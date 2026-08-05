Гуф с иронией отреагировал на скандал после расставания с девушкой
Рэпер Гуф высмеял обвинения в абьюзе после расставания
После громкого расставания с Разият Салаховой Гуф впервые прокомментировал ситуацию. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Вместо прямого ответа на обвинения рэпер опубликовал ироничное сообщение, в котором высмеял звучащие в его адрес упрёки.
«За Лёху абьюзера слыхали? Манипулятор-газлайтер-нарцисс выдвигается на поиски очередной наивной жертвы», — написал артист.Ранее Разият Салахова публично объявила о разрыве с музыкантом и резко высказалась в его адрес, назвав его «монстром». После этого девушку поддержала бывшая жена Гуфа Айза.
По словам Айзы, Разият стала лучшей спутницей в жизни рэпера и никогда не пользовалась его популярностью или деньгами ради собственной выгоды.
«Рая — моя подруга, близкий мне человек, добрейшей души молодая женщина. Лучшее, что было с Ба за всю жизнь! Она любила Лёшку. Я сильно расстроена, что он её потерял. Надеюсь, он отпустит эту чистую душой девочку», — написала Айза.Сам Гуф пока не стал подробно комментировать слова бывшей возлюбленной, ограничившись шутливой публикацией в соцсетях.