«Ходячие мертвецы»: Водонаева ужаснулась от поездки в США
Водонаева испугалась бездомных в Лос-Анджелесе
Российская телеведущая Алена Водонаева поделилась в соцсетях впечатлениями от поездки в один из неблагополучных районов Лос‑Анджелеса и призналась, что испугалась.
В своей публикации она рассказала о визите в даунтаун, где, по её словам, сосредоточено много бездомных.
«Весь этот безработный наркобиомусор сосредоточен по большей части в этом районе (...) Полиция к ним даже не суется», — написала Водонаева.
Водонаева отметила, что во время поездки многие из бездомных фиксировали на неё взгляд, из‑за чего ей стало не по себе.
Телеведущая утверждает, что в районе люди открыто употребляют наркотики и справляют нужду прямо на улице. Она также заявила, что многие передвигаются на инвалидных колясках, которые, по её словам, раздают бесплатно вместе с едой, и что местные бездомные получают пособия. Водонаева добавила, что не сочувствует обитателям даунтауна.
«Бедненькие. Что же с ними случилось, что у них все руки в этих дырках? Они табунами ходят, их легион. Это как в фильме «Ходячие мертвецы», — добавила Водонаева.