Кристина Асмус (Фото: Instagram* @asmuskristina)
Кристина Асмус спровоцировала слухи о новом романе. Об этом пишет Super.ru.
Согласно информации источника, уже несколько месяцев ничего не слышно об отношениях актрисы и продюсера Ильи Буреца. Пара отписалась друг от друга в социальных сетях и никак не прокомментировала возможный разрыв.
Накануне артистку заметили в компании таинственного незнакомца. Он встретил ее после мероприятия в театре, а затем они, держась за руки, ушли.
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Накануне артистку заметили в компании таинственного незнакомца. Он встретил ее после мероприятия в театре, а затем они, держась за руки, ушли.
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*Запрещен в РФ
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