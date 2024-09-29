Галкин* не смог продать квартиру за 50 млн, где гостила Пугачева

Личная жизнь балерины Анастасии Волочковой на протяжении многих лет является предметом обсуждения. Несмотря на множество романов с известными мужчинами, бывшая прима Большого театра так и не вступила в брак. Своей главной любовью артистка до сих пор считает бизнесмена Сулеймана Керимова, с которым у нее был роман более двадцати лет назад. Однако мало кто знает, что именно эта связь стала для Волочковой самой болезненной. Что скрывалось за внешним благополучием пары читайте в материале «Радио 1».