Гарик Сукачёв рассказал о непростом периоде в жизни Михаила Ефремова после выхода из тюрьмы

Михаил Ефремов и Гарик Сукачёв (Фото: Инстаграм* @igorsukachev)
После выхода из тюрьмы по УДО Михаил Ефремов переживает непростые времена. Об этом сообщил близкий друг актера, Гарик Сукачёв, в разговоре с kp.ru.
Музыкант выразил мнение, что после 4,5 лет в заключении Ефремову необходимо побыть наедине с собой и со своими мыслями, а также определиться, как жить дальше. По этой причине Сукачёв не настаивает на участии актера в его новом спектакле.
Певец не сомневается, что у Ефремова действительно будет много предложений о съемках. Рок-музыкант добавил, что после выхода артиста из колонии они еще не успели увидеться.
Читайте также:
Вышедший из колонии по УДО Михаил Ефремов нарушил своё обещание
«Не пьет и не курит»: стало известно, чем занимается Михаил Ефремов после выхода из колонии
Михаил Ефремов решил переехать из-за круглосуточного дежурства папарацци у его дома
*Запрещен в РФ
Певец не сомневается, что у Ефремова действительно будет много предложений о съемках. Рок-музыкант добавил, что после выхода артиста из колонии они еще не успели увидеться.
Читайте также:
Вышедший из колонии по УДО Михаил Ефремов нарушил своё обещание
«Не пьет и не курит»: стало известно, чем занимается Михаил Ефремов после выхода из колонии
Михаил Ефремов решил переехать из-за круглосуточного дежурства папарацци у его дома
*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова