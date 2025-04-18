«Не пьет и не курит»: стало известно, чем занимается Михаил Ефремов после выхода из колонии

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
Михаил Ефремов провёл неделю на свободе после выхода из колонии по УДО. Знакомый семьи рассказал, чем сейчас занимается актёр.
В настоящее время он проживает в квартире в центре Москвы вместе с женой, звукорежиссёром Софьей Кругликовой, двумя дочерьми 18 и 20 лет и 15-летним сыном. Супруга тщательно следит за его здоровьем и контролирует приём лекарств, назначенных врачом. Артист не употребляет алкоголь и не курит, а всё свободное время посвящает чтению и просмотру фильмов, которые пропустил во время пребывания в заключении.
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«Сам пишет. Друзья приносят и присылают сценарии, пьесы – читает, идёт живое обсуждение. Естественно, что не пьет и не курит», – поделился знакомый Ефремова в беседе с KP.ru.Читайте также:
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Анастасия Чинкова