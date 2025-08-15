Звезда «СашиТани» приехал на Аляску ко встрече Путина и Трампа
Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрей Гайдулян приехал на Аляску перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в соцсетях.
В своем видео блогер актер продемонстрировал прогулку по столице Аляски — городу Анкоридж. Он также показал памятник Джеймсу Куку и пошутил, что специально надел кепку и толстовку с надписью «Аляска», чтобы сойти за местного жителя.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске 15 августа 2025 года. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. Центральной темой встречи станет реализация плана территориального обмена в рамках урегулирования украинского конфликта.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала замеченного на Аляске лося отчаявшимся Зеленским. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
