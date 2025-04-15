Михаил Ефремов решил переехать из-за круглосуточного дежурства папарацци у его дома

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)
Вернувшийся из колонии Михаил Ефремов устал от пристального внимания репортёров. Сейчас 61-летний актёр живет в квартире в центре Москвы, однако у дома круглосуточно дежурят папарацци.
Последние несколько дней жена Ефремова Софья Кругликова была замечена «нарезающей» круги около дома в поисках репортёров. Если она видела кого-то подозрительного, то сразу же сообщала об этом артиста по телефону. Конечно, жить в таких условиях крайне сложно. К тому же, Ефремов нуждается в отдыхе и восстановлении, поскольку его здоровье сильно ослабло в колонии.
Сегодня стало известно, что из-за ажиотажа артист принял решение переехать в загородный дом. При этом он продолжит раз в месяц отмечаться в правоохранительных органах по условию его выхода по УДО.
Также известно, что Ефремов отказался от своих пагубных привычек, ставших причиной смертельного ДТП, после которого он отправился за решётку. Так, артист больше не употребляет алкоголь и не курит. А ещё он часто посещает храм и держит пост.
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Сегодня стало известно, что из-за ажиотажа артист принял решение переехать в загородный дом. При этом он продолжит раз в месяц отмечаться в правоохранительных органах по условию его выхода по УДО.
Также известно, что Ефремов отказался от своих пагубных привычек, ставших причиной смертельного ДТП, после которого он отправился за решётку. Так, артист больше не употребляет алкоголь и не курит. А ещё он часто посещает храм и держит пост.
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Анастасия Чинкова