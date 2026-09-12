«Гарика нет, но на это есть уважительная причина»: Харламов снова стал папой

12 сентября 2026, 14:56

Гарик Харламов во второй раз стал отцом — Катерина Ковальчук родила

Гарик Харламов (Фото: Instagram* / @garikkharlamov)

Гарик Харламов во второй раз стал отцом. Радостную новость раскрыли Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов во время съёмок шоу «Кстати». Юмористы объяснили отсутствие Харламова на площадке и заодно сообщили, что в семье артиста произошло важное событие.





По словам коллег, именно в этот момент Катерина Ковальчук родила ребёнка, поэтому Харламов был занят совсем другими, гораздо более важными делами.





«Это случилось. Гарика нет, но на это есть уважительная причина — наш Гарик в это мгновение становится папой. Второй раз становится папой. Поздравляем семью Харламовых!» — сообщили Мусагалиев и Дорохов.