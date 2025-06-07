Певицу Аллу Пугачеву увидели в салоне красоты в молодежных драных джинсах

07 июня 2025, 17:28

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/@alla_orfey)

Аллу Пугачеву видели в салоне красоты в молодежном стиле, пишут бьюти-обозреватели. На исполнительнице хита «Позови меня с собой» были драные укороченные джинсы и белая блузка. Образ дополняла золотая цепь на шее, солнечные очки и сумка-чехол для мобильника.