«Купите одну розочку»: Дмитрий Тарасов поделился лайфхаком для счастливых отношений

05 августа 2026, 17:40

Дмитрий Тарасов уверен, что внимание и забота важнее дорогих подарков

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов (Фото: Instagram* / @kostenko.94)

Дмитрий Тарасов рассказал подписчикам, как можно приятно удивить любимого человека без больших затрат. По словам футболиста, главное в подарке — не его стоимость, а эмоции, которые он вызывает.





Тарасов отметил, что для небольшого романтического сюрприза достаточно знать предпочтения своей второй половины.





«Многие мне пишут, что, мол, тебе легко рассуждать, ты можешь купить дорогой подарок и так далее. Покажу, как можно удивить любимую, потратив минимум денег. Знайте, какой кофе любит ваша женщина. Купите одну розочку, круассан. И последнее — записка, чтобы человек дал эмоцию на месте», — рассказал он.

«Зай, я тебя люблю! Как это мило», — ответила Костенко, поблагодарив мужа за внимание.