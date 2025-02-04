Стало известно, когда Орбакайте навестит Пугачеву на Кипре

Кристина Орбакайте (Фото: соцсети)
Певица Кристина Орбакайте собирается накануне Дня Победы быть в Лимассоле на Кипре, где живет ее мать Алла Пугачева. Как пишет 7Дней.ru, исполнительница хита «Позови меня с собой» проживает в пентхаусе на территории элитного комплекса One Tower.
После встречи с Примадонной Орбакайте собирается посетить Эстонию, Чехию, Испанию, Швейцарию и Германию.
В последнюю очередь Орбакайте поедет в Латвию, где летом с детьми будет и Пугачева.
Прошлые гастроли Орбакайте провалились на фоне плохой продажи билетов на шоу Lauderhill Performing Arts Center в США осенью 2024 года. Местных не заинтересовала афиша.
Ранее стало известно, как мать Давы приняла беременную Краймбрери.
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В последнюю очередь Орбакайте поедет в Латвию, где летом с детьми будет и Пугачева.
Прошлые гастроли Орбакайте провалились на фоне плохой продажи билетов на шоу Lauderhill Performing Arts Center в США осенью 2024 года. Местных не заинтересовала афиша.
Ранее стало известно, как мать Давы приняла беременную Краймбрери.
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Никита Кротов