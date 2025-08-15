Звезда «СашиТани» приехал на Аляску ко встрече Путина и Трампа

15 августа 2025, 19:13

Актер Гайдулян приехал на Аляску перед встречей Путина и Трампа

Андрей Гайдулян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрей Гайдулян приехал на Аляску перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в соцсетях.