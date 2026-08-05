«Купите одну розочку»: Дмитрий Тарасов поделился лайфхаком для счастливых отношений
Дмитрий Тарасов уверен, что внимание и забота важнее дорогих подарков
Дмитрий Тарасов рассказал подписчикам, как можно приятно удивить любимого человека без больших затрат. По словам футболиста, главное в подарке — не его стоимость, а эмоции, которые он вызывает.
Тарасов отметил, что для небольшого романтического сюрприза достаточно знать предпочтения своей второй половины.
«Многие мне пишут, что, мол, тебе легко рассуждать, ты можешь купить дорогой подарок и так далее. Покажу, как можно удивить любимую, потратив минимум денег. Знайте, какой кофе любит ваша женщина. Купите одну розочку, круассан. И последнее — записка, чтобы человек дал эмоцию на месте», — рассказал он.Футболист показал, как подготовил такой сюрприз для супруги Анастасии Костенко. Судя по её реакции, жест оказался удачным.
«Зай, я тебя люблю! Как это мило», — ответила Костенко, поблагодарив мужа за внимание.Тарасов уверен, что именно такие небольшие знаки заботы помогают поддерживать тёплые отношения и радовать близких каждый день.