Стала известна сумма многомиллионной прибыли Гарика Харламова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Выручка кинокомпании, основанной Гариком Харламовым превысила полмиллиарда рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По данным источника, в конце 2023 года комик зарегистрировал компанию ООО «Комэкс», специализирующуюся на производстве фильмов и телепередач. Как утверждает канал, за первый год работы проект принес 647 миллионов рублей выручки, при этом чистая прибыль составила 7,2 миллиона.
Сам Харламов публично не комментировал информацию о новом бизнесе.
Напомним, что в конце 2024 года он закрыл свой предыдущий проект — сервис по доставке еды.
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Сам Харламов публично не комментировал информацию о новом бизнесе.
Напомним, что в конце 2024 года он закрыл свой предыдущий проект — сервис по доставке еды.
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Дарья Филинова