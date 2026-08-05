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«Купите одну розочку»: Дмитрий Тарасов поделился лайфхаком для счастливых отношений

Дмитрий Тарасов уверен, что внимание и забота важнее дорогих подарков
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов (Фото: Instagram* / @kostenko.94)

Дмитрий Тарасов рассказал подписчикам, как можно приятно удивить любимого человека без больших затрат. По словам футболиста, главное в подарке — не его стоимость, а эмоции, которые он вызывает.



Тарасов отметил, что для небольшого романтического сюрприза достаточно знать предпочтения своей второй половины.

«Многие мне пишут, что, мол, тебе легко рассуждать, ты можешь купить дорогой подарок и так далее. Покажу, как можно удивить любимую, потратив минимум денег. Знайте, какой кофе любит ваша женщина. Купите одну розочку, круассан. И последнее — записка, чтобы человек дал эмоцию на месте», — рассказал он.
Футболист показал, как подготовил такой сюрприз для супруги Анастасии Костенко. Судя по её реакции, жест оказался удачным.

«Зай, я тебя люблю! Как это мило», — ответила Костенко, поблагодарив мужа за внимание.
Тарасов уверен, что именно такие небольшие знаки заботы помогают поддерживать тёплые отношения и радовать близких каждый день.

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Софья Метелева

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