«Проваливай отсюда»: Виктор Дробыш устроил скандал с Гариком Харламовым на съёмках последнего выпуска Comedy Club

Виктор Дробыш и Гарик Харламов (фото: Telegram @vdrobysh)
В грядущем выпуске шоу Comedy Club зрителей ждут не только смешные истории, но и скандал, который устроил Виктор Дробыш.
Помимо того, что он талантливый продюсер, музыкант и артист, он ещё и острый на язык мужчина, который способен поставить любого человека не место. Известны его скандалы с Настасьей Самбурской, Дмитрием Колдуном и другими российскими звёздами.
Теперь ему под руку попал Харламов, который попросил продюсера устроить импровизированный кастинг на «Новую волну». Дробыш согласился подыграть юмористу, чтобы тот продемонстрировал свои вокальные данные.
Дробыш сел за синтезатор, а Харламов начал петь. Правда продлилось это недолго. Продюсер мгновенно вспылил.
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Теперь ему под руку попал Харламов, который попросил продюсера устроить импровизированный кастинг на «Новую волну». Дробыш согласился подыграть юмористу, чтобы тот продемонстрировал свои вокальные данные.
Дробыш сел за синтезатор, а Харламов начал петь. Правда продлилось это недолго. Продюсер мгновенно вспылил.
«Нам такое не нужно! Уходите! Зачем вы портите такие замечательные песни? Я сейчас позову охрану. Ты с ума сошёл? Проваливай отсюда!», – заявил разгневанный Дробыш.Дело в том, что Гарик исполнял известные композиции на собственный лад, добавляя туда различные выражения, в том числе и нецензурные.
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Анастасия Чинкова