Комик Галкин* запретил снимать и фотографировать концерты после скандала в ОАЭ

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Юморист, пародист и шоумен Максим Галкин* запретил зрителям снимать и записывать свои выступления. На такой шаг артисту пришлось пойти после скандала в Объединённых Арабских Эмиратах.
Во время предстоящих выступлений в Канаде и США зрителям на концертах юмориста будет запрещено снимать и записывать его на диктофон, передаёт телеграм-канал Mash. За выполнением этого условия специально будет следить охрана. Если секьюрити увидят у зрителя телефон, который используется для записи, то они вышвырнут его из зала. Фанаты Галкина* при покупке билетов будут подписывать специальное соглашение, где прописано это условие.
Такие меры вызваны недавним скандалом после концерта в Дубае. Тогда власти ОАЭ оштрафовали пародиста на 100 тысяч дирхам (около 2,4 миллиона рублей). Поводом для санкций стало произнесённое Галкиным* во время выступления приветствие украинских националистов.
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Александр Бойцов