«Безгрешное, чистое»: Сати Казанова впервые раскрыла имя дочери

05 августа 2026, 17:59

Сати Казанова объяснила, почему выбрала для дочери необычное имя

Сати Казанова (Фото: Instagram* / @satikazanova)

Сати Казанова впервые рассказала, как назвала дочь, которая родилась осенью 2024 года в браке с итальянским фотографом Стефано Тиоццо.





Как призналась певица в беседе с «Леди Mail», девочку назвали Анагха. По словам артистки, имя имеет санскритское происхождение и обладает особым значением.





«Мою дочь зовут Анагха. Это имя в переводе с санскрита означает безгрешное, чистое, сострадающее, любящее, совершенное. Когда я об этом узнала, подумала: "Боже, разве может быть для моей дочери какое-то другое имя?"», — рассказала Казанова.

«Считаю, это очень важно. Ещё издревле люди знали, что имя способно скорректировать жизнь ребёнка как в лучшую, так и в худшую сторону», — добавила артистка.