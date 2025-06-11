«Галкин* продал жену задешево»: Алла Пугачева стала лицом украинского салона на Кипре
Певицу Аллу Пугачеву заподозрили в работе на украинский салон в Лимасоле
76-летняя Алла Пугачева внезапно стала лицом украинского свадебного салона на Кипре. Артистка посетила открытие заведения и радостно позировала с его владельцами, передает Экспресс газета.
Пользователи сети утверждают, что примадонна оказалась в бедственном положении, поэтому якобы вынуждена сниматься в сомнительной рекламе. Некоторые выразили мнение, что ее задешево продал супруг Максим Галкин*
«Ей же точно заплатили за это, Галкин не щадит жену, ей бы тихо сидеть и любоваться закатами, а тут надо лицом торговать», — написал один из комментаторов в соцсети.
Уточняется, что ради новой работы Пугачева заметно преобразилась. Пользователи не исключили, что исполнительница сделала пластику лица.
*Признан иностранным агентом в РФ
**Запрещен в РФ