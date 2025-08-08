«Ходячие мертвецы»: Водонаева ужаснулась от поездки в США

08 августа 2025, 13:19

Водонаева испугалась бездомных в Лос-Анджелесе

Алена Водонаева (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Российская телеведущая Алена Водонаева поделилась в соцсетях впечатлениями от поездки в один из неблагополучных районов Лос‑Анджелеса и призналась, что испугалась.





В своей публикации она рассказала о визите в даунтаун, где, по её словам, сосредоточено много бездомных.





«Весь этот безработный наркобиомусор сосредоточен по большей части в этом районе (...) Полиция к ним даже не суется», — написала Водонаева.

«Бедненькие. Что же с ними случилось, что у них все руки в этих дырках? Они табунами ходят, их легион. Это как в фильме «Ходячие мертвецы», — добавила Водонаева.