«Галкин* продал жену задешево»: Алла Пугачева стала лицом украинского салона на Кипре

11 июня 2025, 13:58

Певицу Аллу Пугачеву заподозрили в работе на украинский салон в Лимасоле

Алла Пугачёва (фото: Instagram** @alla_orfey)

76-летняя Алла Пугачева внезапно стала лицом украинского свадебного салона на Кипре. Артистка посетила открытие заведения и радостно позировала с его владельцами, передает Экспресс газета.





Пользователи сети утверждают, что примадонна оказалась в бедственном положении, поэтому якобы вынуждена сниматься в сомнительной рекламе. Некоторые выразили мнение, что ее задешево продал супруг Максим Галкин*





«Ей же точно заплатили за это, Галкин не щадит жену, ей бы тихо сидеть и любоваться закатами, а тут надо лицом торговать», — написал один из комментаторов в соцсети.