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Галкин* не смог продать квартиру за 50 млн, где гостила Пугачева

SHOT: Галкин передумал продавать жилье за 50 млн в Москве, где гостила Пугачева
29 сентября 2024, 16:22
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Максим Галкин* передумал продавать жилье в Москве, в котором когда-то гостила Алла Пугачева. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что покупать квартиру иноагента за 50 миллионов рублей желающих не нашлось.


По данным издания, шоумен в 2023 году рассчитывал расстаться со своей единственной недвижимостью в России — квартирой площадью 103 квадрата, которая досталась ему от отца, бывшего главы Автобронетанкового управления Министерства обороны РФ.

По информации канала, когда Галкин* сбежал из России, он сначала сдавал трехкомнатную квартиру, но после арендаторов становилось все меньше и меньше. Теперь жилье, в котором по-прежнему прописан шоумен, пустует.

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*Признан иноагентом в РФ
#жильё
#рф
#квартира
#москва
#иноагенты
SHAMAN ответил на упреки из-за использования им иностранной техники
28 сентября 2024, 23:37

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Российский певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) в связи с упреками из-за использования им иностранной техники призвал «недоброжелателей» задуматься, чем вдохновлялись ее создатели. Он высказался об этом в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».
Он предположил, что источником вдохновения могли стать произведения русских писателей.

«Мы же не знаем, а может быть создатели американских телефонов, технологий, автомобилей… Может быть, они вдохновлялись произведениями Петра Ильича Чайковского, когда они создавали? Или произведениями Достоевского, Булгакова? Может быть, тогда без этих произведений вообще этих технологий не было?» – задался вопросом исполнитель.

Ранее артист рассказал о том, что помогло ему на пути к успеху. По его словам, именно одержимость позволила ему добиться всего.

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#техника
#shaman
#артист
#певец
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«Сколько можно с пенсией жить»: Что известно о возможной любовнице Максима Галкина* с Украины
28 сентября 2024, 17:55

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Фанаты заговорили о возможной любовнице комика-иноагента Максима Галкина* после его гастролей по Америке с шоураннершей из Украины Ириной Заграничной. Что известно о новое подруге мужа Аллы Пугачевой — читайте в материале «Радио 1».
Пока примадонна Алла Борисовна ищет возможность снять с мужа статус иноагента, Максим Галкин* колесит с гастролями по Северной Америке с Ириной Заграничной. Они познакомились на украинской свадьбе в Италии, где Галкин* выступал перед гостями за 100 тысяч долларов. На следующий концерт, в Грузию, Максим и Ирина уже поехали вместе.

Путешествовал с Ириной, пока Алла просила за него в Москве

«Они путешествовали, пока Пугачева колесила по Москве и договаривалась, чтобы с Галкина* сняли статус иностранного агента», — пишет Mash со ссылкой на источник.
Ирина Заграничная позиционирует себя, как организатор концертов, свадеб и других мероприятий в Одессе. По данным знакомых девушки, Заграничная обещала Галкину* найти богатых фанатов по всему миру и договориться о концертах.
«Заграничная обеспечит его работой, которой в России у него теперь нет. А Пугачева уже ничем помочь не сможет, вон, даже не смогла договориться о снятии с мужа статуса иноагента», — комментируют новые отношения Галкина* посвященные.

Фанаты рады новым отношениям Галкина*

Фанаты тоже оказались рады возможным романтическим отношениям Максима Галкина* с молодой девушкой, пишет News.ru. Новую подругу комика россияне считают куда лучшей партией для Максима, нежели утратившая влияние немолодая жена.
«Это его молодая любовница? Если да, то даже рада за Максима*, сколько можно с пенсией жить», — говорит одна из фанаток.
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Кстати, о проблемах в семье Пугачевой и Галкина* заговорили еще летом. Сначала странное поведение примадонны фанаты заметили в Юрмале, где сгорбленная и растерянная прима российской эстрады гуляла по улице со своими детьми. Пранкер Сорян тогда предположил, что у Аллы Борисовны началась деменция.
«Обратите внимание, как бывшая примадонна смотрит на Галкина*: она будто не узнает его и пытается вспомнить, где раньше видела этого молодого человека», — сказал тогда Сорян.

Примадонна осунулась и стала тихой

Позже, уже в начале сентября, как раз после слухов о романтических отношениях Галкина* и Заграничной, на странное поведение Пугачевой обратили внимание в Киеве. Там на съемках фильма поп-звезда удивила актеров слишком тихим поведением, что несвойственно ее характеру.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«Отказалась от своей звездной причудливости и вела себя спокойно», — рассказала о Пугачевой украинская актриса Татьяна Шелига.
О проблемах со здоровьем у примадонны говорят и ее бывшие коллеги. По словам музыкального критика Сергея Соседова, Пугачева стала хуже выглядеть и давно не следит за собой.
«Зрелище не самое завораживающее. Что касается голоса, то за связками она никогда не следила. Все же помнят ее образ жизни с неправильными привычками», — сказал Соседов.

«На пенсию жены рассчитывать не стоит»

Фанаты предполагают, что к новым отношениям Галкина* могли подтолкнуть не только возрастные болячки, но и финансовое положение Пугачевой. Сначала пара была вынуждена забрать близняшек из московской элитной частной школы, на которую уходили миллионы. После родители не потянули образование и в Израиле, где детей также переводили из одной школы в другую. Теперь, по мнению фанатов, Галкин* вынужден искать другой источник доходов.
«А как же ему жить? На пенсию, даже повышенную, рассчитывать не стоит, ведь он не может полагаться на свою пенсионерку-жену. Для такого человека деньги, как известно, не имеют запаха», — комментировала финансовое положение пары светская львица Алена Кравец.
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
По последним данным, Максим все также колесит с концертами по миру в сопровождении Ирины. После скандала в Арабских Эмиратах, где комика оштрафовали на 2,4 млн рублей за националистическое приветствие украинцев, Галкин* запретил зрителям снимать и фотографировать свои концерты.

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#деньги
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#актриса
#отношения
#алла пугачёва
#шоу-бизнес
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Уехавший в США певец Никита Пресняков накопил долги по коммуналке в Москве
Суд взыскал с музыканта Никиты Преснякова задолженность по ЖКХ
27 сентября 2024, 19:26

Фото: istockphoto/Суд

Мировой суд Москвы взыскал с музыканта Никиты Преснякова задолженность по коммунальным платежам. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорсуда 27 сентября.
Приказ о взыскании вынес мировой судья судебного участка 451 Мещанского района Москвы. Как выяснилось, артист задолжал за содержание и текущий ремонт общего домового имущества многоквартирного дома.

Сумма взыскания не уточняется.

Никита Пресняков — сын певца Владимира Преснякова и певицы Кристины Орбакайте. Ранее сообщалось, что внук примадонны Аллы Пугачевой разводится с супругой — моделью Аленой Красновой. Сейчас артист живет в США, куда переехал сразу после начала СВО. Сообщается, что российский певец за границей испытывает творческий кризис.

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#жкх
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Доктор Мясников: болезнь Анфисы Чеховой сделала ее долгожителем
27 сентября 2024, 17:13

Фото: iStock/Екатерина Чеснокова

Телеведущая Анфиса Чехова страдает от генетического синдрома Жильбера — заболевания печени, из-за которого у нее появляется желтуха и пигментация на лице. Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников пояснил, что данное заболевание не опасно, если соблюдать правила.
«Тут действительно очень многое зависит от генетики. Синдром Жильбера — наиболее распространенное наследственное расстройство обмена билирубина, которое встречается у 14 % населения. То есть это не такая уж и редкость. Симптомом может быть периодическое пожелтение кожи и белков глаз», — пояснил Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.

Однако он отметил, что специального лечения донное заболевание не требует. При синдроме Жильбера, по словам доктора, снижается риск атеросклеротической болезни сердца, рака толстой кишки и легких. Кроме того, у людей с этим недугом замечен низкий процент смертности по сравнению с остальными.

Мясников уточнил, что, соблюдая все правила, Чехова сможет значительно увеличить свою продолжительность жизни.

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#болезни
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«Поднимает вялую сардельку»: как Синицына увела Бондарчука из семьи и едва не разрушила брак Собчак
27 сентября 2024, 13:59

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В Сети бурно обсуждается возможный развод Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Поклонники знаменитой пары заметили, что в последнее время супруги редко появляются вместе на публике и не носят обручальных колец. Кроме того, известна даже предполагаемая причина неурядиц в семействе. Многие уверены, что режиссер намерен оставить супругу из-за увлечения молодой актрисой Софьей Синициной. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Брак Бондарчука с Андреевой

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженились в сентябре 2019 года. Режиссер и его избранница устроили роскошное торжество в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга. Паулина младше Федора на 21 год, что вызывало немало пересудов. В браке у них родился сын Иван. Мальчику сейчас три года.


Предполагаемый роман Бондарчука и Синициной


По слухам, 57-летний Федор и 29-летняя Софья сблизились во время работы над сериалом «Чистые». Проект изобилует весьма откровенными сценами, в том числе с участием Синициной. Бондарчук выступил в фильме как продюсер.

Известно, что у артистки есть дочь Мия, рожденная от сына Олега Табакова. До свадьбы со звездным наследником не дошло, но Павел принимает активное участие в жизни маленькой девочки.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Синициной также приписывали роман с нынешним супругом Ксении Собчак Константином Богомоловым. Несколько лет назад Софья якобы едва не разрушила счастье журналистки.

Роковая Синицына однажды прилюдно поиздевалась над соперницей, повторив ее пикантное фото с книгой. Только сделала это весьма изощренно, позируя с томиком Маркеса «О любви и прочих бесах». К слову, в этот же период Богомолов поставил свой спектакль «Бесы». Впрочем, информация о романе так и осталась на уровне слухов.


Реакция Синициной на слухи о романе с Бондарчуком


Тем временем Софья Синицына насмехается над слухами о своем романе с влиятельным режиссером.

«Сегодня отличный день, как будто у меня день рождения – столько поздравлений!» – написала она в социальных сетях.

При этом однозначного опровержения девушка не озвучила.

Психолог Степанова про развод Бондарчука


Известная своими скандальными высказываниями психолог Вероника Степанова не прошла мимо новостей о разводе звездной пары.

«Теперь Софья Синицына поднимает деду Фёдору вялую сардельку», — съязвила Степанова в своем телеграм-канале.

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#психолог
#режиссёр
#развод
#брак
#продюсер
#шоу-бизнес
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«Готовился к ее смерти»: на что живет Шепелев после смерти Фриске, где наследство и куда пропали ее украшения
27 сентября 2024, 12:03

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Телеведущий Дмитрий Шепелев после смерти супруги Жанны Фриске живет тихой семейной жизнью и воспитывает вместе с дизайнером Екатериной Тулуповой троих детей. Однако активная покупка недвижимости вновь привлекла к бывшему мужу солистки «Блестящих» внимание общественности. Кто обвинил Шепелева в растрате денег Фриске и на какие средства на самом деле живет телеведущий – в материале «Радио 1».

Шепелев активно скупает недвижимость


В последнее время Шепелев со своей супругой активно занимаются покупкой недвижимости. Фотографиями нового загородного дома Екатерина Тулупова ранее поделилась в социальных сетях. Семья уже начала планировать ремонт и принимать поздравления от своих подписчиков.

«Я не собиралась этого делать, но когда увидела это место, не смогла устоять. Дача великолепна, с историей и всеми чертежами. У меня есть планы по ее развитию, но мне нужно два года», – заявила Тулупова.

Семья намерена использовать новое жилье для отдыха от городской суеты, встреч семейных праздников и летних каникул, и, казалось бы, в жизни Шепелева наконец-то наступила гармония.

Тем не менее некоторые поклонники выразили недовольство и заподозрили телеведущего в том, что он продолжает тратить наследство покойной Жанны Фриске, предназначенное их общему сыну Платону.


Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Конфликт с семьей Фриске


Напомним, экс-солистка группы «Блестящие» скончалась в 2015 году от рака, после чего ее семья оказалась втянута в судебные разбирательства с Шепелевым из-за наследства. Несмотря на множество попыток добиться мирного разрешения ситуации, родители Жанны Фриске так и не смогли простить Дмитрия Шепелева за его поступки. Отец певицы продолжает убеждать общественность в том, что бывший зять безжалостно тратит наследство сына Платона на свою новую семью.

«Это просто издевательство. Когда-то на счете Платона было 200 000 евро, а сейчас лишь шесть. У меня есть выписка. Эти средства должны достаться Платону, когда ему исполнится 18 лет. А Шепелев недавнo приобрел новый автомобиль и поддерживает свою семью на эти деньги», – заявил Владимир Фриске в интервью «Пятому каналу».


Болезнь и смерть Жанны Фриске


Дмитрий и Жанна встретились в 2011 году на съемках одной из телевизионных программ. Их роман долгое время оставался в тайне. Постепенно Фриске стала все реже появляться на публике, а в декабре 2012 года пара объявила о грядущем пополнении в семье. Хотя певица мечтала о свадьбе, их отношения не были официально оформлены. В 2013 году у них родился сын, которого назвали Платоном.

Перед тем как мальчик появился на свет, врачи предупреждали супругов о высоких рисках для здоровья Жанны во время родов. Тем не менее пара решилась на этот шаг, осознавая все последствия. Позднее стало известно, что известная личность, мечтавшая о материнстве, прибегла к процедуре экстракорпорального оплодотворения. Некоторые специалисты полагают, что именно это могло стать триггером для возникновения раковых клеток.

К сожалению, семейное счастье Жанны и ее партнера оказалось недолгим — у Фриске диагностировали глиобластому, которую невозможно было удалить хирургически.

Состояние певицы быстро ухудшалось, и ее близкие делали все возможное, чтобы оградить ее от слухов и посторонних взглядов. В итоге родители звезды обратились к россиянам с просьбой о финансовой поддержке, так как ей была необходима значительная сумма для лечения за границей.

Благодаря совместным усилиям удалось собрать около 70 миллионов рублей на лечение знаменитости. Однако вскоре выяснилось, что эти средства не дошли до Фриске. По словам её семьи, предприимчивый Шепелев присвоил все собранные деньги, которые предназначались для тяжелобольной.

«Он подготавливал себе мягкое местечко после ее смерти. Так как все карты были у него, он тратил по 20 миллионов едва ли не каждую неделю!», – говорила сестра певицы Наталья Фриске в эфире телешоу.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Из собранных средств певица пожелала перевести 32 619 851 рубль на лечение девяти детей, страдающих от онкологических заболеваний. Еще 11 636 146 рублей были направлены на оплату медицинских счетов и лекарств. В результате на счету семьи осталось 25 011 790 рублей, которые после смерти Жанны убитые горем родители певицы так и не увидели.

Позже родители певицы также утверждали, что Шепелев еще при жизни своей возлюбленной снимал с ее карты деньги, на которые построил дом в Подмосковье. Отмечалось, что общая площадь особняка достигала 400 квадратных метров. По словам родственников Фриске, Шепелев присвоил и украшения больной певицы, а также ее некоторые дорогостоящие личные вещи.

«Человек – падаль. Не нужна она была ему. Ему нужны были ее деньги. Когда она болела, его неоднократно ловили в ночном клубе где-то в Химках – он кутил, пока она загибалась. Он гнилой человек. Его и с телевидения убрали поэтому. Жанна его поставила, а без нее все поняли, что он за фрукт. Его и звезды все ненавидят», – говорил отец Фриске.

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#певица
#семьи
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#шоу-бизнес
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«Уединилась с мужчинами»: зрители концертов Орбакайте в США раскрыли «грязные» факты о ее гастролях
27 сентября 2024, 11:24

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

После убытия из России и заявлений о том, что вернуться на Родину возможно только, когда настанут «лучшие времена», Кристина Орбакайте продолжает свой гастрольный тур по Северной Америке. Однако то, какие площадки певица выбирает для выступлений шокировало ее поклонников. Подробнее о том, как зарабатывает артистка в США расскажет редакция «Радио 1».

Кристина Орбакайте уехала из России


В интервью телеканалу RTVI Кристина Орбакайте заявила, что больше не будет выступать в России и провела финальный концерт этой весной.

«В Питере концерт был в марте, в первое воскресенье весны. Мой как бы заключительный концерт в России <…> Не получилось у меня больше проехаться по России. В общем я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни», – сказала артистка.


Продажа недвижимости


По данным СМИ, дочь примадонны выставила на продажу две свои квартиры в центре Москвы. Апартаменты находятся в элитном жилом комплексе «Четыре ветра» на Большой Грузинской улице. Квартиры площадью 260 и 226 квадратных метров с панорамными видами выставлены за 200 миллионов рублей за каждую.

В жилом комплексе есть фитнес-центр, салон красоты, автомойка, техцентр.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Выступания Орбакайте в США


В Северной Америке, где Кристина Орбакайте преимущественно находится в настоящее время, она обещает зрителям программу «The best», включающую её самые известные хиты и яркое шоу с хореографической группой. Однако интерес к её концертам оказался невелик: залы заполняются едва наполовину, что ставит под сомнение финансовую целесообразность мероприятий.

Посетители концертов отмечают, что певица выбрала для выступлений довольно необычные площадки, вероятно, чтобы сэкономить. Например, жители Ванкувера рассказали о «старом и грязном театре», в то время как более современные и комфортные залы оказались слишком дорогими для её бюджета.
«Мне очень понравилось. Но вот театр – просто катастрофа. Он такой старый и грязный», – делится впечатлениями посетительница концерта Орбакайте.

Она также отметила, что после выступления певица куда-то уединилась с двумя представительными мужчинами, которые не были похожи на личную охрану.

«Стоит только догадываться, как Орбакайте там зарабатывает на жизнь. Возможно, после концерта было продолжение», – поделились внимательные зрители.
Пользователи Сети также не остались в стороне и принялись активно комментировать гастрольный тур артистки. Общественность обвинила Орбакайте в «продажности».

«В России выступали в Кремлевском дворце, во дворцах спорта и на стадионах. А теперь стали по сараям выступать. Продажная и грязная семейка», – возмутилась подписчица артистки.

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#сша
#концерт
#зрители
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#жизнь
#певица
#шоу
#интервью
#алла пугачёва
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Комик Галкин* запретил снимать и фотографировать концерты после скандала в ОАЭ
27 сентября 2024, 10:57

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Юморист, пародист и шоумен Максим Галкин* запретил зрителям снимать и записывать свои выступления. На такой шаг артисту пришлось пойти после скандала в Объединённых Арабских Эмиратах.
Во время предстоящих выступлений в Канаде и США зрителям на концертах юмориста будет запрещено снимать и записывать его на диктофон, передаёт телеграм-канал Mash. За выполнением этого условия специально будет следить охрана. Если секьюрити увидят у зрителя телефон, который используется для записи, то они вышвырнут его из зала. Фанаты Галкина* при покупке билетов будут подписывать специальное соглашение, где прописано это условие.

Такие меры вызваны недавним скандалом после концерта в Дубае. Тогда власти ОАЭ оштрафовали пародиста на 100 тысяч дирхам (около 2,4 миллиона рублей). Поводом для санкций стало произнесённое Галкиным* во время выступления приветствие украинских националистов.

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#оаэ
#концерт
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«Мы громко занимались сексом»: как фригидная мать Волочковой разрушила ее жизнь и с кем ей изменял Керимов
26 сентября 2024, 18:07

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Личная жизнь балерины Анастасии Волочковой на протяжении многих лет является предметом обсуждения. Несмотря на множество романов с известными мужчинами, бывшая прима Большого театра так и не вступила в брак. Своей главной любовью артистка до сих пор считает бизнесмена Сулеймана Керимова, с которым у нее был роман более двадцати лет назад. Однако мало кто знает, что именно эта связь стала для Волочковой самой болезненной. Что скрывалось за внешним благополучием пары читайте в материале «Радио 1».

Волочкова и Керимов: что известно об их романе


Спустя 20 лет балерина решилась рассказать о своих отношениях с бизнесменом в интервью на YouTube-канале «Амина Centr». Волочкова и Керимов были вместе более двух десятилетий назад, а их отношения привлекали внимание всей страны. Ранее Волочкова отмечала, как красиво ухаживал за ней предприниматель, но сейчас выясняются новые подробности их истории. В откровенном разговоре она призналась, что счастье быстро обернулось адом.

Керимов загадочно пропал, и это стало для нее сильным ударом. После разрыва ей потребовалось время, чтобы смириться с утратой и осознать, что их сказка закончилась. Сулейман Керимов всегда испытывал слабость к прекрасным дамам. Помимо Волочковой предприниматель крутил роман с певицей Натальей Ветлицкой.

Фото: РИА Новости/К. Карташян

Разрыв с Ветлицкой тоже прошел ярко: Керимов не ушел без «компенсации» — он подарил ей самолет и квартиру в Париже. В отличие от Ветлицкой, Волочкова не могла похвастаться такой щедростью, но для личных встреч с ней Керимов не раз арендовал частный джет.

По словам балерины, это были лучшие отношения в ее жизни, и после разрыва она испытывала сильную боль, не поднимаясь с постели полгода.

Ревность и влияние матери


Сначала предприниматель старался демонстрировать заботу о своей возлюбленной, однако вскоре Керимов начал проявлять чрезмерную ревность, что стало истинной тиранией для его избранницы. Каждая встреча с Волочковой, как она сама утверждает, заканчивалась скандалами и бурными ссорами. В какой-то момент, устав от этих постоянных конфликтов, Керимов решил установить охрану за ней.

«Как он обо мне заботился! Это было просто чудесно. Я такая женщина, что он ревновал меня даже к моей собственной тени», — рассказывала Волочкова.
Ситуация усугубилась, когда в жизни Волочковой появилась ее мама. Узнав о том, с кем встречается ее дочь, Тамара Владимировна начала вмешиваться. Она часто приходила к дочери, навязывая свои условия и настраивая ее против ухажера.

«Она говорила ему столько всего про меня! А мне про него! Из женской зависти? Конечно! У нее нет ни работы, ни мужчины, а сама она была фригидной», — поделилась балерина.

Постепенно контроль матери стал невыносимым: Тамара Владимировна поселилась в квартире дочери и начала подслушивать разговоры влюбленных.

«Она лежала на диванчике, не спала, контролировала. И потом утром рассказывала, как громко мы занимаемся сексом, мол, уже весь дом взбудоражен. Я должна была тогда выпереть ее из своего жилья», — призналась Волочкова.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Нервы в конце концов не выдержали именно у балерины: именно Волочкова решила завершить отношения. Ключевым моментом стало отношение Керимова к детям — оказалось, что олигарх не был готов стать отцом, но прима узнала об этом слишком поздно.

«Когда я забеременела и собиралась сообщить ему об этом, он в тот же вечер уселся рядом со мной и, еще не зная о моем положении, сказал: «Если у нас появится ребенок и мы разойдёмся, и ты сделаешь что-то, что меня не устроит, знай, что по нашим законам у тебя его заберут», — делилась Волочкова.

В результате Анастасия так и не сообщила бизнесмену, что ждала малыша, но после разрыва с Керимовым она потеряла ребенка.

Конфликт в отношениях неизбежно отразился на карьере Волочковой. Сначала ее уволили из Большого театра, а затем в СМИ развернулась настоящая охота на балерину. Она утверждает, что за ней стояли недоброжелатели, не простившие ей роман с известным бизнесменом.

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