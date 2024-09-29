Галкин* не смог продать квартиру за 50 млн, где гостила Пугачева

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Максим Галкин* передумал продавать жилье в Москве, в котором когда-то гостила Алла Пугачева. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что покупать квартиру иноагента за 50 миллионов рублей желающих не нашлось.
По данным издания, шоумен в 2023 году рассчитывал расстаться со своей единственной недвижимостью в России — квартирой площадью 103 квадрата, которая досталась ему от отца, бывшего главы Автобронетанкового управления Министерства обороны РФ.
По информации канала, когда Галкин* сбежал из России, он сначала сдавал трехкомнатную квартиру, но после арендаторов становилось все меньше и меньше. Теперь жилье, в котором по-прежнему прописан шоумен, пустует.
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*Признан иноагентом в РФ
Данил Пономарев