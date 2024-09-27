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Комик Галкин* запретил снимать и фотографировать концерты после скандала в ОАЭ

27 сентября 2024, 10:57
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Юморист, пародист и шоумен Максим Галкин* запретил зрителям снимать и записывать свои выступления. На такой шаг артисту пришлось пойти после скандала в Объединённых Арабских Эмиратах.


Во время предстоящих выступлений в Канаде и США зрителям на концертах юмориста будет запрещено снимать и записывать его на диктофон, передаёт телеграм-канал Mash. За выполнением этого условия специально будет следить охрана. Если секьюрити увидят у зрителя телефон, который используется для записи, то они вышвырнут его из зала. Фанаты Галкина* при покупке билетов будут подписывать специальное соглашение, где прописано это условие.

Такие меры вызваны недавним скандалом после концерта в Дубае. Тогда власти ОАЭ оштрафовали пародиста на 100 тысяч дирхам (около 2,4 миллиона рублей). Поводом для санкций стало произнесённое Галкиным* во время выступления приветствие украинских националистов.

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«Мы громко занимались сексом»: как фригидная мать Волочковой разрушила ее жизнь и с кем ей изменял Керимов
26 сентября 2024, 18:07

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Личная жизнь балерины Анастасии Волочковой на протяжении многих лет является предметом обсуждения. Несмотря на множество романов с известными мужчинами, бывшая прима Большого театра так и не вступила в брак. Своей главной любовью артистка до сих пор считает бизнесмена Сулеймана Керимова, с которым у нее был роман более двадцати лет назад. Однако мало кто знает, что именно эта связь стала для Волочковой самой болезненной. Что скрывалось за внешним благополучием пары читайте в материале «Радио 1».

Волочкова и Керимов: что известно об их романе


Спустя 20 лет балерина решилась рассказать о своих отношениях с бизнесменом в интервью на YouTube-канале «Амина Centr». Волочкова и Керимов были вместе более двух десятилетий назад, а их отношения привлекали внимание всей страны. Ранее Волочкова отмечала, как красиво ухаживал за ней предприниматель, но сейчас выясняются новые подробности их истории. В откровенном разговоре она призналась, что счастье быстро обернулось адом.

Керимов загадочно пропал, и это стало для нее сильным ударом. После разрыва ей потребовалось время, чтобы смириться с утратой и осознать, что их сказка закончилась. Сулейман Керимов всегда испытывал слабость к прекрасным дамам. Помимо Волочковой предприниматель крутил роман с певицей Натальей Ветлицкой.

Фото: РИА Новости/К. Карташян

Разрыв с Ветлицкой тоже прошел ярко: Керимов не ушел без «компенсации» — он подарил ей самолет и квартиру в Париже. В отличие от Ветлицкой, Волочкова не могла похвастаться такой щедростью, но для личных встреч с ней Керимов не раз арендовал частный джет.

По словам балерины, это были лучшие отношения в ее жизни, и после разрыва она испытывала сильную боль, не поднимаясь с постели полгода.

Ревность и влияние матери


Сначала предприниматель старался демонстрировать заботу о своей возлюбленной, однако вскоре Керимов начал проявлять чрезмерную ревность, что стало истинной тиранией для его избранницы. Каждая встреча с Волочковой, как она сама утверждает, заканчивалась скандалами и бурными ссорами. В какой-то момент, устав от этих постоянных конфликтов, Керимов решил установить охрану за ней.

«Как он обо мне заботился! Это было просто чудесно. Я такая женщина, что он ревновал меня даже к моей собственной тени», — рассказывала Волочкова.
Ситуация усугубилась, когда в жизни Волочковой появилась ее мама. Узнав о том, с кем встречается ее дочь, Тамара Владимировна начала вмешиваться. Она часто приходила к дочери, навязывая свои условия и настраивая ее против ухажера.

«Она говорила ему столько всего про меня! А мне про него! Из женской зависти? Конечно! У нее нет ни работы, ни мужчины, а сама она была фригидной», — поделилась балерина.

Постепенно контроль матери стал невыносимым: Тамара Владимировна поселилась в квартире дочери и начала подслушивать разговоры влюбленных.

«Она лежала на диванчике, не спала, контролировала. И потом утром рассказывала, как громко мы занимаемся сексом, мол, уже весь дом взбудоражен. Я должна была тогда выпереть ее из своего жилья», — призналась Волочкова.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Нервы в конце концов не выдержали именно у балерины: именно Волочкова решила завершить отношения. Ключевым моментом стало отношение Керимова к детям — оказалось, что олигарх не был готов стать отцом, но прима узнала об этом слишком поздно.

«Когда я забеременела и собиралась сообщить ему об этом, он в тот же вечер уселся рядом со мной и, еще не зная о моем положении, сказал: «Если у нас появится ребенок и мы разойдёмся, и ты сделаешь что-то, что меня не устроит, знай, что по нашим законам у тебя его заберут», — делилась Волочкова.

В результате Анастасия так и не сообщила бизнесмену, что ждала малыша, но после разрыва с Керимовым она потеряла ребенка.

Конфликт в отношениях неизбежно отразился на карьере Волочковой. Сначала ее уволили из Большого театра, а затем в СМИ развернулась настоящая охота на балерину. Она утверждает, что за ней стояли недоброжелатели, не простившие ей роман с известным бизнесменом.

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«Это наше совместное решение»: Жена SHAMANа Мартынова высказалась о разводе
Елена Мартынова подтвердила развод с певцом SHAMANом
26 сентября 2024, 17:09

Фото: istockphoto/AndreyPopov

Супруга певца SHAMAN Елена Мартынова подтвердила информацию о разводе с Ярославом Дроновым — настоящее имя артиста. Об этом Елена написала 26 сентября на своей странице в соцсетях.
«Мы с Ярославом действительно расстаемся. Это решение мы приняли совместно и считаем его верным», — написала женщина.

Тревожную для поклонников SHAMANа новость о том, что артист разводится, опубликовали сразу несколько СМИ. Ситуацию даже прокомментировала журналистка Ксения Собчак. Она заверила, что информация о бракоразводном процессе не подтверждена. В итоге расторжение брака подтвердила сама супруга.

Елена Мартынова является топ-менеджером компании «МегаФон». Супруги зарегистрировали брак в 2017 году. Елена старше Ярослава на 14 лет.

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«Разбор грязного белья»: Психолог объяснила, почему SHAMAN планирует развод

«Интим на камеру»: что муж Кати Лель сделал с домработницей «в метре от детей» и как она жила в браке
#ксения собчак
#брак
#супруги
#артист
#шоу-бизнес
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«Разбор грязного белья»: Психолог объяснила, почему SHAMAN планирует развод
Психолог Смолярчук: брак SHAMANа потерпел фиаско
26 сентября 2024, 14:03

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Ряд телеграм-каналов сообщает, что любимец российской публики SHAMAN разводится со своей женой.
«Мы с Еленой — очень занятые люди. Такой темп жизни не оставил нам времени на нормальные отношения. Развод — это наше общее решение», — поделился артист.

Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что публичное заявление SHAMANа о разводе вызывает большое уважение.

«С одной стороны, он держит свою публику в курсе, но с другой стороны, он не погружает в разбор грязного белья. Ведь за каждым разводом стоит очень важный, болезненный и долгий период — попытка смириться или научиться терпеть. Период, когда договориться уже не получилось. Когда люди не нашли точки соприкосновения, где они могут существовать вдвоем, на каких важных ценностях могут что-то созидать. Когда все увенчалось крахом», — отметила специалист.

Она добавила, что в любви очень важно подпитывать друг друга впечатлениями и эмоциями.

«Любовь – это такой костерок, который должен все время подпитываться событиями, эмоциями, встречами, изменениями какими-то друг в друге. В этот костерок нужно все время подбрасывать дровишек, потому что если он тлеет, то уже не греет», — сказала эксперт.

Она добавила, что брак, как и любое предприятие, должен иметь фазы развития, а когда у людей нет времени — все остается на начальном этапе и не двигается вперед.

«Если мы строим семью, то должны быть готовы, что вдвоем должны перейти на следующим этап — знакомства личностей. Очень часто люде, женившись на аффекте или в «любовной горячке», потом понимают, что очень много разногласий. И если не сложилась дружба, то этот брак не состоится», — объяснила психоаналитик.

По ее мнению, нехватка времени не является веской причиной для расторжения брака.

«Если люди ссылаются на нехватку времени, то стоит напомнить, что у влюбленных есть ночь. Люди работают целый день, а потом крадут у себя время от ночи. Выматываются, но всегда с радостью возвращаются к любимому, который вместо ночного сна напитывает их человеческой энергией и ресурсом. Поэтому отсылка на время — красивое, очень грамотное и этичное объяснение для публик», — подчеркнула Смолярчук.

Важно понимать, по словам Ирины Смолярчук, что каждый брак заканчивается.

«У кого-то он заканчивается смертью одного из партнеров, а у кого-то — по идеологическим и философским концепциям: один вырос, а другой не догнал. Из этого не нужно делать трагедию, это новый опыт», — заключила собеседница.

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«Он знал, что я неравнодушна»: из-за кого SHAMAN разводится с женой и почему распался его первый брак
Певец SHAMAN разводится со своей женой Еленой Мартыновой: что известно
26 сентября 2024, 12:19

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Сразу ряд телеграм-каналов сообщает тревожную для поклонников SHAMANа новость – артист разводится. Ситуацию поспешила прокомментировать журналистка Ксения Собчак, отметив, что информация о бракоразводном процессе не подтверждена. О том, что на самом деле происходит в семье популярного артиста и связан ли с его возможным разводом поцелуй с Мией Бойка расскажет редакция «Радио 1».

SHAMAN разводится с женой


Нынешней супругой SHAMANа является топ-менеджер компании «МегаФон», заместитель гендиректора по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда компании Елена Мартынова. Супруга старше молодого певца на 14 лет. Пара узаконила отношения в 2017 году. Прежде артист рассказывал, что ему всегда было интересно с женщинами, которые несколько старше его.

Елена Мартынова ведет непубличный образ жизни: она редко появляется на общественных мероприятиях вместе с мужем и предпочитает оставаться вне поле зрения прессы. Слухи о том, что пара подала на развод, появились вечером 25 сентября. При этом сам SHAMAN никак эту информацию не комментировал.



Причины развода


Пользователи Сети активно обсуждают возможные причины разрыва пары. Одни полагают, что Ярослав Дронов (SHAMAN) перестал уделять время семье из-за стремительно растущей популярности, в то время как другие высказывают предположение о том, что певец увлекся другой женщиной.

Оказалось, что обе версии не совсем беспочвенны.

Ранее Ярослав лично признавался в том, частые гастроли стали причиной его расставания с любимой. Как следствие, у них остается крайне мало времени, чтобы провести его наедине.

«Я практически не бываю в Москве, так как постоянно в разъездах по своей родной стране», — сообщил артист журналистам.

Ситуацию с возможным разрывом пары прокомментировала Ксения Собчак.

«Вижу в ленте анонимные каналы, которые пишут, что певец SHAMAN находится в бракоразводном процессе со своей супругой и крутой пиарщицей, сделавшей ему карьеру, Еленой Мартыновой. Не знаю, правда или нет, анонимным каналам традиционно веры нет, но против воли в голове зреет вопрос...», — написала журналистка.


Поцелуй с Мией Бойка


Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов


В начале лета в соцсетях активно обсуждали неожиданный поступок 32-летнего Ярослава Дронова на красной дорожке одной из музыкальных премий.

SHAMAN, проходя мимо певицы Мии Бойка, вдруг остановился и поцеловал её в шею. Девушка сначала смутилась, но затем рассмеялась и отшутилась. Многие журналисты после этого предположили, что между звёздами существует нечто большее, чем просто дружба.

«Это была просто магия камер. Я подошёл к человеку, которого увидел, и чмокнул... Как обычный приветственный поцелуй. Поскольку это было неожиданно, человек дернулся, и поцелуй оказался ниже. Это было просто приветствие, такое настроение было. Я промахнулся, хотел поцеловать в щёку», – объяснился тогда SHAMAN.
При этом у Мии Бойко была своя версия произошедшего.

«Я растерялась. В тот момент мы впервые так близко общались. Он знал, что я неравнодушна. Я несколько раз говорила, что он потрясающе поёт, талантливый и очень харизматичный артист, и, видимо, это сыграло свою роль», – призналась артистка в одном из телешоу.


Первая жена SHAMANа Марина Рощупкина


Знакомство Ярослава с Мариной Рощупкиной произошло в Новомосковске, когда Ярославу было всего 16 лет, а Марине — 22. С первых минут Ярослав почувствовал особую связь и не побоялся проигнорировать протесты родителей из-за разницы в возрасте. Пара связала себя узами брака в 2012 году, а в 2014 году у них родилась дочь Варя.

Тем не менее, несмотря на трогательную историю любви, их брак оказался под угрозой. После переезда Ярослава в Москву для учебы в Гнесинке разлука стала серьезным испытанием для молодой семьи. Марина осталась в Новомосковске, и со временем ее стремление вернуться на родину для продолжения карьеры стало главной причиной их расставания. Однако существуют слухи, что пара на самом деле рассталась из-за измены Ярослава.

В конечном итоге артист подал на развод. Дочь Варя осталась с матерью, но Ярослав активно участвует в ее жизни и поддерживает семью.

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Врачи планировали обсудить новый план лечения Мадянова перед его смертью
26 сентября 2024, 06:37

Фото: istock/anyaberkut

Российский актер Роман Мадянов, известный по сериалу «Солдаты», ушел из жизни 25 сентября на 63-м году после продолжительной борьбы с раком легких.
Незадолго до его смерти врачи планировали провести консилиум для обсуждения новой тактики лечения, сообщает Telegram-канал Mash.

Медики также готовились к госпитализации Мадянова для очередного курса химиотерапии. Сообщается, что в течение последнего года актер ежемесячно проходил лечение в больнице, пытаясь справиться с болезнью, которая прогрессировала с 2020 года. Врачи обнаружили метастазы в почках, селезенке и печени, а состояние артиста ухудшалось с каждым месяцем.

Мадянов оставил яркий след в российском кинематографе, и его кончина стала большой утратой для поклонников и коллег по цеху.

Напомним, советского и российского актера театра и кино Романа Мадянова похоронят в селе Малахово Раменского городского округа в Московской области. Об этом со ссылкой на родственников сообщает телеграм-канал SHOT. Церемония прощания, уточняется, пройдет в городе Бронницы в пятницу, 27 сентября.

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«Интим на камеру»: что муж Кати Лель сделал с домработницей «в метре от детей» и как она жила в браке
25 сентября 2024, 17:45

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В январе этого года певица Катя Ляль рассталась со своим мужем, бизнесменом Игорем Кузнецовым, с которым прожила 15 лет. Эта новость стала неожиданностью для многих, ведь их отношения считались одними из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Однако за внешним благополучием скрывались серьезные проблемы, включая измены и алкогольную зависимость супруга. О том, с чем артистка столкнулась в браке с известным предпринимателем расскажет редакция «Радио 1».

Откровения Кати Лель о жизни с мужем

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Недавно в одном из шоу Катя Лель призналась, что с самого начала знала о любовных похождениях Кузнецова, но пыталась сохранить отношения. Супруг регулярно флиртовал с другими женщинами по телефону, не скрывая этого от неё.

Проблемы не возникли внезапно — Лель замечала неладное и неоднократно обсуждала это с мужем. Каждый раз он клялся, что больше такого не повторится, и она прощала его, но вскоре всё начиналось заново. По словам артистки, причиной всему была алкогольная зависимость мужа, из-за которой он терял контроль над собой. В моменты опьянения его наглость доходила до того, что он флиртовал с женщинами прямо в туалете, и Катя слышала это.

«Когда он был в таком состоянии, терял контроль. И он начинал играть в телефоне с разными женщинами, вечная игра, понимаешь? И ты это слышишь. По ночам ты слышишь», — поделилась артистка.

Сам Кузнецов после каждого своего «похода в туалет» настойчиво отрицал, что общался с женщинами. Ситуация становилась всё более напряжённой, и Лель решила записывать его разговоры с незнакомками, чтобы потом показать ему. В таких случаях ему было уже трудно отвертеться.

«Там не было никаких границ», — рассказывает певица о реакции мужа.

Как выяснилось, Кузнецов был абсолютно уверен, что его никто не подслушивает. Артистке было крайне неприятно и больно слышать его разговоры за своей спиной, но она до сих пор помнит каждую фразу из того, что он говорил. По её словам, для него это всё было просто игрой, а тексты почти не отличались для каждой новой знакомой.

«Он думал, что никто его не слышал. И один текст со всеми, я его уже наизусть выучила. Это вечная игра. Он в этом кайфовал, развлекался. Поэтому я поблагодарила и отпустила», — рассказала исполнительница.


Узнала об измене по видеокамерам



Лель сообщила, что узнавала об изменах мужа не только по телефонным разговорам, но и благодаря видеокамерам. Кузнецов любил проводить время с женщинами в ночных клубах.

По словам Лель, она узнала об одной из измен, просмотрев записи с камер видеонаблюдения в развлекательном заведении, где ее муж был замечен с очередной женщиной. В тот момент он был пьян и не контролировал свои действия. Певица считает, что таким образом он пытался самоутвердиться, демонстрируя свою популярность среди женщин. Тем не менее, в тот раз она решила простить его.

«Видела на камерах интим с другой женщиной, когда он был в клубе. Простила и дала шанс. Когда человек, выпивая, теряет полностью контроль над собой, он не понимает, что делает. Он так самоутверждался, хотя бы в чем-то себя выражал. Герой-любовник, на которого западают женщины, такой красоты мужчина», — рассказывала певица.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Кузнецов уверял Лель, что не помнит большинства таких эпизодов и отрицал измены. Певица многократно пыталась помочь ему справиться с зависимостью, но он не признавал проблемы и не считал себя алкоголиком.

Однако проблемы не ограничивались лишь флиртом в состоянии опьянения. Лель была в шоке, когда узнала, что муж домогается персонала их дома на глазах у их дочери Эмилии. Долгое время она не могла понять, почему домработницы уходят без объяснений, пока все не встало на свои места.

«В метре от ребенка. Пока я в другой комнате, он приставал, домогался. В том-то и дело. Зачем эта игра нужна? Для чего? Что за азарт такой?» — вспомнила артистка.

В декабре 2023 года Лель окончательно разорвала отношения с супругом во время отдыха в спа-отеле.

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«Ноги все время врозь»: какой компромат Прилучный готовит на Муцениеце и за что хочет забрать детей
25 сентября 2024, 14:48

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Между бывшими супругами Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце вновь разгорается скандал. Стало известно, что актриса намерена через суд потребовать у экс-возлюбленного миллионы рублей в качестве алиментов. Тем временем, звезда сериала «Мажор» заявил о намерении обнародовать некий компромат на бывшую супругу. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Муцениеце потребовала у Прилучного баснословные алименты


Павел Прилучный и Агата Муцениеце уже четыре года в разводе, но до сих пор не могут договориться по поводу алиментов на своих совместных детей. После разрыва актер выплачивал по 50 тысяч рублей в месяц на Мию и Тимофея, но эта сумма не устроила Агату. В 2023 году она подала иск с просьбой увеличить алименты. Весной суд удовлетворил её требование, однако теперь Павел пытается оспорить это решение, утверждая, что берет на себя все расходы детей во время их путешествий.

Агата в ответ напомнила, что обучение детей также требует значительных финансовых затрат. Мия и Тимофей учатся в элитной подмосковной школе, за что актриса платит 1,6 миллиона рублей в год.

«Хочу дать совет мужчинам, которые разводятся. Дорогие мужчины, если вы развелись и у вас остались детки от брака, знайте: когда вы платите за школу и за кружки ваших детей, когда вы платите алименты в полном размере, а не 100 тысяч рублей в месяц, например, то вы платите за своего ребенка. Когда вы отказываетесь это делать, то вы делаете плохо не матери — вы делаете плохо ребенку», — высказалась Агата в Сети.

По информации источника «Комсомольской правды», после выхода сериала «Жизнь по вызову» у Прилучного выросли гонорары за съемочный день. Раньше ему платили 500 тысяч рублей, а сейчас — почти 800 тысяч рублей в день. Таким образом, Агата хочет вместо привычных 100 тысяч рублей в месяц более весомые алименты — по миллиону рублей в месяц на каждого ребенка.

Фото: соцсети А. Муцениеце


Компромат на Агату Муцениеце


Собеседник издания «Комсомольская правда» сообщил, что Павел Прилучный готов обнародовать компромат на Муцениеце в суде. По словам приятеля знаменитости, звезда «Мажора» выбрал такой вариант, поскольку планирует забрать у бывшей супруги опеку над наследником. При этом младшая дочь останется жить с матерью.

«Паша даже готов предоставить суду какой-то компромат на Агату, мол, она далеко не образец морали», — отметил знакомый актрисы.

Муцениеце раскритиковали за откровенное фото


Агата Муцениеце показала поклонникам откровенные фото с игрушкой-инопланетянином. Мнения подписчиков актрисы о ее новых снимках разделились. Одни восхищаются тем, как звезда сериала «Закрытая школа» раскрылась после скандального развода, считая, что Прилучный мог ограничивать ее активность и требовать носить более скромную и закрытую одежду. Другие считают кадры слишком откровенными и провокационными, особенно для 35-летней матери, которая успела побывать в роли ведущей самой популярной детской телепередачи страны.

«Почему у нее все время ноги врозь? И как вообще можно идти из полуголого кабаре в детскую передачу?», «Волочкову вызывали?», «Как будто реклама дамы по вызову, не иначе», — пишут комментаторы.

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#дети
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#актёр
#алименты
#супруги
#расходы
#актриса
#шоу-бизнес
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Секрет семейного счастья от Слепакова и беременная Почепа: как прошла премьера комедии «Беляковы в отпуске»
25 сентября 2024, 12:10

Фото: Радио 1

В Москве в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера новой комедии Александра Назарова «Беляковы в отпуске», которая выйдет в широкий прокат 26 сентября. Главные роли исполнили актеры Сергей Светлаков, Андрей Мерзликин, Мария Горбань, Светлана Листова и Саша Новиков. О том, кто из знаменитостей посетил красную дорожку и какими событиями из своей жизни они поделились с журналистами расскажет редакция «Радио 1».

Сюжет фильма «Беляковы в отпуске»


Комедия, дебют которой состоялся 24 сентября, рассказывает историю Сергея Юрьевича Белякова, знакомого многим россиянам по проекту «Наша Russia». Главный герой (Сергей Светлаков) отправляется в Турцию со своей семьей. Однако, из-за путаницы с датами, он случайно забронировал отель на следующий год. В результате Беляковым нужно искать временное жилье, скрываясь от управляющего отеля, который стремится отправить их обратно в Россию, а также притворяться успешной семьей перед своими старыми друзьями.

Хотя события фильма разворачиваются за границей, съемки проходили в Краснодарском крае, что вызвало шутливые комментарии со стороны Сергея Светлакова во время презентации.

«Вся съемочная группа провела практически все лето на побережье Краснодарского края. Удивительно, но самой заметной фигурой в нашем фильме оказался именно Краснодарский край, который сыграл Турцию», — отметил шоумен, добавив, что команде удалось создать легкую и действительно веселую комедию.

Эти слова подтвердила и Тина Канделаки, заметив, что давно не смеялась так, как во время просмотра «Чебурашки».

Как прошла премьера


Поддержать звезду ТНТ Сергея Светлакова пришла его супруга Антонина. Пара вместе 13 лет и воспитывает двоих сыновей. Секретом семейного счастья главный герой фильма «Беляковы в отпуске» поделился с журналистами.

«Со временем надо учиться договариваться и двигаться друг к другу, прощать. На протяжении веков ничего не менялось», — рассказал Светлаков.

Он также сообщил, что хотя фильм выйдет в широкий прокат только 26 сентября, уже планируется масштабное продолжение «Беляковых в отпуске».

«Вторая часть будет сниматься в Турции, и мы пригласили Бурака сыграть мужа героини Маши Горбань. Но сначала давайте насладимся первой частью», — сказал Светлаков.

Фото: Радио 1

Актриса Мария Горбань, исполнившая роль обеспеченной подруги семьи Беляковых, вышла на красную дорожку в сопровождении мужа и дочери. Актриса отдала предпочтение приталенному черному платью с кожаными вставками и «мокрой» укладке с выпущенной у лица прядью.

«Я очень люблю Сергея Светлакова, мы сдружились, было интересно с ним поработать, как с актером, потому что раньше я работала с ним, как с продюсером», — призналась актриса.
Супругу Светлакова сыграла Светлана Листова. А роль экранного сына исполнил Саша Новиков. Кстати, Саша уже во второй раз играет сына Сергея Светлакова.

Фото: Радио 1

«Мы визуально похожи, и, наверно, у нас случился какой-то творческий мэтч. Мне нравится, что Сергей Юрьевич производит в кадре и вне кадра — и как продюсер, и как юморист. А ему, видимо, нравится, как я выполняю свои актерские обязанности», — рассказал 20-летний Новиков.

На красной дорожке также появилась директор ТНТ Тина Канделаки, которая является продюсером комедии «Беляковы в отпуске». По ее мнению, фильм стал одним из самых добрых, вышедших в этом году.

Фото: Радио 1

«Я считаю, что это одна из самых добрых комедий, вышедших в этом году. Вы получите массу положительных эмоций — в некоторых моментах будете смеяться, а в других даже заплачете. Уверена, вы узнаете себя, особенно в сценах, связанных с Турцией, — отметила Канделаки.
На мероприятии также присутствовала 40-летняя Оксана Почепа, более известная под именем Акула. Звезда начала 2000-х, пришедшая с супругом Игорем Бабаевым, продемонстрировала заметно круглившийся живот. Вскоре певица станет мамой в первый раз.

«Буквально через 25 дней я подарю этому миру прекрасное чудо. Ждем девочку, у нас будет принцесса — Раиса Игоревна Бабаева - Почепа», — поделилась артистка.
Среди приглашенных гостей можно было увидеть Дмитрия Маликова, Сергея Комарова, Марию Кравченко и многих других.

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«Мама, у тебя есть дочь»: почему дети Бородиной недовольны ее романом с Сердюковым и кто назвал его альфонсом
24 сентября 2024, 17:54

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Телеведущую Ксению Бородину раскритиковали в Сети за то, что она не замечает собственных дочерей и все свободное время уделяет новому избраннику Николаю Сердюкову. Замечание знаменитой родительнице даже сделала старшая дочь Маруся. О том, как изменились отношения Бородиной с дочерями после появления возлюбленного, расскажет редакция «Радио 1».

Новые отношения Бородиной


С популярным блогером Николаем Сердюковым Бородина вступила в отношения в конце этого лета. Многим мужчина показался недостойным Ксении. Его тут же стали подозревать в расчётливости и использовании знаменитости.
Вопреки слухам, возлюбленные продолжают делиться совместными фотографиями и публично заявлять о том, что они счастливы.

Дочь Бородиной сделала матери замечание


Накануне Ксения Бородина опубликовала в своей социальной сети видео, на котором видно, как она играет со своим возлюбленным. На видеозаписи Бородина и Сердюков должны были как можно быстрее ударить друг друга по рукам. Она громко реагировала и проявляла эмоциональную реакцию на действия Сердюкова. Старшая дочь Бородиной Маруся, наблюдая за происходящим, напомнила матери о том, что на втором этаже спит их младшая дочь.

«Мам, не забывай, что у тебя еще одна дочь, и она спит наверху», — заметила Маруся.

Несмотря на это, девочку все же разбудили, и она пришла вниз, чтобы присоединиться к веселью.

Фото: соцсети К. Бородиной

Реакция общественности


Подписчики теледивы выразили недовольство поведением любимицы. Бородину упрекнули в том, что она выставляет свой роман на показ и не занимается детьми.

«Маруся молодец, напомнила матери, что у них есть другая дочь, которая спит, а Бородина, похоже, не волнует это, она увлечена своей романтической игрой. Прямо-таки мать года», — высказались подписчики.
На подобные комментарии поклонников Ксения Бородина реагирует остро, напоминая, что это ее личная жизнь и советов от посторонних людей она не просит.


Бывшая супруга Сердюкова


Николай Сердюков до 2021 года состоял в браке с блогером и звездой шоу «Звезды в Африке» со Ставрополья Алиной Акиловой. У пары родилась дочь Николь, но даже ребенок не смог сохранить их семейное счастье. 8 сентября 2021 года Алина выставила публикацию в своих социальных сетях с подписью: «Мы с Колей развелись».

Обиженная женщина не раз нелицеприятно высказывалась о бывшем муже, называя его альфонсом, абьюзером и тираном.

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