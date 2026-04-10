Блогер Даня Милохин лишился счетов в России

Super: ФНС заблокировала счета блогеру Дане Милохину в России

Даня Милохин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

ФНС заблокировала счета блогера Дани Милохина в России.





Как сообщает Super со ссылкой на данные системы «СПАРК-Интерфакс», в отношении сетевой знаменитости действуют решения налоговой службы о приостановлении операций по счетам. Это означает, что блогер утратил возможность распоряжаться своими российскими финансами.



В настоящее время Даня, предположительно, находится в Дубае. Именно оттуда он недавно выходил на связь в соцсетях.



Тем временем артист сменил имидж. Он вернулся к пепельному блонду. В отличие от прежних громких выходок, смена цвета волос прошла без лишнего шума — Милохин просто опубликовал фото в сторис.



Помимо прически, в декабре блогер обновил и свой эксклюзивный розовый кабриолет. Он анонсировал «новую» машину, однако госномер остался прежним, как и детали интерьера — вышитые единороги на белых кожаных сиденьях и розовый ремень безопасности.



