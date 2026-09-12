Певица Милана Стар показала подарок от мамы за 42 млн рублей

12 сентября 2026, 12:13

Квартира Миланы Стар в центре Москвы стоит 42 млн рублей

Милана Стар (Фото: Instagram* / @milana__star)

Милана Стар впервые показала квартиру, которую мама Ирина Маирко подарила ей на 15-летие. Апартаменты находятся в центре Москвы, сейчас там продолжается ремонт, а главным украшением будущего жилья станут панорамные окна с видом на Москву-реку, мост и башни «Москва-Сити». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По оценке генерального директора строительной компании Сергея Вельдина, стоимость таких апартаментов может составлять около 42 млн рублей. При этом эксперт отметил, что у жизни на высоком этаже есть не только очевидные плюсы в виде красивого вида, но и свои особенности.





«Квартира на высоком этаже для проживания — это не совсем полезно, потому что это постоянная перегрузка для организма. Такие квартиры хорошо сдаются на недолгий период, потому что люди понимают, что жить некомфортно. Когда выпадают осадки, на высоких этажах люди ничего не видят, живут в тумане и не наблюдают всю красоту города. Также из минусов высоких этажей — система, которая фильтрует воздух, поскольку на высоких этажах не открываются окна, а чаще всего она недостаточно хорошо работает, поэтому люди на высоких этажах живут с открытыми дверьми», — объяснил Вельдин.