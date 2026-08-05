Гарик Харламов высказался о хейте вокруг «Колобка» и пожаловался на быстрое лето

05 августа 2026, 20:02

Гарик Харламов призвал не критиковать «Колобка»

Гарик Харламов (Фото: Instagram* / @garikkharlamov)

Гарик Харламов записал ироничное обращение к подписчикам, в котором успел порассуждать о скоротечности лета, ответить хейтерам нового фильма «Последний богатырь. Колобок» и даже пошутить над последним «Человеком-пауком».





По словам юмориста, его всегда удивляет, почему именно лето пролетает так быстро, тогда как зима или осень тянутся значительно дольше.



Не обошёл стороной Харламов и волну критики вокруг фильма «Последний богатырь. Колобок». Он отметил, что многие начали негативно высказываться о картине ещё до её выхода.





«Как бы вы ни кричали, ещё не видя фильм.., он оказался хорошим и смешным. И Дмитрий Журавлёв справился на отлично, и Антон Маслов молодец. И дети кайфанут, и взрослые», — заявил артист.

«Я посмотрел "Человека-паука", перенесённого. Я его перенёс. Я в жизни вообще перенёс пару раз ковид, два раза сумки и "Человека-паука". Из перенесённого мною всё… Так вот, это самая слабая часть франшизы. Но лето заканчивается — это важнее!» — с улыбкой добавил шоумен.