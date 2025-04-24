Вышедший из колонии по УДО Михаил Ефремов нарушил своё обещание

Михаил Ефремов (Фото: кадр из передачи «Школа злословия»)
Народный артист РФ Михаил Ефремов, вышедший в начале апреля этого года из колонии по УДО, оказался в центре внимания из-за нарушенного обещания.
По данным Super.ru, актер был замечен на остановке с сигаретой. Это противоречит не только его обещанию, но и условиям условно-досрочного освобождения, связанным с проблемами сердца и лёгких.
Ранее сообщалось, что Ефремову якобы было тяжело передвигаться, однако, как сообщает источник, артист шел достаточно быстро и не страдал от одышки.
Напомним, что в 2020 году Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП, в результате которого погиб человек. Он был осужден на семь с половиной лет лишения свободы и объявил о завершении карьеры. В 2024 году ему было предоставлено право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении, которое суд удовлетворил 24 марта 2025 года. 9 апреля актер вышел на свободу.
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Ранее сообщалось, что Ефремову якобы было тяжело передвигаться, однако, как сообщает источник, артист шел достаточно быстро и не страдал от одышки.
Напомним, что в 2020 году Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП, в результате которого погиб человек. Он был осужден на семь с половиной лет лишения свободы и объявил о завершении карьеры. В 2024 году ему было предоставлено право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении, которое суд удовлетворил 24 марта 2025 года. 9 апреля актер вышел на свободу.
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Екатерина Коршунова