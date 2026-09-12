Тейлор Свифт получила весьма неожиданную честь — ученые назвали в ее честь клопов
Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде решили увековечить имя Тейлор Свифт весьма необычным способом. В честь певицы назвали новый род насекомых — Swiftiephylus. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
В него вошли сразу четыре разновидности клопов, а их латинские названия отсылают к альбомам и творчеству поп-звезды. Похоже, ученые оказались настоящими Swifties — настолько, что решили перенести любовь к музыке певицы в научную классификацию.
Теперь имя Тейлор Свифт официально связано не только с музыкальными хитами, стадионами и многомиллионной армией поклонников, но и с энтомологией.
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