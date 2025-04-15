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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Михаил Ефремов решил переехать из-за круглосуточного дежурства папарацци у его дома

Михаил Ефремов решил переехать из-за круглосуточного дежурства папарацци у его дома

Михаил Ефремов решил переехать в загородный дом из-за папарацци
Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Вернувшийся из колонии Михаил Ефремов устал от пристального внимания репортёров. Сейчас 61-летний актёр живет в квартире в центре Москвы, однако у дома круглосуточно дежурят папарацци.
Последние несколько дней жена Ефремова Софья Кругликова была замечена «нарезающей» круги около дома в поисках репортёров. Если она видела кого-то подозрительного, то сразу же сообщала об этом артиста по телефону. Конечно, жить в таких условиях крайне сложно. К тому же, Ефремов нуждается в отдыхе и восстановлении, поскольку его здоровье сильно ослабло в колонии.

Сегодня стало известно, что из-за ажиотажа артист принял решение переехать в загородный дом. При этом он продолжит раз в месяц отмечаться в правоохранительных органах по условию его выхода по УДО.

Также известно, что Ефремов отказался от своих пагубных привычек, ставших причиной смертельного ДТП, после которого он отправился за решётку. Так, артист больше не употребляет алкоголь и не курит. А ещё он часто посещает храм и держит пост.

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«Дико мучаюсь»: Анна Хилькевич рассказала о проблемах с ребенком
Хилькевич заявила, что у нее непростой период из-за проблем с питанием дочки
15 апреля 2025, 21:59

Анна Хилькевич (фото: Телеграм @khilkevich_anna)

Актриса и телеведущая Анна Хилькевич пожаловалась поклонникам на трудности с прикормом младшей дочери Оливии.
Анна уверена, что избирательность малышки в еде связана с ее знаком зодиака.

«Начинает проявляться Дева», — подчеркнула Хилькевич в личном блоге.

Звезда сериала «Универ. Новая общага» призналась, что в настоящее время в ее жизни начался непростой период из-за трудностей с питанием малышки.

«В общем, я сейчас дико мучаюсь с прикормом. Танцы с бубном не помогают. Не нравится вкус и все. Только кабачок и яблоко», — отметила артистка.

Со слов Хилькевич, проблема заключается в том, что со старшими детьми подобной проблемы не было: ни Маша, ни Арианна не привередничали в еде.

Ранее Анна Хилькевич рассказала, что они с супругом задумываются о четвертом ребенке.

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#соцсети
#ребёнок
#еда
#актриса
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В Ялте обнаружили заброшенную могилу звезды фильма «Варвара-краса, длинная коса»
В Ялте нашли заброшенную могилу актера Алексея Катышева
15 апреля 2025, 21:21

Алексей Катышев (Фото: кадр из фильма «Варвара-краса, длинная коса»)

В Ялте нашли могилу звезды советского кинематографа Алексея Катышева. Актер, известный зрителям своими ролями в картинах «Огонь, вода и медные трубы» и «Варвара-краса, длинная коса», умер в 2005 году в возрасте 57 лет. В последние годы жизни артист стал бездомным, но потом его узнала и приютила бывшая коллега.
Могилу Катышева на старом ялтинском кладбище нашла команда программы «Малахов». Судя по состоянию захоронения, за ним никто не следил: памятника нет, а лишь деревянный крест со ржавой табличкой.

Катышев недолго работал в кино: мужчина уступил желанию супруги и отказался от карьеры. Двадцать лет он трудился водителем молоковоза. Потом артист пристрастился к спиртному. После одной из попоек с товарищами он попал за решетку за групповое изнасилование. Спустя месяц его отпустили: жертва забрала заявление, когда один из обидчиков предложил ей выйти замуж.

В 1993 году предприятие, где трудился артист, закрылось. Через три года жена выгнала Катышева из дома. Актер вернулся жить к маме, которая вскоре скончалась. Квартиру обманным путем забрали родные, и Алексей остался на улице.

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#кино
#актёр
#предприятие
#кладбище
#мужчина
#артист
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Случайность или хайп? Водителем мопеда, который сбил Настасью Самбурскую, оказался известный певец
За рулём мопеда, сбившего Настасью Самбурскую, оказался известный певец
15 апреля 2025, 21:19

Настасья Самбурская (фото: Telegram @samburskayan)

Накануне в Сети распространилось видео, на котором Настасья Самбурская попадает под колёса мопеда на «зебре» в центре Москвы. Актриса отказалась от медицинской помощи и самостоятельно покинула место ДТП.
Несмотря на это, актриса всё же получила ушиб, поскольку после столкновения с мопедом ударилась о капот рядом стоящего автомобиля. Перепуганные очевидцы сразу же бросились к пострадавшим, а мимо, к счастью, проезжал наряд полиции.

Однако этим история на завершилась. В распоряжении «СтарХита» появились новые видео, на которых видно, как водитель мопеда тяжёло поднимается, снимает шлем и бежит извиняться перед Самбурской. Актриса в ответ начала его отталкивать и громко возмущаться. После этого виновник аварии повернулся и выяснилось, что это... Стас Костюшкин.
Теперь остаётся гадать, что же это было, – случайное совпадение или хайп перед новым совместным проектом? При этом ранее артисты не были замечены вместе, не создавали общих коллабораций и даже не участвовали в одних и тех же шоу.

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#история
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#актриса
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#москва
#певец
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«Три часа пластического грима»: Макс +100500 рассказал о съемках в голливудских фильмах
Блогер Максим Голополосов заявил, что снялся в двух голливудских фильмах
15 апреля 2025, 20:59

Макс +100500/ Максим Голополосов (Фото: Инстаграм* @adam_moran)

Блогер Макс +100500 (Максим Голополосов) рассказал о том, как снялся в двух голливудских фильмах. В проекте «Дежурный по Кинопоиску» он заявил, что в обоих проектах так и не попал в финальный монтаж.
В комедии «Скауты против зомби», где снимались Патрик Шварценеггер и Тай Шеридан, Макс исполнил роль зомби. Ему показывал движения специальный хореограф.

«Я с детства играю в игры по Resident Evil [компьютерную игру]. Я жестко фанател по зомби-темам. И мы играли с пацанами в зомби. У меня опыт типа был», — признался Голополосов.

Еще Макс принимал участие в съемках фильма «Обитель зла: Последняя глава», которые проходили в ЮАР. Тогда с блогером работал старший гример.

«Три часа пластического грима. Правда, на монтаже получалось так, что каждый раз, когда камера должна пролететь мимо меня, они кат делают на другой ракурс», — добавил Макс.

Голополосов обратил внимание, что в итоге он так и не попал в финальный монтаж.

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«Сейчас самое время»: молодая жена Петросяна готовится к рождению третьего ребёнка
Татьяна Брухунова готовится стать мамой в третий раз
15 апреля 2025, 20:47

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Молодая супруга 79-летнего юмориста Евгения Петросяна начала подготовку к третьим родам. Об этом пишет Telegram-канал «Свита короля».
«Сейчас самое время. Здоровье позволяет, Евгений Ваганович ещё может поддержать, разница между детьми не будет большая», – сообщил каналу родственник 36-летней Татьяны Брухуновой.
Отмечается, что сейчас знаменитость подготавливает тело к будущей беременности – сдаёт анализы, регулярно обследуется и в целом тщательно следит за здоровьем.

Источник из окружения семьи отметил, что Петросян желает рождения дочери, а Татьяна, напротив, ждёт ещё одного сына.

«Мечтает назвать ее Беллой. Таня же мечтает о мальчике. Хочет назвать его Женей», – отметил инсайдер.
Напомним, что Петросян и Брухунова официально вступили в брак в декабре 2019 года. Помощница юмориста стала его пятой супругой. Пара воспитывает двоих детей: 5-летнего Вагана и полуторагодовалую дочь Матильду.

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