Рэпер Тимати стал многодетным отцом
Тимати и его возлюбленная Валентина Иванова стали родителями. Модель родила дочь еще несколько дней назад в одном из элитных роддомов. Об этом пишет издание StarHit.
Пара долгое время молчала о грядущем пополнении. Избранница рэпера впервые рассказала о своем положении, когда живот стал совсем заметным. По ее словам, беременность протекала легко — к концу срока она набрала менее девяти кило и чувствовала себя хорошо.
Единственной проблемой для девушки стала бессонница из-за невозможности спать на животе. Она шутливо жаловалась на бесполезность подушек и отсутствие матрасов для будущим мам.
Стоит отметить, что теперь Тимур Юнусов — многодетный отец. У него уже есть дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.
*Запрещен в РФ
