«Я поглядывал»: Екатерина Шаврина и её молодой муж дали откровенное интервью

06 января 2026, 18:25

Екатерина Шаврина рассказала о предстоящей свадьбе с Александром Павловским

Екатерина Шаврина и Александр Павловский (Фото: кадр из шоу «Привет, Андрей!»

Певица Екатерина Шаврина и Александр Павловский впервые дали совместное интервью в программе «Новые русские сенсации». Павловский моложе артистки на 30 лет. Их знакомство началось, когда Александр, студент Одесского политеха, услышал песню Шавриной.





Сестра певицы помогла ему связаться с семьёй и пригласила в Москву. Будущий избранник артистки переехал в столицу. Долгое время Шаврина считала его просто другом.

«Я за деревьями стоял, старался быть незаметным, но поглядывал, ждал, может быть, выглянет. Может быть, на улицу выйдет, может быть, сядет в автомобиль и поедет куда-то, и я это увижу», — поделился Александр.

«Всё время его ругаю. Почему так поздно сделал предложение? Хотя тогда я была какая-то не такая, не знала, что мне это надо будет», — рассказала Екатерина Феоктистовна.