Галкин* показал свежий снимок 12-летней дочери с прогулки по Нью-Йорку
Шоумен Максим Галкин* опубликовал свежие снимки со своей дочерью Лизой в личном блоге. Семья сейчас проводит время в Нью‑Йорке.
По словам артиста, у детей каникулы и появилось больше свободного времени. В этот раз отец решил сводить свою наследницу на прогулку по знаменитой площади мегаполиса — Таймс-Сквер. Под публикацией Галкин лаконично подписал: «Times».
Пользователи активно обсуждают фото в соцсетях. Многие отметили, что Лиза заметно подросла, а отдельные комментаторы подчеркнули ее сходство с матерью — Аллой Пугачевой. При этом остается неизвестным, кто выступил фотографом. Вероятно, снимки мог сделать брат девочки — Гарри.
Максим Галкин и Алла Пугачева заключили брак в 2011 году. В 2013‑м у пары родились двойняшки. С 2022 года семья проживает за пределами России: сначала они перебрались в Израиль, а позже обосновались на Кипре.
*признан иноагентом в РФ