Рэпер Тимати стал многодетным отцом

Рэпер Тимати и его девушка Валентина Иванова стали родителями
Валентина Иванова и Тимур Юнусов (Фото: Инстаграм*/halfbloodval)

Тимати и его возлюбленная Валентина Иванова стали родителями. Модель родила дочь еще несколько дней назад в одном из элитных роддомов. Об этом пишет издание StarHit.



Пара долгое время молчала о грядущем пополнении. Избранница рэпера впервые рассказала о своем положении, когда живот стал совсем заметным. По ее словам, беременность протекала легко — к концу срока она набрала менее девяти кило и чувствовала себя хорошо.

Единственной проблемой для девушки стала бессонница из-за невозможности спать на животе. Она шутливо жаловалась на бесполезность подушек и отсутствие матрасов для будущим мам.

Стоит отметить, что теперь Тимур Юнусов — многодетный отец. У него уже есть дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.

*Запрещен в РФ

Лидия Пономарева

