«Гарика нет, но на это есть уважительная причина»: Харламов снова стал папой
Гарик Харламов во второй раз стал отцом — Катерина Ковальчук родила
Гарик Харламов во второй раз стал отцом. Радостную новость раскрыли Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов во время съёмок шоу «Кстати». Юмористы объяснили отсутствие Харламова на площадке и заодно сообщили, что в семье артиста произошло важное событие.
По словам коллег, именно в этот момент Катерина Ковальчук родила ребёнка, поэтому Харламов был занят совсем другими, гораздо более важными делами.
«Это случилось. Гарика нет, но на это есть уважительная причина — наш Гарик в это мгновение становится папой. Второй раз становится папой. Поздравляем семью Харламовых!» — сообщили Мусагалиев и Дорохов.О том, что Харламов и Ковальчук ждут ребёнка, ранее стало известно после появления артистки на публике. Пара предпочитает не раскрывать подробности личной жизни и редко комментирует отношения, поэтому новость о пополнении стала особенно приятным сюрпризом для поклонников.
Для Гарика Харламова это уже второй ребёнок. От предыдущего брака с Кристиной Асмус у шоумена есть дочь Анастасия. Теперь в семье появился ещё один малыш.