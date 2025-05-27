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Кристина Асмус спровоцировала слухи о новом романе

Super: Кристина Асмус спровоцировала слухи о новом романе
Кристина Асмус (Фото: Instagram* @asmuskristina)

Кристина Асмус (Фото: Instagram* @asmuskristina)

Кристина Асмус спровоцировала слухи о новом романе. Об этом пишет Super.ru.
Согласно информации источника, уже несколько месяцев ничего не слышно об отношениях актрисы и продюсера Ильи Буреца. Пара отписалась друг от друга в социальных сетях и никак не прокомментировала возможный разрыв.

Накануне артистку заметили в компании таинственного незнакомца. Он встретил ее после мероприятия в театре, а затем они, держась за руки, ушли.

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*Запрещен в РФ
#мероприятия
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#отношения
#любовь
Алёна Водонаева осудила Марию Погребняк из-за вульгарного платья на выпускной сына
Блогер Водонаева раскритиковала наряд Погребняк на выпускной сына
27 мая 2025, 14:46

Мария Погребняк (Фото: Telegram @Mariapogas)

Мария Погребняк показала откровенный наряд и столкнулась с осуждением общественности и критикой Алёны Водонаевой.
36-летняя телезвезда показала образ, в котором собирается пойти к своему сыну Артему на торжество. Салатовое платье, откровенно обтягивающее фигуру и открытое декольте пользователи сети сочли неуместным для официального школьного мероприятия.

«У выпускников старших классов точно голова не туда будет повёрнута», «Это платье для вечеринки на пляже. Зачем одноклассникам сына показывать грудь?», «Для выпускного вульгарно!», — писали в комментариях.

Алёна Водонаева согласилась с подписчиками Погребняк и указала, что такие неподобающие наряды выбирать не стоит.
«Лук на выпускной к сыну от Марии Погребняк. Рубрика "Вредные советы"», — ёмко написала Алёна в своём Telegram-канале о внешнем виде Марии.

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#выпускной
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Елена Летучая раскроет секреты молодости и красоты за 15 тыс. рублей
«Звездач»: желающие могут лично встретиться с Еленой Летучей за 15 тыс. рублей
27 мая 2025, 14:33

Елена Летучая (Фото: Instagram*, @elenapegas))

Телеведущая Елена Летучая готовит встречу, на которой она расскажет о своих бьюти-процедурах, поделится секретами красоты и молодости.
Как сообщает телеграм-канал «Звездач», лично задать вопросы Елене, а также сфотографироваться с ней можно за 15 тысяч рублей. Продажи уже открыты, но желающих пока нет.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Евгений Петросян просит за концерт от 3 до 4 млн рублей, на меньшую сумму 79-летний артист не согласится.

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Павел Прилучный и Агата Муцениеце обращались к экстрасенсу
Ведущий Воронов: Павел Прилучный и Агата Муцениеце обращались к экстрасенсу
27 мая 2025, 14:21

Агата Муцениеце и Павел Прилучный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Павел Прилучный и Агата Муцениеце обращались к экстрасенсу. Об этом в новом выпуске шоу «Злые Языки» заявил ведущий Вадим Воронов.
В разговоре с участником программы «Битва экстрасенсов» Владом Череватым, который стал гостем программы, Воронов спросил, может ли тот раскрыть имена его клиентов из шоу-бизнеса. Ведущий рассказал, что якобы к жрице культа предков Виктории Райдос за помощью обращались бывшие супруги Агата Муцениеце и Павел Прилучный.

Череватый отказался называть имена своих звездных клиентов.

Ранее продюсер Александр Толмацкий обвинил экс-участника «Битвы экстрасенсов» Никиту Турчина в мошенничестве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Дочь Леонида Якубовича показала оригинальный подарок отцу на 80-летний юбилей — фото
Дочь Якубовича Варвара показала картхолдер с надписью в стиле «Поля чудес»
27 мая 2025, 14:15

Варвара Видо (Фото: Instagram*/barbaravibe)

Картхолдер в стиле «Поля чудес» показала в соцсетях дочь телеведущего Леонида Якубовича Варвара Видо. Девушка спросила, стоит ли дарить такой презент на 80-летие отцу.
Все дело в том, что аксессуар явно намекает на нецензурную надпись, оформленную в стиле знаменитого телешоу. Белые буквы отгадываемого слова написаны в клеточках.

Фото: Instagram*/barbaravibe

Леонид Якубович встретит 80-летний юбилей 31 июля. Народный артист ведет «Поле чудес» с 1991 года. Примечательно, что дома у звезды экрана существует табу на просмотр телепередачи. Никто из близких Леонида Аркадьевича не включает ТВ, когда в эфире очередной выпуск.

Стоит добавить, что телеведущий скоро снимется в кинокартине режиссера Валерии Гай Германики.

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Уход в армию после уголовного дела, отсутствие актерского образования, взрослые женщины и насилие: что скрывает Глеб Калюжный?
27 мая 2025, 14:02

Глеб Калюжный (Фото: Instagram* @kalyzhnyy)

Глеб Калюжный — актер, музыкант и рэпер, который приобрел популярность благодаря роли в сериале «Вампиры средней полосы». Сегодня, 27 мая 2025 года, он отправился служить в армию, исполняя свой долг перед родиной.
Подробнее о его личной жизни и уголовном деле, возбужденном против него, читайте в материале «Радио 1».

Биография и ранние годы

Глеб Калюжный, родившийся 14 августа 1998 года в Москве, с детства сталкивался с трудностями. Его родители развелись, когда он был еще маленьким, с отцом он поддерживает связь лишь в дни рождения.

У актера есть старший брат и две младшие сестры. В детстве Глеб сменил около десяти школ, включая учебное заведение для трудных подростков.

Образование и актерская карьера

Несмотря на отсутствие формального актерского образования, Калюжный стремится развиваться в этой сфере. В интервью 2023 года он признался, что испытывает «синдром самозванца» из-за отсутствия диплома, но планирует заочно окончить ГИТИС или ВГИК. В феврале 2025 года Глеб сообщил, что учится на режиссера.

Первой значимой киноработой Калюжного стала подростковая мелодрама «14 », где его заметила кастинг-директор благодаря его музыкальной деятельности. В 2015 году он также снялся в сериале «Красные браслеты». За свою карьеру Глеб проявил себя в различных проектах, включая «Трудные подростки», «Я свободен», «Территория» и «Новенькие».

Глеб Калюжный (Фото: Instagram* @kalyzhnyy)

Музыкальная карьера

С юных лет Глеб увлекся рэпом и начал писать собственные тексты. Его первый альбом «Откровенный» вышел в 2015 году и включал восемь песен, все тексты которых были написаны им самим. В 2016 году он создал рэп-дуэт 2man с другом. С 2022 по 2024 год Калюжный выпустил почти 30 синглов, продолжая развивать свою музыкальную карьеру.

Успех в сериале «Вампиры средней полосы»

В 2021 году Глеб получил популярность благодаря роли молодого вампира Женьки в сериале «Вампиры средней полосы». Этот проект стал одним из самых заметных в его карьере и способствовал расширению его аудитории.

Армия и уголовное дело

Актер Глеб Калюжный отправился в армию со сборного пункта на Угрешской улице в юго-восточной части Москвы. Он заявил, что не будет сожалеть, что в этом году не сможет участвовать в съемках. Калюжный также добавил, что не знает, в какие войска его направят. Парня провожали родственники и друзья.

«Я думаю, что постараюсь вырываться на премьеры», — отметил он.

В начале марта «Коммерсантъ» сообщил, что против Калюжного было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от военной службы (ч. 1 ст. 328 УК РФ). На следующий день он явился к следователю с адвокатом и директором, а допрос длился более трех часов. По информации источника издания, актер частично признал свою вину. Расследование было решено не прекращать, и срок его продлили до мая.

Позже актер посетил военкомат, где получил штраф в размере 30 тыс. рублей за неявку по повестке и новую повестку.

Глеб Калюжный (Фото: Instagram* @kalyzhnyy)

Личная жизнь

Глеб не состоит в браке и не имеет детей, предпочитая сохранять свою личную жизнь в секрете. В июне 2021 года визажист Юлия Магма (Цветкова) обвинила его в физическом насилии, опубликовав в социальных сетях фотографии с предполагаемыми следами от пощечин и сообщив о подаче заявления в полицию. Однако через несколько дней она отозвала своё заявление. Сам Калюжный не сделал никаких комментариев по этому поводу.

В интервью 2024 года он сказал, что чувствует себя по-настоящему счастливым и испытывает новые эмоции. Он отметил, что его предыдущие отношения были деструктивными, а сейчас рядом с ним человек, которого он считает ценным подарком судьбы.

Калюжный долго держал в тайне личность своей избранницы, однако на премьере нового сезона сервиса Wink в 2024 году пара появилась публично. Возлюбленной артиста оказалась PR-менеджер Анна Титова. Позднее стало известно от Пятого канала, что Калюжный прекратил отношения с Титовой, которая старше его на десять лет. Причина разрыва осталась неизвестной, хотя сам актёр отметил, что стал более избирательно относиться к людям.

На вопрос журналистов у призывного пункта он подтвердил, что его девушка будет ждать его возвращения из армии, однако о ней ничего не известно.

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