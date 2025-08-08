Рэпер Тимати стал многодетным отцом

08 августа 2025, 12:32

Рэпер Тимати и его девушка Валентина Иванова стали родителями

Валентина Иванова и Тимур Юнусов (Фото: Инстаграм*/halfbloodval)

Тимати и его возлюбленная Валентина Иванова стали родителями. Модель родила дочь еще несколько дней назад в одном из элитных роддомов. Об этом пишет издание StarHit.