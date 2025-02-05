«Шик!»: 75-летняя Пугачёва появилась в блоге мужа в обтягивающих брюках

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (фото: соцсети)
Максим Галкин* в своём личном блоге опубликовал новую фотографию с Аллой Пугачёвой. 75-летняя певица предстала в чёрно-белом наряде с обтягивающими штанами.
Артистка надела кофту с белым воротом, обтягивающие брюки и плащ, который она распахнула для фото. На ногах у примадонны были белые кроссовки. Певица улыбалась и выглядела счастливой.
Алла Пугачёва (фото: соцсети)
Подписчики написали большое количество комментариев под постом, отметив, что Пугачёва с годами выглядит всё лучшие и лучше, молодеет внешне и внутренне.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Алла Пугачёва (фото: соцсети)
Подписчики написали большое количество комментариев под постом, отметив, что Пугачёва с годами выглядит всё лучшие и лучше, молодеет внешне и внутренне.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова