Галкин* решил вернуться в Израиль без Пугачёвой: юморист объявил об отъезде

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (фото: соцсети)
Алла Пугачёва вместе с семьёй проживает на Кипре, куда переехала из Израиля после обострения там военного конфликта. О возвращении она пока не говорила, а вот её муж Максим Галкин* уже объявил о приезде, но без жены.
Юморист вышел на связь с подписчиками и рассказал о большом туре по Израилю, который запланирован на ноябрь этого года. Несмотря на то, что до его начала ещё достаточно много времени, артист уже начал готовиться к выступлениям и пообещал порадовать поклонников новой программой.
В скором времени Галкин* также отправится на гастроли. У него состоятся выступления в Германии. А вот Пугачёва останется одна на Кипре, поскольку, по слухам, её сын и дочь сейчас учатся в школе в Лондоне.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
В скором времени Галкин* также отправится на гастроли. У него состоятся выступления в Германии. А вот Пугачёва останется одна на Кипре, поскольку, по слухам, её сын и дочь сейчас учатся в школе в Лондоне.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова