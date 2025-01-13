«Пришла, покаялась, всё»: зачем Пугачёвой возвращаться в Россию, и простит ли её российская аудитория

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Однако, в последнее время супружеская чета всё чаще даёт понять, что хочет вернуться на родину.
По словам певца, бывшего участника «Фабрики звезд — 4» Антона Зацепина, Аллу Борисовну уже никто не ждёт, но есть причина, по которой она всё же может приехать обратно в Россию.
«Из того, что она сказала обо всех — о людях, поклонниках, об этой стране, ну как бы... зачем она может сюда приехать? Только умирать», — цитирует слова певца «Пятый канал».Он считает, что добросердечные россияне могут простить экс-Примадонну.
«Пришла, покаялась, всё», — заключил он.
Пляски на костях своей карьеры
В преддверии новогодних праздников звёздная семья снова напомнила о себе в социальных сетях: она опубликовала странные кадры, на которых Алла Борисовна, одетая во всё чёрное, танцевала.
В очередной раз пользователи посмеялись над супружеской четой, они написали в комментариях:
«Это пляски на костях пугачёвской карьеры в России»;
«Похороны по российскому будущему явно затянулись»;
«Два фрика. Среди них – бабулька, которая втоптала в грязь своё честное имя, а теперь вьётся как уж на сковородке в попытке вернуться из забвения».
Олигархи не хотят сотрудничать с Пугачёвой
Если Алла Пугачёва и вернётся на родину, то её не ждёт сердечный приём.
В разговоре с журналистами «Московского комсомольца» певица Алёна Кравец заявила, что олигархи на Рублёвке, которые часто приглашали Пугачёву выступить на их праздниках, теперь наотрез отказываются сотрудничать с ней.
«Этим артистам объявлен бойкот. Галкина* не хотят, потому что он иноагент, потому что он против России. Более того, его могут арестовать на любой границе за антироссийскую риторику, а предоплату он берёт стопроцентную. <…> А Пугачёву не хотят, потому что она жена иноагента. Приглашать такую артистку — это репутационный риск», — рассказала Кравец.
Поддержка ВСУ
Недавно блогер Сурен Каграманов, известный как пранкер Сорян, выяснил, что Пугачёва и Галкин* открыто поддерживают украинских военных.
Блогер провёл собственное расследование, в ходе которого узнал, что в соцсетях Алла Борисовна подписана на аккаунты, которые собирают деньги для жителей Украины, на нужны ВСУ. На одном из фото — отчёт украинской армии о полученной военной технике.
Ранее пара также была замечена в одном из ресторанов города Лимасола, где общалась с Виктором Карачуном — совладельцем известного супермаркета на Украине.
Алла Пугачёва и Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Пракер Сорян предположил, что Галкин* и Пугачёва обсуждали с миллионером, как они могут помочь Украине.
Примечательно то, что вскоре после этой встречи бизнесмен и его партнёр закупили оружие для ВСУ.
Полупустые залы
Сейчас Максим Галкин выступает со своими стендап-шоу за рубежом.
Артист пытается создать в своём блоге видимость того, что на его концерты ходят люди. На видео кажется, будто в зале много зрителей, хотя на самом деле это всего лишь массовка.
«Обман» Галкина можно раскрыть очень легко: нужно зайти на сайт, на котором продаются билеты, и убедиться, что у юмориста серьёзные проблемы с наполняемостью залов, пишет «Пятый канал».
Почему? Кажется, что всем уже надоели шутки комика, оскорбляющие Россию и её жителей.
* — признан иностранным агентом на территории РФ
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