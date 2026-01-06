«Это признание человека»: Певица Сати Казанова получила монашеский статус

06 января 2026, 14:53

Певица Сати Казанова объявила о принятии монашеского статуса

Сати Казанова (Фото: Telegram @SatiEthnica108)

Певица Сати Казанова сообщила в своём Telegram-канале о получении монашеского статуса.





Сати написала, что теперь входит в число девяти учеников своего духовного наставника, которые выполняют особые обязанности в рамках его миссии. Казанова назвала таких людей «монахами в миру».

Фото: Telegram @SatiEthnica108 Артистка описала свои эмоции от этого события, перечислив шок, радость, потрясение и благодарность. Она прошла ритуал очищения и церемонию посвящения. В результате певица получила духовный сан пандит.

«Это признание человека, который обучен, укоренён в знании, умеет различать и, главное, сохраняет смирение перед Истиной. В шастрах pandita — это не тот, кто знает больше других, а тот, кто видит глубже и чище, не разделяя мир по внешним признакам», — пояснила артистка.