Певицу Аллу Пугачеву увидели в салоне красоты в молодежных драных джинсах
Аллу Пугачеву видели в салоне красоты в молодежном стиле, пишут бьюти-обозреватели. На исполнительнице хита «Позови меня с собой» были драные укороченные джинсы и белая блузка. Образ дополняла золотая цепь на шее, солнечные очки и сумка-чехол для мобильника.
Кроме того, у 76-летней женщины был макияж, акцентированный на глазах, скульптурирование овала лица и формы носа, а локоны Аллы Борисовны были собраны на макушке в хвост.
Алла Пугачева покинула Россию после событий февраля 2022 года. Примадонна назвала россиян рабами. Источники за границей отмечали, что звезду толком не знают за рубежом. Однажды она устроила скандал в одном из кафе на фоне нехватки мест в зале. Очевидцы говорили, что женщину никто не понимал.
*Запрещен в РФ
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