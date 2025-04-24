Вышедший из колонии по УДО Михаил Ефремов нарушил своё обещание

В августе 2018 года с Евгением Леоновым-Гладышевым произошло происшествие. Актера ждали на съёмках в Москве, но до места он так и не доехал. Звезду обнаружили без сознания у петербургского магазина и срочно госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сломанными рёбрами. После у актёра началось кровоизлияние в мозг.