевизору и целовала изображение.

«Моя судьба не могла сложиться иначе, ведь моё первое сильное чувство было любовью к актеру Дворжецкому. Я потеряла голову из-за него. Когда в детстве я смотрела фильм «Бег» и видела грусть в глазах Хлудова, так потрясающе переданную Дворжецким, моё сердце замерзало. Я бросалась к экрану, целовала его и плакала — но это были слёзы от подлинной любви!» — вспоминала актриса.

Окончив школу, Сотникова отправилась в Москву поступать в МГУ. Однако случай изменил ее судьбу. Вера решила заглянуть в Школу-студию МХАТ, она была принята на первом же прослушивании, оказавшись в группе Олега Ефремова. О МГУ девушка больше и не вспоминала. В её девичьих мечтах уже мерцали прожекторы сцены и звучали аплодисменты зрителей. Хотя поступление в театральный вуз выглядело привлекательно, первые дни жизни в столице стали настоящим испытанием для провинциалки.

Первая любовь, рождение ребенка и тяжелое расставание


Учеба приносила Вере радость, все шло хорошо, пока девушка не встретила свою первую любовь. В романе с Юрием Никольским у Сотниковой родился ребёнок.

«Однажды в наше общежитие заглянул друг мужа моей подруги, Юра Никольский, и я была сражена в самое сердце! Мы познакомились, он сказал, что работает в Пушкинском музее помощником реставратора, а также подрабатывает дворником. Я пыталась выяснить, как избежать беременности, но советы получила от столь же неопытных девушек, как и я сама. Юра и вовсе ничего в этом не понимал», — делилась воспоминаниями Вера.

Когда она забеременела, мужчина устроил скандал и ушел, однако под давлением матери они всё-таки поженились. Так, в 18 лет Вера впервые стала матерью, родив сына Яна, который останется её единственным ребёнком. Семейная жизнь с Никольским скоро закончилась. После отпуска по уходу за ребёнком, Сотникова вернулась на учёбу, начав учебу на третьем курсе. Ей пришлось расстаться с ребёнком, отправив его родителям в Волгоград на воспитание.

Голодная жизнь в коммуналке


Страна переживала тяжелый период: продукты выдавали по талонам. Пользуясь связями, она покупала мяса 10–12 кг и через проводника передавала матери и сыну. Финансовое положение было трудным, поэтому Вера подрабатывала страховым агентом. В те времена кодовые замки на дверях были редкостью, и она обходила квартиры, предлагая страхование.

Вера Сотникова (Фото: РИА Новости/А. Гришина)

Несмотря на отсутствие денег, Сотникова все же решила забрать сына к себе в коммуналку с холодным полом и обшарпанными стенами. Как на зло, ей выпало множество главных ролей, от которых она была не в силах отказаться. Сына же приходилось оставлять на попечение соседей, которые заботились о нём.

Роман с богатым немцем


Всё изменилось, когда она встретила состоятельного бизнесмена из Германии по имени Эрнст. Это произошло в ресторане Дома кино. На тот момент ей было 24 года, а разница в возрасте с ним составляла 16 лет.

По словам актрисы, Эрнст не сразу завоевал ее симпатию. Она не собиралась заводить романтические отношения с иностранцем, считая это слишком рискованным в те времена. Однако немец оказался настойчив, окружив ее заботой, и даже снял для нее жилье в Москве. Уезжая в Германию, он просил Веру ждать. Каждый раз после возвращения он приносил к ее порогу три чемодана одежды. Однако Веру трогала не столько дороговизна подарков, сколько его внимание.


Эрнст финансово поддерживал не только Верину маму, но и ее сестру с ребенком. Вещи, которые ей не подходили по размеру, она продавала подругам. Сотникова вспоминала:

«Да, я продавала их, а не дарила. У меня отчаянно не хватало денег. Когда Эрнст уезжал, он оставлял мне деньги, которые мистическим образом исчезали к его возвращению. И в какой-то момент я осознала, что мне нравится такой образ жизни. Я наконец-то обрела стабильность. Не каждая молодая актриса могла похвастаться таким романом. В то время у меня все вызывало зависть», — отмечает Сотникова.

Эрнст хотел ее сделать своей женой, однако Вера понимала, что переезд в Германию поставил бы точку в ее карьере, которую она так старательно строила. Это ее не устраивало. Кроме того, немецкая педантичность Эрнста сильно раздражала ее: просил плотно закрывать кран, выключать свет, а больше всего волновался, если Вера опаздывала. В итоге она поняла, что с таким характером ей не ужиться, и разорвала отношения.

Спустя время Вера и Эрнст возобновили дружеское общение. Сотникова неоднократно навещала его на Сейшелах, где они проводили приятные вечера.

Популярность и роман с Кузьминым


К середине 90-х Вера стала узнаваемой актрисой, режиссеры выстраивались в очередь, а ее гонорары настолько возросли, что материальные проблемы больше не беспокоили. Ее окружение состояло из богемы столицы.

На одной из вечеринок она встретила Владимира Кузьмина. Он был известным музыкантом, хотя его финансовое состояние не могло соперничать с немецкими миллионерами. Он зарабатывал хорошо, но быстро тратил все средства. Это не остановило актрису. Между ними тут же вспыхнула искра.

Владимир Кузьмин и Вера Сотникова (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Важно отметить, что из-за своих чувств к Владимиру Кузьмину Вера впервые отступила от своих принципов — она поставила карьеру на второй план. Она будто бы незаметно начала жить ритмом музыканта, позабыв о своих амбициях.

Владимир оказался человеком проблемным. Его занимали лишь духовные вопросы, а не настоящая жизнь.

«Нам было вместе очень хорошо. Володя для меня был как большой ребенок, а я для него — и верной подругой, и партнером по творчеству, и женой, и любовницей. Быт его не волновал, он полностью жил музыкой. Другими вещами он не занимался. Да и зачем ему это было, если рядом была я? Я отдала ему семь лет своей жизни, вложила в него всю свою душу и силы», — так Сотникова комментировала разрыв с Кузьминым.

Сожаления в жизни Веры Сотниковой


Вера призналась, что за всю свою жизнь жалеет лишь о том, что не уделяла больше времени своему сыну. Мальчик почти не видел мать, проводя много времени с бабушкой в Волгограде, куда Вера часто его отправляла, и с соседями по коммуналке. По ее словам, ей очень жаль, что она не смогла полностью раскрыться как мать и не родила больше детей.

Сегодня, после трехлетнего перерыва, Сотникова возвращается на экраны: в этом году она появится в сериале «Восьмой участок. Продолжение».

Читайте также:

Варум и Агутин рискуют потерять элитную квартиру в Лос-Анджелесе

Увел жену из семьи: тайны композитора Игоря Крутого, неизлечимая болезнь и любимые женщины

Увела жениха у Кабаевой, развелась с миллиардером и в 41 год бездетна: как живет звезда сериалов «Две судьбы» и «Бедная Настя» Анна Горшкова
#бег
#деньги
#музыка
#ребёнок
#кино
#жильё
#вуз
#семья
#квартиры
#вещи
#цветы
#фильм
#переезд
#продукты
#мгу
#учёба
#болезнь
#сердце
#жизнь
#советы
#мать
#страхование
#участок
#общежитие
#алла пугачёва
#любовь
#скандал
#семьи
#брак
#воспитание
#план
#танец
#актриса
#отношения
#дома
#свет
#мальчик
#выбор
#волгоград
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Четверо детей, проблемы с алкоголем и смертельный диагноз: удары судьбы и причина смерти Евгении Добровольской
11 января 2025, 13:00

Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев )

10 января Московский художественный театр имени А. П. Чехова сообщил в своём официальном Telegram-канале о смерти Евгении Добровольской. Народная артистка ушла из жизни в возрасте 60 лет.
О жизни актрисы и о причинах её безвременного ухода читайте в материале «Радио 1».

Народная артистка


Творческий путь Евгении Добровольской отмечен множеством ярких работ. Среди них — «Королева Марго», «Артистка» и «Двойная сплошная». Кроме того, зрители хорошо знакомы с ней по фильмам «Счастье по рецепту» и «Умница, красавица».

Желание быть актрисой у Евгении Добровольской появилось в выпускном классе школы. Тогда она осознала своё стремление к актёрскому искусству и вопреки всему решила поступать в театральный. Это было исключительно её решение, и семья, особенно мать, не одобряла её начинания.

Евгения Добровольская и Вячеслав Баранов на съемках фильма «Клетка для канареек» (Фото: РИА Новости)

В результате она стала студенткой ГИТИСа, который окончила в 1987 году. Однако её дебют в кино состоялся в 1983 году в фильме «Клетка для канареек». В театральном вузе категорически не одобряли участие студентов в киносъёмках, но Добровольская снималась и довольно много.

По завершении учёбы в ГИТИСе Евгения стала частью коллектива МХАТа имени М. Горького. Однако спустя год она перешла в труппу, руководимую Олегом Табаковым. С 1991 года Евгения работала в МХТ имени А. П. Чехова. В числе её успешных театральных постановок — «Мольер», «Горе от ума», «Чайка», «Мещане» и «Женитьба» и многие другие. Сцене актриса отдала отдала большую часть жизни. В 2005 году Добровольской было присвоено почётное звание народной артистки Российской Федерации.

Личная жизнь


В процессе работы над фильмом «Клетка для канареек» актриса Добровольская встретила актёра Вячеслава Баранова, с которым впоследствии связала свою жизнь. В 1986-м году у молодых актеров родился сын Степан. У новоиспеченной семьи не было собственного жилья, они были вынуждены постоянно жить у родителей. Это усложняло быт и отношения между супругами, поэтому в 1987 году они приняли решение о разводе.

Вторым супругом Евгении Добровольской стал актёр Михаил Ефремов. Их отношения зародились в театральной среде, когда они вместе работали над постановкой «Тень». Во время съёмок фильма «Первый этаж» Ефремов переехал к Евгении в коммунальную квартиру. Отношения развивались стремительно, и в 1991 году у пары родился сын Николай. Однако после его рождения отношения между супругами резко ухудшились.

Михаил Ефремов (Фото:РИА Новости/ Галина Кмит)

«Мы жили очень бурно. Миша мог и табуреткой кинуть, я уворачивалась, а могла ответить. Однажды в больницу попали. Но мы друг друга любили. И никаких измен не было», — рассказывала Добровольская в интервью Борису Корчевникову.

Второй союз актрисы длился десять лет и завершился расторжением брака. Артистка не дрогнула перед лицом трудностей и, оставшись с двумя маленькими сыновьями без крыши над головой, была вынуждена жить в машине. Причиной тому стали трудности при разделе имущества, когда ей пришлось выбирать между суммой в 100 долларов и автомобилем «Лада». Актриса говорила, что это время стало для неё и детей настоящим испытанием.

В период брака с Ефремовым у неё появилась склонность к употреблению спиртных напитков, а после разрыва отношений она продолжала искать утешение в алкоголе. Однако она смогла вовремя осознать проблему и не допустить её усугубления.

Ярослав Бойко (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

В 2002 году у Евгении Добровольской родился сын Ян. Его отцом стал Ярослав Бойко, с которым актриса состояла в отношениях во время работы над фильмом «Подозрение». Артистка тщательно скрывала эти отношения на протяжении долгого времени.

«Все вокруг активно обсуждали, от кого же малыш. Мне было физически необходимо укрыться, спрятаться. А я очень ждала сына и даже радовалась, что воспитывать буду одна, никто не помешает», — вспоминала Добровольская.

Третьим мужем Евгении Добровольской стал Дмитрий Мананников, оператор кино. Разница в возрасте между ними составляла 13 лет. Их встреча произошла в 2006 году на съёмках сериала «Счастье по рецепту». Через три года после начала отношений у них родилась дочь Анастасия. Несмотря на разницу в возрасте эти отношения были самыми длительными в жизни актрисы и продлились 16 лет. В 2022 году Дмитрий и Евгения развелись.

«У меня было много разводов. У меня есть теория: если вместе хуже, чем в одиночку, надо расходиться. Я ставила в отношениях точку, если ловила себя на том, что ликую, когда за мужем закрывается дверь. Признаюсь, я никогда не видела в мужчине опору, поэтому и не стремилась замуж — это мужчины настаивали на походе в ЗАГС», — комментировала развод артистка.

Потеря ребенка, депрессия и уход в монастырь: куда пропала актриса Ирина Муравьёва
Потеря ребенка, депрессия и уход в монастырь: куда пропала актриса Ирина Муравьёва

Смертельный диагноз


Евгения Добровольская в спектакле «Космос» (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)


В 2022 году у Евгении Добровольской обнаружили онкологию. Болезнь была выявлена на поздней стадии и уже не поддавалась лечению. Однако актриса продолжала бороться, она отчаянно желала жить и не оставляла надежды.

Она не делилась своими проблемами со здоровьем и до самого последнего момента продолжала выступать на сцене театра. В последний раз она появилась на сцене 23 июня 2024 года в постановке «Космос». В декабре её госпитализировали в центр паллиативной помощи.

В хосписе её навещали только близкие родственники. Она осознавала, что уходит, и ей совсем не хотелось, чтобы её запомнили в таком болезненном состоянии. В свой день рождения, 26 декабря, когда Евгении исполнилось 60 лет, она сделала исключение для своих коллег по театру. В честь дня рождения Евгении актёры МХТ пришли её поздравить, а у неё была возможность попрощаться.

«Надо жить сегодня и сейчас, радоваться тому, что имеешь. Жизнь ведь такая хрупкая, непредсказуемая. И я научилась быть благодарной судьбе не только за хорошее, но и за трудности, горести, искушения, испытания», — говорила Евгения.

Читайте также:

Ждет тяжелая инвалидность или суицид: чем Андрей Губин болеет на самом деле и почему он скрывается

Увел жену из семьи: тайны композитора Игоря Крутого, неизлечимая болезнь и любимые женщины

Похоронил сына, пережил тяжелый развод и не справился со страшной болезнью: трагическая судьба Алексея Бегака
#кино
#актёр
#зрители
#испытания
#болезнь
#жизнь
#мать
#загс
#счастье
#день рождения
#развод
#семьи
#мужчины
#актриса
#встреча
#отношения
#интервью
#актеры
#оператор
#михаил ефремов
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Варум и Агутин рискуют потерять элитную квартиру в Лос-Анджелесе
Aif.ru: Варум и Агутин рискуют лишиться квартиры в США за 200 млн рублей
11 января 2025, 11:12

Леонид Агутин и Анжелика Варум (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Российские артисты Анжелика Варум и Леонид Агутин могут лишиться элитной недвижимости в Лос-Анджелесе, которая стоит примерно 200 млн рублей, пишет aif.ru.
Природные пожары охватили округ Лос-Анджелес в середине текущей недели. Огонь охватил три района города — Итон, Пасифик-Палисейдс и Херст.

Согласно информации издания, в одном из районов города находится квартира Агутина и Варум площадью 300 кв.м. Уточняется, что рыночная стоимость недвижимости стартует от 200 млн рублей.

Также у артистов есть апартаменты в жилом комплексе The Pinnacle Condominium Association. Их площадь составляет 170 кв.м., а стоимость — свыше 600 млн рублей.

Читайте также:

Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 11 человек

Певец Леонид Агутин публично обратился к Варум на фоне слухов о разводе

Агутин опроверг новость об отказе выступать на одной сцене с SHAMAN
#сша
#пожар
#квартира
#операции
#певец
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Три брака, но две жены? Развод Эмина Агаларова с президентской дочерью, споры с отцом и возвращение к бывшей
11 января 2025, 05:46

Эмин Агаларов (Фото: соцсети)

Эмин Агаларов популярен как певец, но также является бизнесменом и наследником крупной девелоперской империи «Крокус Сити Холл», принадлежащей его отцу Аразу Агаларову. Однако не только его музыкальные достижения и деловые успехи привлекают внимание общественности. Личная жизнь Эмина — это череда громких браков, разводов и слухов, которые не перестают удивлять его поклонников. Что же скрывается за фасадом светской жизни народного артиста Азербайджана?

Первый брак с дочерью президента

Первый раз Эмин женился в 2006 году, когда ему было 25 лет. Его избранницей стала Лейла Алиева, дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева. Их роман начался на швейцарском курорте, где будущие супруги встретились случайно. Влюбленный Эмин долго ухаживал за Лейлой, а согласие на свадьбу дал лично Ильхам Алиев.

Торжество прошло с размахом во дворце «Гюлюстан» 30 апреля 2006 года. На свадьбе присутствовали такие выдающиеся гости, как Владимир Путин и Джордж Буш.

Эмин Агаларов и Лейла Алиева с детьми (Фото: соцсети)

В этом браке родились два сына — Али и Микаил — в 2008 году. Позже пара удочерила девочку из бакинского детского дома.

Несмотря на почти десятилетнюю семейную идиллию (со стороны), супруги развелись в 2015 году, сохранив дружеские отношения. Лейла живет то в Лондоне, то в Баку вместе с детьми, но те время от времени приезжают к отцу в Москву.

Роман с моделью, недовольство отца и новое влечение

Второй брак Эмина был тоже не так прост. В декабре 2016 года он начал встречаться с моделью и бывшей «Мисс Мордовия» Аленой Гавриловой. Она до этого была замужем за миллиардером Рустамом Тарико и воспитывала сына от первого брака.

«Алена ведет себя достаточно сдержанно, и мне это нравится. Она готова к компромиссам. В моем возрасте и с моим опытом создания семьи становится понятно, какие качества в женщине я ищу. Все они присутствуют в характере Алены», — говорил Агаларов об Алене.
Несмотря на сомнения отца Эмина, который был против этой связи, свадьба все же состоялась 14 июля 2018 года. Торжество вновь устроили роскошное, с 250 гостями, но не обошлось без слухов: говорили, что Алена вышла замуж, будучи беременной. Если бы дела обстояли иначе — может, не было бы и брака. Кстати, Араз Агаларов на свадьбу так и не пришел.

Алена Гаврилова и Эмин Агаларов (Фото: соцсети)

Правы были слухи или нет, но вскоре у пары родилась дочь Афина. Семейную жизнь это, к сожалению, не спасло. Спустя год после рождения малышки Эмин объявил о разводе и отказался вдаваться в детали. Отметил только, что прежние чувства угасли.

Через несколько месяцев в сети появились слухи, что Эмин влюбился в третью девушку, наследницу заместителя министра обороны Азербайджана Фатиму Садыкову. Говорили, что у них состоялось тайное обручение. Подтверждения этому так и не нашли.

Увел жену из семьи: тайны композитора Игоря Крутого, неизлечимая болезнь и любимые женщины
Увел жену из семьи: тайны композитора Игоря Крутого, неизлечимая болезнь и любимые женщины

Возвращение к бывшей и оживление чувств

После недолгого разрыва Эмин и Алена официально воссоединились. Сначала их заметили вместе на отдыхе и пошли слухи о возрождении любви — однако пара не торопилась это подтверждать. Наконец, к маю 2024 года Эмин с Аленой снова поженились. На этот раз обошлись без пышных торжеств. Церемония была тихой и прошла в кругу самых близких людей.

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова (Фото: соцсети)

Эмин утверждает, что очень счастлив и надеется, что их союз теперь будет крепким. Он также намекнул, что хочет еще детей, но Алена пока не готова к этому.

Дети Эмина и их будущее

Сыновья Эмина от первого брака, Али и Микаил, учатся в престижной британской школе Oxbridge Academy. Али уже успел выпустить несколько песен и попробовать себя в музыкальной карьере. Микаил, напротив, интересуется бизнесом и спортом, показывая удивительную серьезность для своего возраста.

Афина, младшая дочь Эмина, родилась 31 декабря 2018 года. Она еще совсем малышка.

Эмин Агаларов — это яркий пример человека, который совмещает карьеру, бизнес и непростую личную жизнь. Его история — это драматический сериал, в котором есть место и любви, и разочарованиям, и новым шансам.

Читайте также:

«Боялась, что меня изнасилуют!»: Тюремщицу посадили на 15 месяцев за порно-клип секса с заключенным, который выложили в сеть

Увела жениха у Кабаевой, развелась с миллиардером и в 41 год бездетна: как живет звезда сериалов «Две судьбы» и «Бедная Настя» Анна Горшкова

Предал семью и зарабатывает на порно: на что пошел Никита Пресняков в США и зачем он пытается продать элитный дом Пугачевой
#дети
#бизнес
#жизнь
#свадьба
#семьи
#брак
#супруги
#церемония
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ждет тяжелая инвалидность или суицид: чем Андрей Губин болеет на самом деле и почему он скрывается
10 января 2025, 17:40

Андрей Губин (Фото: кадр из клипа «Девушки как звёзды»)

Андрей Губин, который уже много лет ведет уединенный образ жизни, пропал из виду. Согласно сообщениям СМИ, здоровье артиста ухудшается, а его болезнь прогрессирует. Вопросы о его местонахождении остаются открытыми: что говорят его друзья и соседи? Какие прогнозы дают врачи? Читайте об этом в материале «Радио 1».

Поклонники Губина озадачились его внезапной пропажей


Фанаты Андрея Губина выражают свою тревогу. Певец не выходил на связь с ними уже более месяца. Соседи по подъезду также отмечают, что общались с ним довольно давно, и тогда 50-летний артист выглядел нездоровым. На его лице явно читалось, что ему тяжело. Журналисты программы «Светская хроника» на Пятом канале попытались выяснить, где может находиться артист.

«Он плохо себя чувствует. Что-то в последнее время вообще плохой. Нездоровый», — поделился сосед Губина.

В последний раз Губин появлялся на публике в начале ноября. Он посетил юбилейный концерт композитора Игоря Крутого. А до этого на своем творческом вечере, который проходил в рамках музыкального фестиваля, говорил о возобновлении карьеры.

«Я пишу музыку, до сих пор пишу много. Просто сейчас по здоровью не выступаю. Как только, так сразу», — заявил исполнитель.

«Подговорил врача, чтобы сдать дочь в детдом»: подробности скандального развода Александра Серова и Елены Стебеневой
«Подговорил врача, чтобы сдать дочь в детдом»: подробности скандального развода Александра Серова и Елены Стебеневой

На фестиваль артист приехал в компании новой возлюбленной. С этой же девушкой Губина не раз встречали соседи.

Однако вскоре и его возлюбленная, и сам Андрей исчезли из поля зрения. Никто не знает, где сейчас находится артист, что делает ситуацию особенно тревожной на фоне недавних новостей об ухудшении его состояния. Певец Родион Газманов высказал мнение, что сцена — это важнейшая часть жизни артиста, и если Губин решил отказаться от нее, то на это должны быть очень серьезные причины.

Андрей Губин (Фото: кадр из программы «Ты не поверишь»)

Чем на самом деле болен Андрей Губин


Андрей Губин уже на протяжении 20 лет страдает от болей, которые, по его словам, вызваны редкой патологией — левосторонней прозопалгией лица. Однако некоторые специалисты ставят под сомнение его диагноз. Психиатр Василий Шуров отметил, что Губин мог придумать прозопалгию и потратил значительные средства на лечение, несмотря на то, что врачи сообщили ему о невозможности излечения. Шуров считает, что это может быть проявлением серьезного психического расстройства.

По мнению врача, состояние Губина связано с отсутствием творческой активности и полной изоляцией, которую он выбрал после смерти родителей. Он не поддерживает никаких социальных контактов и ведет жизнь отшельника. Шуров также упомянул, что несколько лет назад, когда Губин давал интервью, он демонстрировал признаки паранойи и бреда, утверждая, что его преследуют и портят его вещи.

Специалист выразил уверенность в том, что артисту необходима профессиональная медицинская помощь, и как можно скорее. Он предупредил, что без вмешательства может произойти полный распад личности и тяжелая инвалидность. Врач также не исключил, что на фоне недуга артист может покончить с собой или нанести увечия другому человеку.

Приемный сын армянин, постоянные измены, внебрачные дети и отказ Градскому: новые шокирующие детали жизни вдовы Кобзона
Приемный сын армянин, постоянные измены, внебрачные дети и отказ Градскому: новые шокирующие детали жизни вдовы Кобзона

Мнения артистов о болезни Губина


Тем не менее, некоторые коллеги по шоу-бизнесу полагают, что с психическим состоянием Губина все в порядке. Они считают, что артист просто в какой-то момент пресытился славой и решил уйти из профессии. Продюсер Иосиф Пригожин предположил, что иногда известность может надоедать, и у Губина, возможно, есть свое видение жизни в данный момент.

Недавно в прессе появилась информация, что Губин снова готов спеть своего «Мальчика-бродягу» на каком-нибудь мероприятии. Правда, под фонограмму и за миллион долларов, а это более ста миллионов рублей.

«Это большой гонорар, достаточно. Но я думаю, что такой артист, как Андрей Губин, стоит таких денег. Если вообще мы узнаем, увидим афишу, что он собирает и делает концерт где-нибудь на большом стадионе, билеты точно распродадутся все», — подчеркнул певец Максим Завидия.

Только сам Андрей может ответить на вопрос, готов ли он терпеть боль ради значительной суммы денег, если, конечно, он выйдет на связь. Его родная сестра также не знает о местонахождении брата. Концертный директор, который ранее сотрудничал с певцом, предположил, что он мог улететь на отдых в Египет. Однако остается неясным, так ли это на самом деле и есть ли у него обратный билет.

Читайте также:

Похоронил сына, пережил тяжелый развод и не справился со страшной болезнью: трагическая судьба Алексея Бегака

Предал семью и зарабатывает на порно: на что пошел Никита Пресняков в США и зачем он пытается продать элитный дом Пугачевой

Сломал нос Орбакайте и женился на 18-летней, будучи в браке: как выглядит жена чеченского зятя Пугачевой Байсарова
#врачи
#певец
#концерт
#журналисты
#лечение
#жизнь
#соседи
#специалисты
#диагноз
#интервью
#психиатр
#шоу-бизнес
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате