«Безгрешное, чистое»: Сати Казанова впервые раскрыла имя дочери
Сати Казанова объяснила, почему выбрала для дочери необычное имя
Сати Казанова впервые рассказала, как назвала дочь, которая родилась осенью 2024 года в браке с итальянским фотографом Стефано Тиоццо.
Как призналась певица в беседе с «Леди Mail», девочку назвали Анагха. По словам артистки, имя имеет санскритское происхождение и обладает особым значением.
«Мою дочь зовут Анагха. Это имя в переводе с санскрита означает безгрешное, чистое, сострадающее, любящее, совершенное. Когда я об этом узнала, подумала: "Боже, разве может быть для моей дочери какое-то другое имя?"», — рассказала Казанова.Певица отметила, что имя для малышки они с супругом выбирали не самостоятельно. В этом им помог духовный наставник, который учитывал дату рождения ребёнка и другие важные факторы.
По словам Сати, она верит, что имя способно влиять на судьбу человека, поэтому очень рада, что дочь получила именно такое имя.
«Считаю, это очень важно. Ещё издревле люди знали, что имя способно скорректировать жизнь ребёнка как в лучшую, так и в худшую сторону», — добавила артистка.