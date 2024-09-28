«Сколько можно с пенсией жить»: Что известно о возможной любовнице Максима Галкина* с Украины

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Фанаты заговорили о возможной любовнице комика-иноагента Максима Галкина* после его гастролей по Америке с шоураннершей из Украины Ириной Заграничной. Что известно о новое подруге мужа Аллы Пугачевой — читайте в материале «Радио 1».
Пока примадонна Алла Борисовна ищет возможность снять с мужа статус иноагента, Максим Галкин* колесит с гастролями по Северной Америке с Ириной Заграничной. Они познакомились на украинской свадьбе в Италии, где Галкин* выступал перед гостями за 100 тысяч долларов. На следующий концерт, в Грузию, Максим и Ирина уже поехали вместе.
Кстати, о проблемах в семье Пугачевой и Галкина* заговорили еще летом. Сначала странное поведение примадонны фанаты заметили в Юрмале, где сгорбленная и растерянная прима российской эстрады гуляла по улице со своими детьми. Пранкер Сорян тогда предположил, что у Аллы Борисовны началась деменция.
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*Признан иноагентом в РФ
Путешествовал с Ириной, пока Алла просила за него в Москве
«Они путешествовали, пока Пугачева колесила по Москве и договаривалась, чтобы с Галкина* сняли статус иностранного агента», — пишет Mash со ссылкой на источник.Ирина Заграничная позиционирует себя, как организатор концертов, свадеб и других мероприятий в Одессе. По данным знакомых девушки, Заграничная обещала Галкину* найти богатых фанатов по всему миру и договориться о концертах.
«Заграничная обеспечит его работой, которой в России у него теперь нет. А Пугачева уже ничем помочь не сможет, вон, даже не смогла договориться о снятии с мужа статуса иноагента», — комментируют новые отношения Галкина* посвященные.
Фанаты рады новым отношениям Галкина*Фанаты тоже оказались рады возможным романтическим отношениям Максима Галкина* с молодой девушкой, пишет News.ru. Новую подругу комика россияне считают куда лучшей партией для Максима, нежели утратившая влияние немолодая жена.
«Это его молодая любовница? Если да, то даже рада за Максима*, сколько можно с пенсией жить», — говорит одна из фанаток.
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Кстати, о проблемах в семье Пугачевой и Галкина* заговорили еще летом. Сначала странное поведение примадонны фанаты заметили в Юрмале, где сгорбленная и растерянная прима российской эстрады гуляла по улице со своими детьми. Пранкер Сорян тогда предположил, что у Аллы Борисовны началась деменция.
«Обратите внимание, как бывшая примадонна смотрит на Галкина*: она будто не узнает его и пытается вспомнить, где раньше видела этого молодого человека», — сказал тогда Сорян.
Примадонна осунулась и стала тихойПозже, уже в начале сентября, как раз после слухов о романтических отношениях Галкина* и Заграничной, на странное поведение Пугачевой обратили внимание в Киеве. Там на съемках фильма поп-звезда удивила актеров слишком тихим поведением, что несвойственно ее характеру.
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
«Отказалась от своей звездной причудливости и вела себя спокойно», — рассказала о Пугачевой украинская актриса Татьяна Шелига.О проблемах со здоровьем у примадонны говорят и ее бывшие коллеги. По словам музыкального критика Сергея Соседова, Пугачева стала хуже выглядеть и давно не следит за собой.
«Зрелище не самое завораживающее. Что касается голоса, то за связками она никогда не следила. Все же помнят ее образ жизни с неправильными привычками», — сказал Соседов.
«На пенсию жены рассчитывать не стоит»Фанаты предполагают, что к новым отношениям Галкина* могли подтолкнуть не только возрастные болячки, но и финансовое положение Пугачевой. Сначала пара была вынуждена забрать близняшек из московской элитной частной школы, на которую уходили миллионы. После родители не потянули образование и в Израиле, где детей также переводили из одной школы в другую. Теперь, по мнению фанатов, Галкин* вынужден искать другой источник доходов.
«А как же ему жить? На пенсию, даже повышенную, рассчитывать не стоит, ведь он не может полагаться на свою пенсионерку-жену. Для такого человека деньги, как известно, не имеют запаха», — комментировала финансовое положение пары светская львица Алена Кравец.
Фото: РИА Новости/Евгений ОдиноковПо последним данным, Максим все также колесит с концертами по миру в сопровождении Ирины. После скандала в Арабских Эмиратах, где комика оштрафовали на 2,4 млн рублей за националистическое приветствие украинцев, Галкин* запретил зрителям снимать и фотографировать свои концерты.
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*Признан иноагентом в РФ
Лия Мурадьян